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Новые самые дешевые дизельные авто, которые можно купить в Украине в конце 2023 года

1 декабря 2023 15:25
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
Самые дешевые дизельные авто в Украине в 2023 году
Citroen C-Elysee является самым дешевым новым дизельным авто в Украине в 2023 году. Фото: infocar.ua
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

Главное преимущество дизельных двигателей над бензиновыми — более длительный срок службы и экономичность, ведь они в среднем тратят на треть меньше топлива. Сегодня в Украине новых дизельных легковушек не так уж много.

Об этом пишет AUTO-Consulting.

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Восемь из одиннадцати автомобилей в перечне — изделия французского автопрома. Что и неудивительно, ведь французы давние поклонники дизельных двигателей и научились их делать лучше других.

Среди новых бюджетных дизельных авто, представленных на украинском авторынке в 2023 году, — два седана, два хэтчбека, три кроссовера и четыре коммерческих автомобиля.

Самый экономичный автомобиль — Peugeot 308, который тратит в среднем всего 3,8 дизеля на 100 км пути. Самые большие обжоры — Renault Duster и Renault Express с расходом топлива 4,6 л на 100 км.

Самым дешевым дизельным авто на украинском рынке является седан Citroen C-Elysee, который стоит 632 800 грн, самый дорогой бюджетник — хэтчбек Peugeot 308 — 1 047 270 грн.

  1. Citroen C-Elysee — седан с 1,6 л двигателем (92 л.с.) тратит 4,3 л/100 км — 632 800 грн.
  2. Peugeot 301 — седан с 1,6 л (92 л.с.) тратит 4,3 л/100 км — 656 100 грн.
  3. Opel Combo Cargo — компактный фургон с 1,5 л (100 л.с.) тратит 4,4 л/100 км — 740 600 грн.
  4. Renault Duster — кроссовер с 1,5 л (110 л.с.) тратит 4,6 л/100 км — 753 600 грн.
  5. Ford Transit Courier — компактный фургон с 1,5 л (75 л.с.) тратит 4,3 л/100 км — 771 614 грн.
  6. Renault Express — компактный минивэн с 1,5 л (95 л.с.) тратит 4,6 л/100 км — 785 000 грн.
  7. Citroen Berlingo — минивэн с 1,5 л (100 л.с.) тратит 4,2 л/100 км — 814 700 грн.
  8. Citroen C4 — хэтчбек с 1,5 л (130 л.с.) тратит 3,8 л/100 км — 945 300 грн.
  9. Peugeot 2008 — кроссовер с 1,5 л (130 л.с.) тратит 4 л на 100 км — 962 000 грн.
  10. Opel Grandland — кроссовер с 1,5 л (130 л.с.) тратит 4,2 л/100 км — 1 007 900 грн.
  11. Peugeot 308 — хэтчбек с 1,5 л (130 л.с.) тратит 3,8 л/100 км — 1 047 270 грн.

Ранее мы представили ТОП 10 малолитражек с наименьшими расходами топлива в 2023 году. Также писали о девяти способах экономии топлива.

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