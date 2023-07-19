Как перевозить детей в авто, чтобы не наткнуться на штраф

Украинцы знают, что детей нужно перевозить в машине с использованием автокресла, но не все выполняют это правило. Фото: freepik

Многие родители в Украине используют автокресло неправильно. Некоторые даже не знают, что перевозка в автокресле уже не привязана к возрасту ребенка.

Об этом сообщил bigmir.

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Нужно использовать автокресло, пока ребенок не вырастет до 145 сантиметров. После этого он может садиться на обычное сиденье.

Можно ли ставить автокресло на переднее сиденье рядом с водителем

Можно перевозить детей до 3-летнего возраста, пока ребенок помещается в кресло-люльку. Но нужно поставить детское кресло против направления движения и выключить переднюю подушку безопасности пассажира.

Можно ли перевозить ребенка в авто на руках

Перевозить пассажиров на руках запрещено. Для детей правила дорожного движения не делают никаких исключений.

Штраф за неправильную перевозку ребенка в Украине

За нарушение правил перевозки ребенка впервые за год — 510 грн.

За нарушение правил перевозки ребенка вторично или более раз в течение года — 850 грн.

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