Hyundai, Kia, Mercedes и Porsche отзывают более 213 тыс. автомобилей: причины
Hyundai Motor Co., Kia Corp., Mercedes-Benz Korea и Porsche Korea отзывают более 213 тыс. автомобилей. Это произошло из-за дефектных компонентов машин.
Об этом сообщил Yonhap.
Четыре компании добровольно отзывают в общей сложности 213 792 единицы 24 разных моделей, говорится в заявлении Министерства земли, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи.
Главные проблемы авто
- Неисправные фонари указателей поворота во внедорожнике Hyundai Tucson.
- Неисправная система управления масляным насосом в седане Kia K5.
- Проблемы с программным обеспечением в системе управления задним радаром в седане Mercedes-Benz E250.
Владельцы транспортных средств могут проверить на домашней странице правительства www.car.go.kr, чтобы узнать, подпадают ли их автомобили под отзыв, сообщили в министерстве.
Hyundai и Kia отзывают машины не впервые
Ранее Hyundai Motor и Kia заявили об отзыве более 113 тыс. новых авто в Северной Америке из-за пожарной опасности машин. Также они посоветовали владельцам авто парковать их как можно дальше от построек.
Также сообщалось, что Hyundai отзывает с рынка около 100 тысяч кроссоверов Tucson и хэтчбеков i30. Дело в том, что из-за конструктивных недостатков вакуумной части тормозной системы помпа в моделях со временем теряла производительность из-за засорения фильтра продуктами износа приводного ремня.