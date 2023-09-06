Honda випустила дешевий кросовер Elevate: характеристики та ціни

Honda Elevate навіть у топовій комплектації коштує недорого. Фото: carwale.com

Новий середньорозмірний позашляховик Honda Elevate пропонують лише з 1,5-літровим бензиновим двигуном. Але його головна перевага — ціна, яку навіть для топової версії авто можна назвати бюджетною.

Про це повідомив Autocar.

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Дизайн Honda Elevate

Коробчатий дизайн зі злегка розширеними колісними арками, товстою пластиковою обшивкою та віконною лінією, що звужується догори до масивної С-подібної стійки.

Велика решітка радіатора з логотипом Honda, яку оточують тонкі світлодіодні фари.

17-дюймові легкосплавні диски.

Ззаду злегка вигнуте скло і ліхтарі, які з'єднані між собою світловідбивачами.

Інтер'єр авто

10,25-дюймовий сенсорний інформаційно-розважальний екран з бездротовим Android Auto та Apple CarPlay.

7-дюймова напівцифрова панель приладів.

Одношаровий дах.

Камера спостереження за смугою руху.

Камера заднього паркування.

Пакет ADAS з гальмівною системою запобігання зіткненням, з попередженням про виїзд зі смуги руху, адаптивним круїз-контролем, системою утримання в смузі руху, попередження про виїзд з дороги та автоматичне увімкнення дальнього світла.

Силовий агрегат Honda Elevate

1,5 л 4-циліндровий бензиновий двигун потужністю 121 к.с., 145 Нм. Потужність передається на передні колеса через 6-ступінчасту механічну або 7-ступінчасту автоматичну коробку передач CVT.

Розміри авто

Засноване на платформі Honda Global Small Car.

Довжина: 4312 мм, ширина: 1790 мм, висота: 1650 мм.

Колісна база: 2650 мм.

Кліренс: 220 мм.

Об'єм багажника: 458 л.

Конкуренти Honda Elevate

Hyundai Creta, Maruti Suzuki Grand Vitara, Toyota Urban Cruiser Hyryder, MG Astor, Kia Seltos, Volkswagen Taigun, Skoda Kushaq та новий Citroen C3 Aircross.

Ціни на Honda Elevate

Базова модель 13 тис. доларів.

Топова версія 19,25 тис. доларів.

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