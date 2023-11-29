Toyota Camry: названы лучшие годы выпуска подержанных авто модели для покупки

Эксперты назвали лучшие годы выпуска подержанных Toyota Camry для покупки
С момента своего первого выпуска Toyota Camry в 1982 году вышло уже девятое поколение этой модели. Camry популярна благодаря своей надежности, доступности и эстетичности, а несколько моделей считаются самыми лучшими за все время производства авто.
Об этом пишет HotCars.
Эксперты американского издания HotCars проанализировали б/у модели Camry, которые до сих пор доступны на рынке. Они оценили каждую из машин по трем ключевым категориям: надежность (на основе JD Power), ожидаемые ежегодные расходы на обслуживание (RepairPal) и оценка потребителей (Kelley Blue Book).
1. 2011 Toyota Camry
- Среднегодовая цена технического обслуживания: 388 долларов (RepairPal).
- Оценка надежности JD Power: 87/100.
- Потребительский рейтинг Kelley Blue Book: 4,4/5.
2. 2016 Toyota Camry
- Среднегодовая цена технического обслуживания: 388 долларов (RepairPal).
- Оценка надежности JD Power: 89/100.
- Потребительский рейтинг Kelley Blue Book: 4,4/5.
3. 2015 Toyota Camry
- Среднегодовая цена технического обслуживания: 378 долларов (RepairPal).
- Оценка надежности JD Power: 90/100.
- Потребительский рейтинг Kelley Blue Book: 4,4/5.
4. 2010 Toyota Camry
- Среднегодовая цена технического обслуживания: 343-420 долларов (RepairPal).
- Оценка надежности JD Power: 85/100.
- Потребительский рейтинг Kelley Blue Book: 4,4/5.
5. 2017 Toyota Camry
- Среднегодовая цена технического обслуживания: 388 долларов (RepairPal).
- Рейтинг надежности JD Power: 86/100.
- Потребительский рейтинг Kelley Blue Book: 4,5/5.
6. 2012 Toyota Camry
- Среднегодовая цена технического обслуживания: 388 долларов (RepairPal).
- Оценка надежности JD Power: 86/100.
- Потребительский рейтинг Kelley Blue Book: 4,4/5.
7. 2021 Toyota Camry
- Среднегодовая цена технического обслуживания: 388 долларов (RepairPal).
- Оценка надежности JD Power: 84/100.
- Потребительский рейтинг Kelley Blue Book: 3,9/5.
Ранее мы писали, что Toyota обновила сразу две свои культовые модели. Также Toyota выпустит батареи с запасом хода 1200 км для электрокаров уже в 2027 году.
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