Як зекономити бензин: 8 маловідомих правил суттєвого заощадження палива
В ситуації, коли ціни на пальне в Україні ледь не щодня пробивають стелю, водії шукають, як заощадити. Хтось поступає радикально та пересідає з ДВЗ на електротягу або на пропан-бутан, а ми розповімо про неочевидні способи економії бензину та дизелю.
Дотримуючись простих правил, можна заощадити до двох літрів пального на 100 км дороги, повідомляє Hyser.
1. Перевірте шини
Колеса мають бути правильно вирівняні, а шини достатньо накачані. Варто збільшити тиск в шинах на 20% більше, ніж рекомендовано виробником. Це може знизити витрати пального. Надмірного тиску уникайте, він може бути небезпечним.
2. Розвантажте авто
Додаткова вага на автомобілі збільшує витрату пального. Знімайте багажник з даху машин щоразу, коли не користуєтеся ним. Найлегший автомобіль заощаджує до 5% палива.
3. Вимкніть кондиціонер
Це пристрій споживає паливо. Перейдіть на режим внутрішньої рециркуляції, щоб зменшити потребу в постійному охолодженні.
4. Помірно прогрівайте двигун
Не потрібно повністю прогрівати двигун, якщо авто знаходиться в гарному стані та має невеликий пробіг. Починайте рух на низькій швидкості, щоб скоротити час простою з увімкненим мотором.
5. Швидко, але акуратно прискорюйтесь
Прискорюйтесь швидко, але не надмірно — не використовуйте понад 2/3 потужності автомобіля. За повільного прискорення витрачається більше пального.
6. Вибірковий круїз-контроль
Він корисний на шосе при швидкості до 100 км/год. А на дорогах зі світлофорами, перехрестями та потенційними заторами круїз-контроль краще вимикати.
7. Використовуйте гальмування двигуном
Щоб уповільнити рух перед перехрестями та світлофорами, заздалегідь відпустіть педаль газу. В автоматичній коробці передач перемикання відбувається самостійно. При використанні механічної коробки заздалегідь увімкніть знижену передачу.
8. Уникайте годин пік
Побудуйте свій графік руху, щоб не потрапляти весь час в затори. Менше автомобілів на дорозі — більш плавна манера водіння, менший розхід пального.
Раніше ми писали про 9 способів економії бензину. Також експерти розповіли, чи варто зараз переводити авто на ГБО.