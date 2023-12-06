Які надійні вживані авто з АКПП можна купити в Україні за 8 тис. доларів

В Україні автомобілі С-класу з автоматичною коробкою передач користуються великою популярністю. Фото: autoexpress.co.uk

Щоб заощадити та при цьому купити нормальну машину, варто зверніть увагу на вживані автомобілі середнього класу. Середньорозмірні авто С-класу відмінно підходять як для руху містом, так й для далеких поїздок.

Про це написала "Твоя машина".

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C-клас є третім найменшим в європейській класифікації легкових автомобілів, який описується як "середні автомобілі". Авто мають довжину приблизно 4,3 м, ширину — 1,8 м та салон на 5 осіб. Найпоширенішими стилями кузова є хетчбеки, седани та універсали.

Плюси авто С-класу

Паливна ефективність.

Гарна динаміка.

Великий набір опцій за помірну ціну.

Підвищена надійність.

Маневреність.

Універсальність.

Мінуси авто С-класу

Інколи відзначають шумність роботи двигуна.

Дехто скаржиться на відсутність бажаної динаміки.

В Україні автомобілі С-класу з автоматичною коробкою передач користуються великою популярністю.

Оптимальним варіантом за співвідношенням ціни та якості експерти вважають моделі з 2007 до 2017 року. Цей сегмент займає понад 25% авторинку.

ТОП-15 найнадійніших вживаних авто С-класу з АКПП за ціною до 8 тис. доларів

Ford Focus (2012-2017); Volkswagen Jetta (2011-2016); Skoda Octavia (2008-2012); Volkswagen Golf (2007-2013); Renault Megane (2010-2014); Hyundai Elantra (2010-2016); Chevrolet Cruze (2010-2017); Mazda 3 (2007-2014); Nissan Leaf (2011-2013); Honda Civic (2007-2008); Toyota Corolla (2007-2008); Dodge Dart (2012-2015); Citroen C4 (2011-2013); Toyota Auris (2007-2010); Mitsubishi Lancer (2007-2013).

Раніше ми писали, які найдешевші дизельні авто, а також — вживані седани з повним приводом можна купити в Україні прямо зараз.