Как сберечь бензин: 8 малоизвестных правил существенной экономии топлива

Чтобы не относить все свои деньги на АЗС, выберите экономичный стиль вождения авто. Фото: freepik

В ситуации, когда цены на топливо в Украине ежедневно пробивают потолок, водители ищут, как сэкономить. Кто-то поступает радикально и пересаживается с ДВС на электротягу или пропан-бутан, а мы расскажем о неочевидных способах экономии бензина и дизеля.

Следуя простым правилам, можно сэкономить до двух литров горючего на 100 км дороги, сообщает Hyser.

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1. Проверьте шины

Колеса должны быть правильно выровнены, а шины достаточно накачаны. Следует увеличить давление в шинах на 20% больше, чем рекомендовано производителем. Это может снизить расход топлива. Чрезмерного давления избегайте, оно может быть опасным.

2. Разгрузите авто

Дополнительный вес на автомобиле увеличивает расход топлива. Снимайте багажник с крыши машин всякий раз, когда не пользуетесь им. Самый легкий автомобиль экономит до 5% топлива.

3. Выключите кондиционер

Это устройство потребляет топливо. Перейдите в режим внутренней рециркуляции, чтобы уменьшить потребность в постоянном охлаждении.

4. Умеренно прогревайте двигатель

Не нужно полностью прогревать двигатель, если автомобиль находится в хорошем состоянии и имеет небольшой пробег. Начните движение на низкой скорости, чтобы сократить время простоя с включенным мотором.

5. Быстро, но аккуратно ускоряйтесь

Ускоряйтесь быстро, но не чрезмерно — не используйте более 2/3 мощности автомобиля. При медленном ускорении тратится больше горючего.

6. Выборочный круиз-контроль

Он полезен на шоссе при скорости до 100 км/ч. А на дорогах со светофорами, перекрестками и потенциальными пробками круиз-контроль лучше выключать.

7. Используйте торможение двигателем

Чтобы замедлить движение перед перекрестками и светофорами, предварительно отпустите педаль газа. В автоматической коробке передач переключение произойдет самостоятельно. При использовании механической коробки заранее включите пониженную передачу.

8. Избегайте часов пик

Постройте свой график движения, чтобы не попадать все время в пробки. Меньше автомобилей на дороге — более плавная манера вождения, меньший расход горючего.

Ранее мы писали о 9 способах экономии бензина. Также эксперты рассказали, стоит ли сейчас переводить авто на ГБО.