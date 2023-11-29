Toyota Camry: названі кращі роки випуску вживаних авто моделі для купівлі

Експерти назвали кращі роки випуску вживаних Toyota Camry для купівлі
З моменту свого першого випуску Toyota Camry в 1982 році вийшло вже дев'яте покоління цієї моделі. Camry популярна завдяки своїй надійності, доступності та естетичності, а декілька моделей вважаються найкращими за всі часи виробництва авто.
Про це написав HotCars.
Експерти американського видання HotCars проаналізували вживані моделі Camry, які досі доступні на ринку. Вони оцінили кожну з машин за трьома ключовими категоріями: надійність (на основі J.D. Power), очікувані щорічні витрати на обслуговування (RepairPal) та оцінка споживачів (Kelley Blue Book).
1. 2011 Toyota Camry
- Середньорічна вартість технічного обслуговування: 388 доларів (RepairPal).
- Оцінка надійності J.D. Power: 87/100.
- Споживчий рейтинг Kelley Blue Book: 4,4/5.
2. 2016 Toyota Camry
- Середньорічна вартість технічного обслуговування: 388 доларів (RepairPal).
- Оцінка надійності J.D. Power: 89/100.
- Споживчий рейтинг Kelley Blue Book: 4,4/5.
3. 2015 Toyota Camry
- Середньорічна вартість технічного обслуговування: 378 доларів (RepairPal).
- Оцінка надійності J.D. Power: 90/100.
- Споживчий рейтинг Kelley Blue Book: 4,4/5.
4. 2010 Toyota Camry
- Середньорічна вартість технічного обслуговування: 343-420 доларів (RepairPal).
- Оцінка надійності J.D. Power: 85/100.
- Споживчий рейтинг Kelley Blue Book: 4,4/5.
5. 2017 Toyota Camry
- Середньорічна вартість технічного обслуговування: 388 доларів (RepairPal).
- Рейтинг надійності J.D. Power: 86/100.
- Споживчий рейтинг Kelley Blue Book: 4,5/5.
6. 2012 Toyota Camry
- Середньорічна вартість технічного обслуговування: 388 доларів (RepairPal).
- Оцінка надійності J.D. Power: 86/100.
- Споживчий рейтинг Kelley Blue Book: 4,4/5.
7. 2021 Toyota Camry
- Середньорічна вартість технічного обслуговування: 388 доларів (RepairPal).
- Оцінка надійності J.D. Power: 84/100.
- Споживчий рейтинг Kelley Blue Book: 3,9/5.
Раніше ми писали, що Toyota оновила одразу дві свої культові моделі. Також Toyota випустить батареї з запасом ходу 1200 км для електрокарів вже у 2027 році.
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