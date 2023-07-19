Как перевозить детей в авто, чтобы не наткнуться на штраф

Как перевозить детей в авто, чтобы не получить штраф
Многие родители в Украине используют автокресло неправильно. Некоторые даже не знают, что перевозка в автокресле уже не привязана к возрасту ребенка.
Об этом сообщил bigmir.
Как долго ребенку нужно кресло в авто
Нужно использовать автокресло, пока ребенок не вырастет до 145 сантиметров. После этого он может садиться на обычное сиденье.
Можно ли ставить автокресло на переднее сиденье рядом с водителем
Можно перевозить детей до 3-летнего возраста, пока ребенок помещается в кресло-люльку. Но нужно поставить детское кресло против направления движения и выключить переднюю подушку безопасности пассажира.
Можно ли перевозить ребенка в авто на руках
Перевозить пассажиров на руках запрещено. Для детей правила дорожного движения не делают никаких исключений.
Штраф за неправильную перевозку ребенка в Украине
За нарушение правил перевозки ребенка впервые за год — 510 грн.
За нарушение правил перевозки ребенка вторично или более раз в течение года — 850 грн.
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