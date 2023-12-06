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Які надійні вживані авто з АКПП можна купити в Україні за вісім тис. доларів

6 грудня 2023 17:10
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
Які надійні вживані авто з АКПП можна купити в Україні за 8 тис. доларів
В Україні автомобілі С-класу з автоматичною коробкою передач користуються великою популярністю. Фото: autoexpress.co.uk
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

Щоб заощадити та при цьому купити нормальну машину, варто зверніть увагу на вживані автомобілі середнього класу. Середньорозмірні авто С-класу відмінно підходять як для руху містом, так й для далеких поїздок.

Про це написала "Твоя машина".

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C-клас є третім найменшим в європейській класифікації легкових автомобілів, який описується як "середні автомобілі". Авто мають довжину приблизно 4,3 м, ширину — 1,8 м та салон на 5 осіб. Найпоширенішими стилями кузова є хетчбеки, седани та універсали.

Плюси авто С-класу

  • Паливна ефективність.
  • Гарна динаміка.
  • Великий набір опцій за помірну ціну.
  • Підвищена надійність.
  • Маневреність.
  • Універсальність.

Мінуси авто С-класу

  • Інколи відзначають шумність роботи двигуна.
  • Дехто скаржиться на відсутність бажаної динаміки.

В Україні автомобілі С-класу з автоматичною коробкою передач користуються великою популярністю.

Оптимальним варіантом за співвідношенням ціни та якості експерти вважають моделі з 2007 до 2017 року. Цей сегмент займає понад 25% авторинку.

ТОП-15 найнадійніших вживаних авто С-класу з АКПП за ціною до 8 тис. доларів

  1. Ford Focus (2012-2017);
  2. Volkswagen Jetta (2011-2016);
  3. Skoda Octavia (2008-2012);
  4. Volkswagen Golf (2007-2013);
  5. Renault Megane (2010-2014);
  6. Hyundai Elantra (2010-2016);
  7. Chevrolet Cruze (2010-2017);
  8. Mazda 3 (2007-2014);
  9. Nissan Leaf (2011-2013); 
  10. Honda Civic (2007-2008);
  11. Toyota Corolla (2007-2008);
  12. Dodge Dart (2012-2015);
  13. Citroen C4 (2011-2013);
  14. Toyota Auris (2007-2010);
  15. Mitsubishi Lancer (2007-2013).

Раніше ми писали, які найдешевші дизельні авто, а також — вживані седани з повним приводом можна купити в Україні прямо зараз.

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