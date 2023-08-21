Ford Mustang GTD 2025 года станет самым быстрым автомобилем за всю историю компании

Ford Mustang GTD 2025 года станет самым быстрым авто за всю историю компании
На днях Форд показал новый Mustang GTD во время автомобильной недели в Монтеррее в Калифорнии. Компания не сделала никаких заявлений о времени разгона авто до 100 км/ч, но заявила, что стремится достичь менее семи минут на известной гоночной трассе Нюрбургринг в Германии.
Об этом сообщил Motor Authority.
Над разработкой GTD компания Ford работала с канадской инженерной и гоночной компанией Multimatic. Основой для GTD стал гоночный автомобиль Ford Mustang GT3.
Баланс и уменьшение веса
- Чтобы улучшить баланс веса, Ford переместил трансмиссию (8-ступенчатый автомат с двойным сцеплением) в заднюю часть автомобиля.
- Для уменьшения веса использованы магниевые 20-дюймовые диски, карбоновый карданный вал и другие карбоновые элементы на кузове.
- Передние и задние фасции выполнены из углеродного волокна.
- Выхлопная труба производится из титана (ее можно будет приобрести дополнительно).
Сцепление с дорогой и тормозные свойства
- Установлен более широкий комплект шин.
- Усовершенствованы передняя и задняя подвески.
- Во всех четырех углах установлены активные золотниковые амортизаторы Multimatic.
- Благодаря гидравлике автомобиль имеет дорожную и гоночную высоту.
- Установлен комплект мощных углеродно-керамических тормозов Brembo.
Двигатель
- 5,2-л V-образный двигатель с наддувом мощностью более 800 л.с., использующий сухую смазку, чтобы справиться с боковыми перегрузочными силами.
Цена и доступность
- Mustang GTD обойдется в 300 тыс. долларов.
- Модель будет иметь ограниченную серию (количество автомобилей не называется).
- Автомобиль дебютирует в конце 2024 — начале 2025 года.
- Потенциальные покупатели должны подать заявку на заказ и получить одобрение Ford.
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