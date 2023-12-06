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Какие надежные подержанные автомобили с АКПП можно купить в Украине за восемь тыс. долларов

6 декабря 2023 17:10
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
Какие надежные подержанные автомобили с АКПП можно купить в Украине за 8 тыс. долларов
В Украине автомобили С-класса с автоматической коробкой передач пользуются большой популярностью. Фото: autoexpress.co.uk
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

Чтобы сэкономить и при этом купить нормальную машину, следует обратить внимание на подержанные автомобили среднего класса. Среднеразмерные авто С-класса отлично подходят как для движения по городу, так и для дальних поездок.

Об этом написала "Твоя машина".

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C-класс является третьим самым маленьким в европейской классификации легковых автомобилей, который описывается как "средние автомобили". Авто имеют длину примерно 4,3 м, ширину — 1,8 м и салон на 5 человек. Самыми распространенными стилями кузова являются хэтчбеки, седаны и универсалы.

Плюсы авто С-класса

  • Топливная эффективность.
  • Хорошая динамика.
  • Большой набор опций по умеренной цене.
  • Повышенная надежность.
  • Маневренность.
  • Универсальность.

Минусы авто С-класса

  • Иногда отмечают шумность работы двигателя.
  • Некоторые жалуются на отсутствие желаемой динамики.

В Украине автомобили С-класса с автоматической коробкой передач пользуются большой популярностью.

Оптимальным вариантом по соотношению цены и качества эксперты считают модели с 2007 по 2017 год. Этот сегмент занимает более 25% авторынка.

ТОП-15 самых надежных подержанных авто С-класса с АКПП по цене до 8 тыс. долларов

  1. Ford Focus (2012-2017);
  2. Volkswagen Jetta (2011-2016);
  3. Skoda Octavia (2008–2012);
  4. Volkswagen Golf (2007–2013);
  5. Renault Megane (2010–2014);
  6. Hyundai Elantra (2010-2016);
  7. Chevrolet Cruze (2010-2017);
  8. Mazda 3 (2007-2014);
  9. Nissan Leaf (2011-2013);
  10. Honda Civic (2007-2008);
  11. Toyota Corolla (2007–2008);
  12. Dodge Dart (2012-2015);
  13. Citroen C4 (2011-2013);
  14. Toyota Auris (2007–2010);
  15. Mitsubishi Lancer (2007-2013).

Раньше мы писали, какие самые дешевые дизельные авто, а также подержанные седаны с полным приводом можно купить в Украине прямо сейчас.

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