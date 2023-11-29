Toyota Camry: названі кращі роки випуску вживаних авто моделі для купівлі

При виборі вживаної Toyota Camry варто взяти до уваги найкращі роки випуску моделі. Фото: auto.ria.com

З моменту свого першого випуску Toyota Camry в 1982 році вийшло вже дев'яте покоління цієї моделі. Camry популярна завдяки своїй надійності, доступності та естетичності, а декілька моделей вважаються найкращими за всі часи виробництва авто.

Про це написав HotCars.

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Експерти американського видання HotCars проаналізували вживані моделі Camry, які досі доступні на ринку. Вони оцінили кожну з машин за трьома ключовими категоріями: надійність (на основі J.D. Power), очікувані щорічні витрати на обслуговування (RepairPal) та оцінка споживачів (Kelley Blue Book).

1. 2011 Toyota Camry

Середньорічна вартість технічного обслуговування: 388 доларів (RepairPal).

Оцінка надійності J.D. Power: 87/100.

Споживчий рейтинг Kelley Blue Book: 4,4/5.

2. 2016 Toyota Camry

Середньорічна вартість технічного обслуговування: 388 доларів (RepairPal).

Оцінка надійності J.D. Power: 89/100.

Споживчий рейтинг Kelley Blue Book: 4,4/5.

3. 2015 Toyota Camry

Середньорічна вартість технічного обслуговування: 378 доларів (RepairPal).

Оцінка надійності J.D. Power: 90/100.

Споживчий рейтинг Kelley Blue Book: 4,4/5.

4. 2010 Toyota Camry

Середньорічна вартість технічного обслуговування: 343-420 доларів (RepairPal).

Оцінка надійності J.D. Power: 85/100.

Споживчий рейтинг Kelley Blue Book: 4,4/5.

5. 2017 Toyota Camry

Середньорічна вартість технічного обслуговування: 388 доларів (RepairPal).

Рейтинг надійності J.D. Power: 86/100.

Споживчий рейтинг Kelley Blue Book: 4,5/5.

6. 2012 Toyota Camry

Середньорічна вартість технічного обслуговування: 388 доларів (RepairPal).

Оцінка надійності J.D. Power: 86/100.

Споживчий рейтинг Kelley Blue Book: 4,4/5.

7. 2021 Toyota Camry

Середньорічна вартість технічного обслуговування: 388 доларів (RepairPal).

Оцінка надійності J.D. Power: 84/100.

Споживчий рейтинг Kelley Blue Book: 3,9/5.

Раніше ми писали, що Toyota оновила одразу дві свої культові моделі. Також Toyota випустить батареї з запасом ходу 1200 км для електрокарів вже у 2027 році.