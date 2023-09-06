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Honda выпустила дешевый кроссовер Elevate: характеристики и цены

6 сентября 2023 17:25
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Honda выпустила дешевый кроссовер Elevate: характеристики и цены
Honda Elevate даже в топовой комплектации стоит недорого. Фото: carwale.com
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Новый среднеразмерный внедорожник Honda Elevate предлагают только с 1,5-литровым бензиновым двигателем. Но его главное преимущество — цена, которую даже для топовой версии авто можно назвать бюджетной.

Об этом сообщил Autocar.

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Дизайн Honda Elevate

  • Коробчатый дизайн со слегка расширенными колесными арками, толстой пластиковой обшивкой и оконной линией, сужающейся к массивной С-образной стойке.
  • Большая решетка радиатора с логотипом Honda, окружающая тонкие светодиодные фары.
  • 17-дюймовые легкосплавные диски.
  • Сзади слегка изогнутые стекла и фонари, которые соединены между собой светоотражателями.

Интерьер авто

  • 10,25-дюймовый сенсорный информационно развлекательный экран с беспроводным Android Auto и Apple CarPlay.
  • 7-дюймовая полуцифровая приборная панель.
  • Однослойная крыша.
  • Камера наблюдения за полосой движения.
  • Камера задней парковки.
  • Пакет ADAS с тормозной системой предотвращения столкновений, с предупреждением о выезде из полосы движения, адаптивным круиз-контролем, системой удержания в полосе движения, предупреждении о выезде с дороги и автоматическом включении дальнего света.

Силовой агрегат Honda Elevate

  • 1,5 л 4-цилиндровый бензиновый двигатель мощностью 121 л.с., 145 Нм. Мощность передается на передние колеса через 6-ступенчатую механическую или 7-ступенчатую автоматическую коробку передач CVT.

Размеры авто

  • Основано на платформе Honda Global Small Car.
  • Длина: 4312 мм, ширина: 1790 мм, высота: 1650 мм.
  • Колесная база: 2650 мм.
  • Клиренс: 220 мм.
  • Объем багажника: 458 л.

Конкуренты Honda Elevate

Hyundai Creta, Maruti Suzuki Grand Vitara, Toyota Urban Cruiser Hyryder, MG Astor, Kia Seltos, Volkswagen Taigun, Skoda Kushaq и новый Citroen C3 Aircross.

Цены на Honda Elevate

Базовая модель: 13 тыс. долларов.
Топовая версия: 19,25 тыс. долларов.

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