Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Как сберечь бензин: 8 малоизвестных правил существенной экономии топлива arrow

Как сберечь бензин: 8 малоизвестных правил существенной экономии топлива

4 октября 2023 11:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Как сберечь бензин: 8 малоизвестных правил существенной экономии топлива
Чтобы не относить все свои деньги на АЗС, выберите экономичный стиль вождения авто. Фото: freepik
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

В ситуации, когда цены на топливо в Украине ежедневно пробивают потолок, водители ищут, как сэкономить. Кто-то поступает радикально и пересаживается с ДВС на электротягу или пропан-бутан, а мы расскажем о неочевидных способах экономии бензина и дизеля.

Следуя простым правилам, можно сэкономить до двух литров горючего на 100 км дороги, сообщает Hyser.

Читайте также:

1. Проверьте шины

Колеса должны быть правильно выровнены, а шины достаточно накачаны. Следует увеличить давление в шинах на 20% больше, чем рекомендовано производителем. Это может снизить расход топлива. Чрезмерного давления избегайте, оно может быть опасным.

2. Разгрузите авто

Дополнительный вес на автомобиле увеличивает расход топлива. Снимайте багажник с крыши машин всякий раз, когда не пользуетесь им. Самый легкий автомобиль экономит до 5% топлива.

3. Выключите кондиционер

Это устройство потребляет топливо. Перейдите в режим внутренней рециркуляции, чтобы уменьшить потребность в постоянном охлаждении.

4. Умеренно прогревайте двигатель

Не нужно полностью прогревать двигатель, если автомобиль находится в хорошем состоянии и имеет небольшой пробег. Начните движение на низкой скорости, чтобы сократить время простоя с включенным мотором.

5. Быстро, но аккуратно ускоряйтесь

Ускоряйтесь быстро, но не чрезмерно — не используйте более 2/3 мощности автомобиля. При медленном ускорении тратится больше горючего.

6. Выборочный круиз-контроль

Он полезен на шоссе при скорости до 100 км/ч. А на дорогах со светофорами, перекрестками и потенциальными пробками круиз-контроль лучше выключать.

7. Используйте торможение двигателем

Чтобы замедлить движение перед перекрестками и светофорами, предварительно отпустите педаль газа. В автоматической коробке передач переключение произойдет самостоятельно. При использовании механической коробки заранее включите пониженную передачу.

8. Избегайте часов пик

Постройте свой график движения, чтобы не попадать все время в пробки. Меньше автомобилей на дороге — более плавная манера вождения, меньший расход горючего.

Ранее мы писали о 9 способах экономии бензина. Также эксперты рассказали, стоит ли сейчас переводить авто на ГБО.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

None

Меньше, чем обрушенный мост в Киеве: сколько Одесса потратила на войну в 2023 году

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

Новость с видео

12:45 Тину Кароль в откровенном платье пристыдили за неудачный образ: "Чего кривлять?"

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

Новость с видео

19:13В Севастополе раздались мощные взрывы

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз