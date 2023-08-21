Ford Mustang GTD 2025 року стане найшвидшим авто за всю історію компанії
21 серпня 2023 21:45
Компанія Ford сама буде визначати, хто з покупців гідний придбати Mustang GTD 2025 року. Фото: motor1.com
Днями Ford показав новий Mustang GTD під час автомобільного тижня в Монтерреї у Каліфорнії. Компанія не зробила жодних заяв щодо часу розгону до 100 км/год, але заявила, що прагне досягти менш як сім хвилин на відомій гоночній трасі Нюрбургринг у Німеччині.
Про це повідомив Motor Authority.
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Над розробкою GTD компанія Ford працювала з канадською інженерною та гоночною компанією Multimatic. Основою для GTD став гоночний автомобіль Ford Mustang GT3.
Баланс та зменшення ваги
- Щоб покращити баланс ваги, Ford перемістив трансмісію (8-ступінчастий автомат з подвійним зчепленням) у задню частину автомобіля.
- Для зменшення ваги використані магнієві 20-дюймові диски, карбоновий карданний вал, та інші карбонові елементи на кузові.
- Передні та задні фасції виконані з вуглецевого волокна.
- Вихлопна труба вироблена з титану (її можна буде придбати додатково).
Зчеплення з дорогою та гальмівні властивості
- Встановлено ширший комплект шин.
- Вдосконалені передня та задня підвіски.
- У всіх чотирьох кутах встановлені активні золотникові амортизатори Multimatic.
- Завдяки гідравліці автомобіль має дорожню та гоночну висоту.
- Встановлено комплект потужних вуглецево-керамічних гальм Brembo.
Двигун
- 5,2-л V-подібний двигун з наддувом потужністю понад 800 к.с., який використовує сухе мастило, щоб впоратися з бічними перевантажувальними силами.
Ціна та доступність
- Mustang GTD коштуватиме 300 тис. доларів.
- Модель матиме обмежену серію (кількість автомобілів не називається).
- Авто дебютує наприкінці 2024 — початку 2025 року.
- Потенційні покупці повинні подати заявку на замовлення та отримати схвалення від Ford.
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