Нові найдешевші дизельні авто в Україні у 2023 році

Citroen C-Elysee є найдешевшим новим дизельним авто в Україні у 2023 році. Фото: infocar.ua

Головна перевага дизельних двигунів над бензиновими — довший термін служби та економічність, адже вони в середньому витрачають на третину менше палива. Сьогодні в Україні нових дизельних легковиків не так вже й багато.

Про це написав AUTO-Consulting.

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Серед нових бюджетних дизельних авто, представлених на українському авторинку у 2023 році, — два седани, два хетчбеки, три кросовери та чотири комерційних автомобілі.

Найекономніший автомобіль — Peugeot 308, який витрачає в середньому лише 3,8 дизельного пального на 100 км шляху. Найбільші ненажери — Renault Duster та Renault Express з розходом палива 4,6 л на 100 км.

Найдешевшим дизельним авто на українському ринку є седан Citroen C-Elysee, який коштує 632 800 грн, найдорожчий бюджетник — хетчбек Peugeot 308 — 1 047 270 грн.

Citroen C-Elysee — седан з 1,6 л двигуном (92 к.с.) витрачає 4,3 л/100 км — 632 800 грн. Peugeot 301 — седан з 1,6 л (92 к.с.) витрачає 4,3 л/100 км — 656 100 грн. Opel Combo Cargo — компактний фургон з 1,5 л (100 к.с.) витрачає 4,4 л/100 км — 740 600 грн. Renault Duster — кросовер з 1,5 л (110 к.с.) витрачає 4,6 л/100 км — 753 600 грн. Ford Transit Courier — компактний фургон з 1,5 л (75 к.с.) витрачає 4,3 л/100 км — 771 614 грн. Renault Express — компактний мінівен з 1,5 л (95 к.с.) витрачає 4,6 л/100 км — 785 000 грн. Citroen Berlingo — мінівен з 1,5 л (100 к.с.) витрачає 4,2 л/100 км — 814 700 грн. Citroen C4 — хетчбек з 1,5 л (130 к.с.) витрачає 3,8 л/100 км — 945 300 грн. Peugeot 2008 — кросовер з 1,5 л (130 к.с.) витрачає 4 л на 100 км — 962 000 грн. Opel Grandland — кросовер з 1,5 л (130 к.с.) витрачає 4,2 л/100 км — 1 007 900 грн. Peugeot 308 — хетчбек з 1,5 л (130 к.с.) витрачає 3,8 л/100 км — 1 047 270 грн.

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