Hyundai, Kia, Mercedes та Porsche відкликають понад 213 тис. авто: причини
Hyundai Motor Co., Kia Corp., Mercedes-Benz Korea та Porsche Korea відкликають понад 213 тис. автомобілів. Це трапилося через дефектні компоненти машин.
Про це повідомило Yonhap.
Чотири компанії добровільно відкликають загалом 213 792 одиниці 24 різних моделей, йдеться в заяві Міністерства землі, інфраструктури та транспорту Південної Кореї.
Головні проблеми авто
- Несправні ліхтарі покажчиків повороту в позашляховику Hyundai Tucson.
- Несправна система управління масляною помпою в седані Kia K5.
- Проблеми з програмним забезпеченням в системі управління заднім радаром в седані Mercedes-Benz E250.
Власники транспортних засобів можуть перевірити на домашній сторінці уряду www.car.go.kr, щоб дізнатися, чи підпадають їхні автомобілі під відкликання, повідомили в міністерстві.
Hyundai та Kia відкликають машини не вперше
Раніше Hyundai Motor та Kia заявили про відкликання понад 113 тис. нових авто у Північній Америці через пожежну небезпеку машин. Також вони порадили власникам авто паркувати їх якомога далі від будівель.
Також повідомлялося, що Hyundai відкликає з ринку майже 100 тисяч кросоверів Tucson та хетчбеків i30. Річ у тім, що через конструктивні недоліки вакуумної частини гальмівної системи, помпа у моделях з часом втрачала продуктивність через засмічення фільтра продуктами зношування приводного ременя.