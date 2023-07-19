Як перевозити дітей в авто, щоб не натрапити на штраф
Багато з батьків в Україні використовують автокрісло неправильно. Деякі навіть не знають, що перевезення в автокріслі вже не прив'язане до віку дитини.
Про це повідомив bigmir.
Як довго дитині потрібне крісло в авто
Потрібно використовувати автокрісло поки дитина не виросте до 145 сантиметрів. Після цього чадо може сідати на звичайне сидіння.
Чи можна автокрісло ставити на переднє сидіння поруч з водієм
Можна перевозити дітей до 3-річного віку, поки дитина поміщається в крісло-люльку. Але потрібно поставити дитяче крісло проти напрямку руху та вимкнути фронтальну подушку безпеки пасажира.
Чи можна перевозити дитину в авто на руках
Перевозити будь-яких пасажирів на руках заборонено. Для дітей правила дорожнього руху не роблять жодних винятків.
Штраф за неправильне перевезення дитини в Україні
За порушення правил перевезення дитини вперше протягом року — 510 грн.
За порушення правил перевезення дитини вдруге або більше разів протягом року — 850 грн.
Раніше ми писали, коли можна перетинати подвійну осьову лінію розмітки. Також повідомляли, як правильно проїхати перехрестя з круговим рухом.