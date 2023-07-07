Французи не рекомендують: ТОП-3 найгірших машин французького автопрому
Французькі авто мають високий попит в Україні: достатньо нагадати, що за підсумками червня 2023 року серед машин з ДВЗ лідирує за продажами Renault Duster. Втім є кілька моделей, які радять обходити стороною навіть самі французи.
Про це написало видання Avtosota.
Renault Avantime
Renault Avantime, випущений у 2001 році, мав унікальний футуристичний дизайн. Але на цьому його плюси закінчилися. Важкий автомобіль був оснащений 2,0 л двигуном, який не встигав за трафіком.
Проблемні місця:
- неякісна збірка;
- електрика;
- підвіска;
- трансмісія.
Peugeot 1007
Авто з маленькою рамою, але високим дахом, страждало від надмірної ваги та дисбалансу.
Проблемні місця:
- паливна неефективність;
- недостатня потужність, особливо в базовій моделі з 1,4 л двигуном;
- ненадійні розсувні двері.
Citroën C4
Citroën C4 був випущений у 2004 році. Попри початкову популярність моделі дуже швидко стали очевидні недоліки авто. Автомобіль сильно деренчав, через неякісну збірку, а на нерівних дорогах жорстка підвіска перетворювала поїздку на пекло.
Проблемні місця:
- електрика;
- гальма;
- підвіска;
- двигун.
Раніше ми писали про п’ять моделей авто, схильних до сильної корозії.
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