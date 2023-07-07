ТОП 3 самых плохих машин французского автопрома

Не все французские авто отличаются качеством Peugeot 207. Фото: autonews

Французские авто пользуются высоким спросом в Украине: достаточно напомнить, что по итогам июня 2023 года среди машин с ДВС лидирует по продажам Renault Duster. Впрочем, есть несколько моделей, которые советуют обходить стороной даже сами французы.

Об этом написало издание Avtosota.

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Renault Avantime

Фото: wikipedia

Renault Avantime, выпущенный в 2001 году, обладал уникальным футуристическим дизайном. Но на этом его плюсы окончились. Тяжелый автомобиль был оснащен 2,0 л двигателем, не успевающим за трафиком.

Проблемные места:

некачественный сборник;

электричество;

подвеска;

трансмиссия.

Peugeot 1007

Фото: wikipedia

Автомобиль с маленькой рамой, но высокой крышей, страдал от избыточного веса и дисбаланса.

Проблемные места:

топливная неэффективность;

недостаточная мощность, особенно у базовой модели с 1,4 л двигателем;

ненадежная раздвижная дверь.

Citroën C4

Фото: wikipedia

Citroen C4 был выпущен в 2004 году. Несмотря на первоначальную популярность модели, очень быстро стали очевидны недостатки авто. Автомобиль сильно дребезжал, из-за некачественного сборника, а на неровных дорогах жесткая подвеска превращала поездку в ад.

Проблемные места:

электричество;

тормоза;

подвеска;

двигатель.

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