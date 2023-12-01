Самые дешевые дизельные авто в Украине в 2023 году

Citroen C-Elysee является самым дешевым новым дизельным авто в Украине в 2023 году. Фото: infocar.ua

Главное преимущество дизельных двигателей над бензиновыми — более длительный срок службы и экономичность, ведь они в среднем тратят на треть меньше топлива. Сегодня в Украине новых дизельных легковушек не так уж много.

Об этом пишет AUTO-Consulting.

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Среди новых бюджетных дизельных авто, представленных на украинском авторынке в 2023 году, — два седана, два хэтчбека, три кроссовера и четыре коммерческих автомобиля.

Самый экономичный автомобиль — Peugeot 308, который тратит в среднем всего 3,8 дизеля на 100 км пути. Самые большие обжоры — Renault Duster и Renault Express с расходом топлива 4,6 л на 100 км.

Самым дешевым дизельным авто на украинском рынке является седан Citroen C-Elysee, который стоит 632 800 грн, самый дорогой бюджетник — хэтчбек Peugeot 308 — 1 047 270 грн.

Citroen C-Elysee — седан с 1,6 л двигателем (92 л.с.) тратит 4,3 л/100 км — 632 800 грн. Peugeot 301 — седан с 1,6 л (92 л.с.) тратит 4,3 л/100 км — 656 100 грн. Opel Combo Cargo — компактный фургон с 1,5 л (100 л.с.) тратит 4,4 л/100 км — 740 600 грн. Renault Duster — кроссовер с 1,5 л (110 л.с.) тратит 4,6 л/100 км — 753 600 грн. Ford Transit Courier — компактный фургон с 1,5 л (75 л.с.) тратит 4,3 л/100 км — 771 614 грн. Renault Express — компактный минивэн с 1,5 л (95 л.с.) тратит 4,6 л/100 км — 785 000 грн. Citroen Berlingo — минивэн с 1,5 л (100 л.с.) тратит 4,2 л/100 км — 814 700 грн. Citroen C4 — хэтчбек с 1,5 л (130 л.с.) тратит 3,8 л/100 км — 945 300 грн. Peugeot 2008 — кроссовер с 1,5 л (130 л.с.) тратит 4 л на 100 км — 962 000 грн. Opel Grandland — кроссовер с 1,5 л (130 л.с.) тратит 4,2 л/100 км — 1 007 900 грн. Peugeot 308 — хэтчбек с 1,5 л (130 л.с.) тратит 3,8 л/100 км — 1 047 270 грн.

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