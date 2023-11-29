Toyota Camry: названы лучшие годы выпуска подержанных авто модели для покупки

При выборе б/у Toyota Camry стоит принять во внимание лучшие годы выпуска модели. Фото: auto.ria.com

С момента своего первого выпуска Toyota Camry в 1982 году вышло уже девятое поколение этой модели. Camry популярна благодаря своей надежности, доступности и эстетичности, а несколько моделей считаются самыми лучшими за все время производства авто.

Об этом пишет HotCars.

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Эксперты американского издания HotCars проанализировали б/у модели Camry, которые до сих пор доступны на рынке. Они оценили каждую из машин по трем ключевым категориям: надежность (на основе JD Power), ожидаемые ежегодные расходы на обслуживание (RepairPal) и оценка потребителей (Kelley Blue Book).

1. 2011 Toyota Camry

Среднегодовая цена технического обслуживания: 388 долларов (RepairPal).

Оценка надежности JD Power: 87/100.

Потребительский рейтинг Kelley Blue Book: 4,4/5.

2. 2016 Toyota Camry

Среднегодовая цена технического обслуживания: 388 долларов (RepairPal).

Оценка надежности JD Power: 89/100.

Потребительский рейтинг Kelley Blue Book: 4,4/5.

3. 2015 Toyota Camry

Среднегодовая цена технического обслуживания: 378 долларов (RepairPal).

Оценка надежности JD Power: 90/100.

Потребительский рейтинг Kelley Blue Book: 4,4/5.

4. 2010 Toyota Camry

Среднегодовая цена технического обслуживания: 343-420 долларов (RepairPal).

Оценка надежности JD Power: 85/100.

Потребительский рейтинг Kelley Blue Book: 4,4/5.

5. 2017 Toyota Camry

Среднегодовая цена технического обслуживания: 388 долларов (RepairPal).

Рейтинг надежности JD Power: 86/100.

Потребительский рейтинг Kelley Blue Book: 4,5/5.

6. 2012 Toyota Camry

Среднегодовая цена технического обслуживания: 388 долларов (RepairPal).

Оценка надежности JD Power: 86/100.

Потребительский рейтинг Kelley Blue Book: 4,4/5.

7. 2021 Toyota Camry

Среднегодовая цена технического обслуживания: 388 долларов (RepairPal).

Оценка надежности JD Power: 84/100.

Потребительский рейтинг Kelley Blue Book: 3,9/5.

Ранее мы писали, что Toyota обновила сразу две свои культовые модели. Также Toyota выпустит батареи с запасом хода 1200 км для электрокаров уже в 2027 году.