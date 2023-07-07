Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Французи не рекомендують: ТОП-3 найгірших машин французького автопрому arrow

Французи не рекомендують: ТОП-3 найгірших машин французького автопрому

7 липня 2023 19:20
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
ТОП 3 найгірших машин французького автопрому
Не всі французькі авто відрізняються якістю Peugeot 207. Фото: autonews
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Французькі авто мають високий попит в Україні: достатньо нагадати, що за підсумками червня 2023 року серед машин з ДВЗ лідирує за продажами Renault Duster. Втім є кілька моделей, які радять обходити стороною навіть самі французи.

Про це написало видання Avtosota.

Читайте також:

Renault Avantime

Фото: wikipedia

Renault Avantime, випущений у 2001 році, мав унікальний футуристичний дизайн. Але на цьому його плюси закінчилися. Важкий автомобіль був оснащений 2,0 л двигуном, який не встигав за трафіком.

Проблемні місця:

  • неякісна збірка;
  • електрика;
  • підвіска;
  • трансмісія.

Peugeot 1007

Фото: wikipedia

Авто з маленькою рамою, але високим дахом, страждало від надмірної ваги та дисбалансу.

Проблемні місця:

  • паливна неефективність;
  • недостатня потужність, особливо в базовій моделі з 1,4 л двигуном;
  • ненадійні розсувні двері.

Citroën C4

Фото: wikipedia

Citroën C4 був випущений у 2004 році. Попри початкову популярність моделі дуже швидко стали очевидні недоліки авто. Автомобіль сильно деренчав, через неякісну збірку, а на нерівних дорогах жорстка підвіска перетворювала поїздку на пекло.

Проблемні місця:

  • електрика;
  • гальма;
  • підвіска;
  • двигун.

Раніше ми писали про п’ять моделей авто, схильних до сильної корозії.

Також  аналітики J.D. Power назвали ТОП 4 компанії, які випускають ненадійні автомобілі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

None

Спецпроєкт "Герої в тилу": як команда "Зоопатруля" рятувала тварин від голодної смерті

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

Оновлено

20:29 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

10:16 Трубін отримав пропозицію від відомого клубу: "Шахтар" прощається з голкіпером

02:55 Мобілізація в Україні: кому з чоловіків можна виїжджати за кордон із 1 липня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз