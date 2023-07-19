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Як перевозити дітей в авто, щоб не натрапити на штраф

19 липня 2023 21:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Як перевозити дітей в авто, щоб не натрапити на штраф
Українці знають, що дітей треба перевозити в машині з використанням автокрісла, але не всі виконують це правило. Фото: freepik
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Багато з батьків в Україні використовують автокрісло неправильно. Деякі навіть не знають, що перевезення в автокріслі вже не прив'язане до віку дитини.

Про це повідомив bigmir.

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Як довго дитині потрібне крісло в авто

Потрібно використовувати автокрісло поки дитина не виросте до 145 сантиметрів. Після цього чадо може сідати на звичайне сидіння.

Чи можна автокрісло ставити на переднє сидіння поруч з водієм

Можна перевозити дітей до 3-річного віку, поки дитина поміщається в крісло-люльку. Але потрібно поставити дитяче крісло проти напрямку руху та вимкнути фронтальну подушку безпеки пасажира.

Чи можна перевозити дитину в авто на руках

Перевозити будь-яких пасажирів на руках заборонено. Для дітей правила дорожнього руху не роблять жодних винятків.

Штраф за неправильне перевезення дитини в Україні

За порушення правил перевезення дитини вперше протягом року — 510 грн.
За порушення правил перевезення дитини вдруге або більше разів протягом року — 850 грн.

Раніше ми писали, коли можна перетинати подвійну осьову лінію розмітки. Також повідомляли, як правильно проїхати перехрестя з круговим рухом.

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