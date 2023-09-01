Hyundai, Kia, Mercedes и Porsche отзывают более 213 тыс. автомобилей: причины

В 2023 году Hyundai и Kia уже не в первый раз отзывают машины. Фото: carexpert.com.au

Hyundai Motor Co., Kia Corp., Mercedes-Benz Korea и Porsche Korea отзывают более 213 тыс. автомобилей. Это произошло из-за дефектных компонентов машин.

Об этом сообщил Yonhap.

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Четыре компании добровольно отзывают в общей сложности 213 792 единицы 24 разных моделей, говорится в заявлении Министерства земли, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи.

Главные проблемы авто

Неисправные фонари указателей поворота во внедорожнике Hyundai Tucson.

Неисправная система управления масляным насосом в седане Kia K5.

Проблемы с программным обеспечением в системе управления задним радаром в седане Mercedes-Benz E250.

Владельцы транспортных средств могут проверить на домашней странице правительства www.car.go.kr, чтобы узнать, подпадают ли их автомобили под отзыв, сообщили в министерстве.

Hyundai и Kia отзывают машины не впервые

Ранее Hyundai Motor и Kia заявили об отзыве более 113 тыс. новых авто в Северной Америке из-за пожарной опасности машин. Также они посоветовали владельцам авто парковать их как можно дальше от построек.

Также сообщалось, что Hyundai отзывает с рынка около 100 тысяч кроссоверов Tucson и хэтчбеков i30. Дело в том, что из-за конструктивных недостатков вакуумной части тормозной системы помпа в моделях со временем теряла производительность из-за засорения фильтра продуктами износа приводного ремня.