Ford Mustang GTD 2025 года станет самым быстрым автомобилем за всю историю компании

Компания Ford сама будет определять, кто из покупателей достоин приобрести Mustang GTD 2025 года. Фото: motor1.com

На днях Форд показал новый Mustang GTD во время автомобильной недели в Монтеррее в Калифорнии. Компания не сделала никаких заявлений о времени разгона авто до 100 км/ч, но заявила, что стремится достичь менее семи минут на известной гоночной трассе Нюрбургринг в Германии.

Об этом сообщил Motor Authority.

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Над разработкой GTD компания Ford работала с канадской инженерной и гоночной компанией Multimatic. Основой для GTD стал гоночный автомобиль Ford Mustang GT3.

Баланс и уменьшение веса

Чтобы улучшить баланс веса, Ford переместил трансмиссию (8-ступенчатый автомат с двойным сцеплением) в заднюю часть автомобиля.

Для уменьшения веса использованы магниевые 20-дюймовые диски, карбоновый карданный вал и другие карбоновые элементы на кузове.

Передние и задние фасции выполнены из углеродного волокна.

Выхлопная труба производится из титана (ее можно будет приобрести дополнительно).

Сцепление с дорогой и тормозные свойства

Установлен более широкий комплект шин.

Усовершенствованы передняя и задняя подвески.

Во всех четырех углах установлены активные золотниковые амортизаторы Multimatic.

Благодаря гидравлике автомобиль имеет дорожную и гоночную высоту.

Установлен комплект мощных углеродно-керамических тормозов Brembo.

Двигатель

5,2-л V-образный двигатель с наддувом мощностью более 800 л.с., использующий сухую смазку, чтобы справиться с боковыми перегрузочными силами.

Цена и доступность

Mustang GTD обойдется в 300 тыс. долларов.

Модель будет иметь ограниченную серию (количество автомобилей не называется).

Автомобиль дебютирует в конце 2024 — начале 2025 года.

Потенциальные покупатели должны подать заявку на заказ и получить одобрение Ford.

Инженеры хорошо поработали над уменьшением веса и улучшением тормозных свойств Mustang GTD. Фото: motor1.com

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