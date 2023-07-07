Французы не рекомендуют: ТОП-3 самых плохих машин французского автопрома
Французские авто пользуются высоким спросом в Украине: достаточно напомнить, что по итогам июня 2023 года среди машин с ДВС лидирует по продажам Renault Duster. Впрочем, есть несколько моделей, которые советуют обходить стороной даже сами французы.
Об этом написало издание Avtosota.
Renault Avantime
Renault Avantime, выпущенный в 2001 году, обладал уникальным футуристическим дизайном. Но на этом его плюсы окончились. Тяжелый автомобиль был оснащен 2,0 л двигателем, не успевающим за трафиком.
Проблемные места:
- некачественный сборник;
- электричество;
- подвеска;
- трансмиссия.
Peugeot 1007
Автомобиль с маленькой рамой, но высокой крышей, страдал от избыточного веса и дисбаланса.
Проблемные места:
- топливная неэффективность;
- недостаточная мощность, особенно у базовой модели с 1,4 л двигателем;
- ненадежная раздвижная дверь.
Citroën C4
Citroen C4 был выпущен в 2004 году. Несмотря на первоначальную популярность модели, очень быстро стали очевидны недостатки авто. Автомобиль сильно дребезжал, из-за некачественного сборника, а на неровных дорогах жесткая подвеска превращала поездку в ад.
Проблемные места:
- электричество;
- тормоза;
- подвеска;
- двигатель.
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