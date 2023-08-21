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Ford Mustang GTD 2025 года станет самым быстрым авто за всю историю компании

21 августа 2023 21:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Ford Mustang GTD 2025 года станет самым быстрым автомобилем за всю историю компании
Компания Ford сама будет определять, кто из покупателей достоин приобрести Mustang GTD 2025 года. Фото: motor1.com
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

На днях Форд показал новый Mustang GTD во время автомобильной недели в Монтеррее в Калифорнии. Компания не сделала никаких заявлений о времени разгона авто до 100 км/ч, но заявила, что стремится достичь менее семи минут на известной гоночной трассе Нюрбургринг в Германии.

Об этом сообщил Motor Authority.

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Над разработкой GTD компания Ford работала с канадской инженерной и гоночной компанией Multimatic. Основой для GTD стал гоночный автомобиль Ford Mustang GT3.

Баланс и уменьшение веса

  • Чтобы улучшить баланс веса, Ford переместил трансмиссию (8-ступенчатый автомат с двойным сцеплением) в заднюю часть автомобиля.
  • Для уменьшения веса использованы магниевые 20-дюймовые диски, карбоновый карданный вал и другие карбоновые элементы на кузове.
  • Передние и задние фасции выполнены из углеродного волокна.
  • Выхлопная труба производится из титана (ее можно будет приобрести дополнительно).

Сцепление с дорогой и тормозные свойства

  • Установлен более широкий комплект шин.
  • Усовершенствованы передняя и задняя подвески.
  • Во всех четырех углах установлены активные золотниковые амортизаторы Multimatic.
  • Благодаря гидравлике автомобиль имеет дорожную и гоночную высоту.
  • Установлен комплект мощных углеродно-керамических тормозов Brembo.

Двигатель

  • 5,2-л V-образный двигатель с наддувом мощностью более 800 л.с., использующий сухую смазку, чтобы справиться с боковыми перегрузочными силами.

Цена и доступность

  • Mustang GTD обойдется в 300 тыс. долларов.
  • Модель будет иметь ограниченную серию (количество автомобилей не называется).
  • Автомобиль дебютирует в конце 2024 — начале 2025 года.
  • Потенциальные покупатели должны подать заявку на заказ и получить одобрение Ford.
Инженеры хорошо поработали над уменьшением веса и улучшением тормозных свойств Mustang GTD. Фото: motor1.com

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