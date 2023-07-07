ТОП 3 найгірших машин французького автопрому

Не всі французькі авто відрізняються якістю Peugeot 207. Фото: autonews

Французькі авто мають високий попит в Україні: достатньо нагадати, що за підсумками червня 2023 року серед машин з ДВЗ лідирує за продажами Renault Duster. Втім є кілька моделей, які радять обходити стороною навіть самі французи.

Про це написало видання Avtosota.

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Renault Avantime

Фото: wikipedia

Renault Avantime, випущений у 2001 році, мав унікальний футуристичний дизайн. Але на цьому його плюси закінчилися. Важкий автомобіль був оснащений 2,0 л двигуном, який не встигав за трафіком.

Проблемні місця:

неякісна збірка;

електрика;

підвіска;

трансмісія.

Peugeot 1007

Фото: wikipedia

Авто з маленькою рамою, але високим дахом, страждало від надмірної ваги та дисбалансу.

Проблемні місця:

паливна неефективність;

недостатня потужність, особливо в базовій моделі з 1,4 л двигуном;

ненадійні розсувні двері.

Citroën C4

Фото: wikipedia

Citroën C4 був випущений у 2004 році. Попри початкову популярність моделі дуже швидко стали очевидні недоліки авто. Автомобіль сильно деренчав, через неякісну збірку, а на нерівних дорогах жорстка підвіска перетворювала поїздку на пекло.

Проблемні місця:

електрика;

гальма;

підвіска;

двигун.

Раніше ми писали про п’ять моделей авто, схильних до сильної корозії.

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