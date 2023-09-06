Honda выпустила дешевый кроссовер Elevate: характеристики и цены
6 сентября 2023 17:25
Honda Elevate даже в топовой комплектации стоит недорого. Фото: carwale.com
Новый среднеразмерный внедорожник Honda Elevate предлагают только с 1,5-литровым бензиновым двигателем. Но его главное преимущество — цена, которую даже для топовой версии авто можно назвать бюджетной.
Об этом сообщил Autocar.
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Дизайн Honda Elevate
- Коробчатый дизайн со слегка расширенными колесными арками, толстой пластиковой обшивкой и оконной линией, сужающейся к массивной С-образной стойке.
- Большая решетка радиатора с логотипом Honda, окружающая тонкие светодиодные фары.
- 17-дюймовые легкосплавные диски.
- Сзади слегка изогнутые стекла и фонари, которые соединены между собой светоотражателями.
Интерьер авто
- 10,25-дюймовый сенсорный информационно развлекательный экран с беспроводным Android Auto и Apple CarPlay.
- 7-дюймовая полуцифровая приборная панель.
- Однослойная крыша.
- Камера наблюдения за полосой движения.
- Камера задней парковки.
- Пакет ADAS с тормозной системой предотвращения столкновений, с предупреждением о выезде из полосы движения, адаптивным круиз-контролем, системой удержания в полосе движения, предупреждении о выезде с дороги и автоматическом включении дальнего света.
Силовой агрегат Honda Elevate
- 1,5 л 4-цилиндровый бензиновый двигатель мощностью 121 л.с., 145 Нм. Мощность передается на передние колеса через 6-ступенчатую механическую или 7-ступенчатую автоматическую коробку передач CVT.
Размеры авто
- Основано на платформе Honda Global Small Car.
- Длина: 4312 мм, ширина: 1790 мм, высота: 1650 мм.
- Колесная база: 2650 мм.
- Клиренс: 220 мм.
- Объем багажника: 458 л.
Конкуренты Honda Elevate
Hyundai Creta, Maruti Suzuki Grand Vitara, Toyota Urban Cruiser Hyryder, MG Astor, Kia Seltos, Volkswagen Taigun, Skoda Kushaq и новый Citroen C3 Aircross.
Цены на Honda Elevate
Базовая модель: 13 тыс. долларов.
Топовая версия: 19,25 тыс. долларов.
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