Як зекономити бензин: 8 маловідомих правил суттєвого заощадження палива

Щоб не відносити усі свої гроші на АЗС, оберіть економний стиль кермування авто. Фото: freepik

В ситуації, коли ціни на пальне в Україні ледь не щодня пробивають стелю, водії шукають, як заощадити. Хтось поступає радикально та пересідає з ДВЗ на електротягу або на пропан-бутан, а ми розповімо про неочевидні способи економії бензину та дизелю.

Дотримуючись простих правил, можна заощадити до двох літрів пального на 100 км дороги, повідомляє Hyser.

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1. Перевірте шини

Колеса мають бути правильно вирівняні, а шини достатньо накачані. Варто збільшити тиск в шинах на 20% більше, ніж рекомендовано виробником. Це може знизити витрати пального. Надмірного тиску уникайте, він може бути небезпечним.

2. Розвантажте авто

Додаткова вага на автомобілі збільшує витрату пального. Знімайте багажник з даху машин щоразу, коли не користуєтеся ним. Найлегший автомобіль заощаджує до 5% палива.

3. Вимкніть кондиціонер

Це пристрій споживає паливо. Перейдіть на режим внутрішньої рециркуляції, щоб зменшити потребу в постійному охолодженні.

4. Помірно прогрівайте двигун

Не потрібно повністю прогрівати двигун, якщо авто знаходиться в гарному стані та має невеликий пробіг. Починайте рух на низькій швидкості, щоб скоротити час простою з увімкненим мотором.

5. Швидко, але акуратно прискорюйтесь

Прискорюйтесь швидко, але не надмірно — не використовуйте понад 2/3 потужності автомобіля. За повільного прискорення витрачається більше пального.

6. Вибірковий круїз-контроль

Він корисний на шосе при швидкості до 100 км/год. А на дорогах зі світлофорами, перехрестями та потенційними заторами круїз-контроль краще вимикати.

7. Використовуйте гальмування двигуном

Щоб уповільнити рух перед перехрестями та світлофорами, заздалегідь відпустіть педаль газу. В автоматичній коробці передач перемикання відбувається самостійно. При використанні механічної коробки заздалегідь увімкніть знижену передачу.

8. Уникайте годин пік

Побудуйте свій графік руху, щоб не потрапляти весь час в затори. Менше автомобілів на дорозі — більш плавна манера водіння, менший розхід пального.

Раніше ми писали про 9 способів економії бензину. Також експерти розповіли, чи варто зараз переводити авто на ГБО.