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Французы не рекомендуют: ТОП-3 самых плохих машин французского автопрома

7 июля 2023 19:20
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
ТОП 3 самых плохих машин французского автопрома
Не все французские авто отличаются качеством Peugeot 207. Фото: autonews
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Французские авто пользуются высоким спросом в Украине: достаточно напомнить, что по итогам июня 2023 года среди машин с ДВС лидирует по продажам Renault Duster. Впрочем, есть несколько моделей, которые советуют обходить стороной даже сами французы.

Об этом написало издание Avtosota.

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Renault Avantime

Фото: wikipedia

Renault Avantime, выпущенный в 2001 году, обладал уникальным футуристическим дизайном. Но на этом его плюсы окончились. Тяжелый автомобиль был оснащен 2,0 л двигателем, не успевающим за трафиком.

Проблемные места:

  • некачественный сборник;
  • электричество;
  • подвеска;
  • трансмиссия.

Peugeot 1007

Фото: wikipedia

Автомобиль с маленькой рамой, но высокой крышей, страдал от избыточного веса и дисбаланса.

Проблемные места:

  • топливная неэффективность;
  • недостаточная мощность, особенно у базовой модели с 1,4 л двигателем;
  • ненадежная раздвижная дверь.

Citroën C4

Фото: wikipedia

Citroen C4 был выпущен в 2004 году. Несмотря на первоначальную популярность модели, очень быстро стали очевидны недостатки авто. Автомобиль сильно дребезжал, из-за некачественного сборника, а на неровных дорогах жесткая подвеска превращала поездку в ад.

Проблемные места:

  • электричество;
  • тормоза;
  • подвеска;
  • двигатель.

Ранее мы писали о пяти моделях авто, склонных к сильной коррозии.

Также аналитики JD Power назвали ТОП 4 компании, выпускающие ненадежные автомобили.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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