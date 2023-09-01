Hyundai, Kia, Mercedes та Porsche відкликають понад 213 тис. авто: причини

У 2023 році Hyundai та Kia вже не вперше відкликають машини. Фото: carexpert.com.au

Hyundai Motor Co., Kia Corp., Mercedes-Benz Korea та Porsche Korea відкликають понад 213 тис. автомобілів. Це трапилося через дефектні компоненти машин.

Про це повідомило Yonhap.

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Чотири компанії добровільно відкликають загалом 213 792 одиниці 24 різних моделей, йдеться в заяві Міністерства землі, інфраструктури та транспорту Південної Кореї.

Головні проблеми авто

Несправні ліхтарі покажчиків повороту в позашляховику Hyundai Tucson.

Несправна система управління масляною помпою в седані Kia K5.

Проблеми з програмним забезпеченням в системі управління заднім радаром в седані Mercedes-Benz E250.

Власники транспортних засобів можуть перевірити на домашній сторінці уряду www.car.go.kr, щоб дізнатися, чи підпадають їхні автомобілі під відкликання, повідомили в міністерстві.

Hyundai та Kia відкликають машини не вперше

Раніше Hyundai Motor та Kia заявили про відкликання понад 113 тис. нових авто у Північній Америці через пожежну небезпеку машин. Також вони порадили власникам авто паркувати їх якомога далі від будівель.

Також повідомлялося, що Hyundai відкликає з ринку майже 100 тисяч кросоверів Tucson та хетчбеків i30. Річ у тім, що через конструктивні недоліки вакуумної частини гальмівної системи, помпа у моделях з часом втрачала продуктивність через засмічення фільтра продуктами зношування приводного ременя.