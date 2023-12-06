Які надійні вживані авто з АКПП можна купити в Україні за 8 тис. доларів

Які надійні вживані авто з АКПП можна купити в Україні за вісім тис. доларів
Щоб заощадити та при цьому купити нормальну машину, варто зверніть увагу на вживані автомобілі середнього класу. Середньорозмірні авто С-класу відмінно підходять як для руху містом, так й для далеких поїздок.
Про це написала "Твоя машина".
C-клас є третім найменшим в європейській класифікації легкових автомобілів, який описується як "середні автомобілі". Авто мають довжину приблизно 4,3 м, ширину — 1,8 м та салон на 5 осіб. Найпоширенішими стилями кузова є хетчбеки, седани та універсали.
Плюси авто С-класу
- Паливна ефективність.
- Гарна динаміка.
- Великий набір опцій за помірну ціну.
- Підвищена надійність.
- Маневреність.
- Універсальність.
Мінуси авто С-класу
- Інколи відзначають шумність роботи двигуна.
- Дехто скаржиться на відсутність бажаної динаміки.
В Україні автомобілі С-класу з автоматичною коробкою передач користуються великою популярністю.
Оптимальним варіантом за співвідношенням ціни та якості експерти вважають моделі з 2007 до 2017 року. Цей сегмент займає понад 25% авторинку.
ТОП-15 найнадійніших вживаних авто С-класу з АКПП за ціною до 8 тис. доларів
- Ford Focus (2012-2017);
- Volkswagen Jetta (2011-2016);
- Skoda Octavia (2008-2012);
- Volkswagen Golf (2007-2013);
- Renault Megane (2010-2014);
- Hyundai Elantra (2010-2016);
- Chevrolet Cruze (2010-2017);
- Mazda 3 (2007-2014);
- Nissan Leaf (2011-2013);
- Honda Civic (2007-2008);
- Toyota Corolla (2007-2008);
- Dodge Dart (2012-2015);
- Citroen C4 (2011-2013);
- Toyota Auris (2007-2010);
- Mitsubishi Lancer (2007-2013).
Раніше ми писали, які найдешевші дизельні авто, а також — вживані седани з повним приводом можна купити в Україні прямо зараз.
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