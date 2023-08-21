Ford Mustang GTD 2025 року стане найшвидшим авто за всю історію компанії

Компанія Ford сама буде визначати, хто з покупців гідний придбати Mustang GTD 2025 року. Фото: motor1.com

Днями Ford показав новий Mustang GTD під час автомобільного тижня в Монтерреї у Каліфорнії. Компанія не зробила жодних заяв щодо часу розгону до 100 км/год, але заявила, що прагне досягти менш як сім хвилин на відомій гоночній трасі Нюрбургринг у Німеччині.

Про це повідомив Motor Authority.

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Над розробкою GTD компанія Ford працювала з канадською інженерною та гоночною компанією Multimatic. Основою для GTD став гоночний автомобіль Ford Mustang GT3.

Баланс та зменшення ваги

Щоб покращити баланс ваги, Ford перемістив трансмісію (8-ступінчастий автомат з подвійним зчепленням) у задню частину автомобіля.

Для зменшення ваги використані магнієві 20-дюймові диски, карбоновий карданний вал, та інші карбонові елементи на кузові.

Передні та задні фасції виконані з вуглецевого волокна.

Вихлопна труба вироблена з титану (її можна буде придбати додатково).

Зчеплення з дорогою та гальмівні властивості

Встановлено ширший комплект шин.

Вдосконалені передня та задня підвіски.

У всіх чотирьох кутах встановлені активні золотникові амортизатори Multimatic.

Завдяки гідравліці автомобіль має дорожню та гоночну висоту.

Встановлено комплект потужних вуглецево-керамічних гальм Brembo.

Двигун

5,2-л V-подібний двигун з наддувом потужністю понад 800 к.с., який використовує сухе мастило, щоб впоратися з бічними перевантажувальними силами.

Ціна та доступність

Mustang GTD коштуватиме 300 тис. доларів.

Модель матиме обмежену серію (кількість автомобілів не називається).

Авто дебютує наприкінці 2024 — початку 2025 року.

Потенційні покупці повинні подати заявку на замовлення та отримати схвалення від Ford.

Інженери добре попрацювали над зменшенням ваги та покращенню гальмівних властивостей Mustang GTD. Фото: motor1.com

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