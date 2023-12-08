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Эксперт рассказал, какими поломками авто угрожает мороз и как их избежать

8 декабря 2023 11:05
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
Лайфхаки: какими поломками авто грозят сильные морозы и как их избежать
Отправляться в дорогу на непрогретом авто зимой небезопасно для машины. Фото: endurancewarranty.com
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

Езда на непрогретом автомобиле зимой может привести к серьезным поломкам дорогих в ремонте агрегатов. Технический эксперт компании Autolist Артем Вайпан рассказал, какие детали и механизмы машины находятся в зоне риска.

Об этом написала Avtosota.

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Двигатель

Поршни прогреваются очень неравномерно. Если выехать со двора и резко нажать на газ, поршни могут развалиться на куски из-за перепадов температур и термических напряжений.

Стартер

Если в двигателе летнее моторное масло, то при сильных морозах стартеру может не хватить сил провернуть коленвал. Это приводит к поломке стартера, так как сначала пойдет сильный ток, а для агрегата — это режим короткого замыкания.

Коробка передач

При резком старте с места может сломаться КПП, которая прогревается только в движении. Ледяные детали коробки плохо стыкуются между собой, поэтому трогаться нужно максимально плавно, давая возможность им притереться. Это касается всех типов трансмиссии.

Лобовое стекло

В морозы советуют направлять поток воздуха на лобовое стекло, что позволяет ему равномерно оттаять. Если же сначала прогреть салон, а затем начать отогревать стекло, оно может треснуть.

Шины

В сильные морозы шины трескаются, особенно если после запуска резко трогаться с места, а не ехать в первые несколько минут с минимальной скоростью, давая им прогреться до рабочей температуры.

Ранее мы писали, какие вещи должны быть в багажнике машины у каждого водителя зимой. Также сообщалось о трех способах быстро прогреть двигатель и салон авто.

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