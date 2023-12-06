Какие надежные подержанные автомобили с АКПП можно купить в Украине за 8 тыс. долларов

В Украине автомобили С-класса с автоматической коробкой передач пользуются большой популярностью. Фото: autoexpress.co.uk

Чтобы сэкономить и при этом купить нормальную машину, следует обратить внимание на подержанные автомобили среднего класса. Среднеразмерные авто С-класса отлично подходят как для движения по городу, так и для дальних поездок.

Об этом написала "Твоя машина".

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C-класс является третьим самым маленьким в европейской классификации легковых автомобилей, который описывается как "средние автомобили". Авто имеют длину примерно 4,3 м, ширину — 1,8 м и салон на 5 человек. Самыми распространенными стилями кузова являются хэтчбеки, седаны и универсалы.

Плюсы авто С-класса

Топливная эффективность.

Хорошая динамика.

Большой набор опций по умеренной цене.

Повышенная надежность.

Маневренность.

Универсальность.

Минусы авто С-класса

Иногда отмечают шумность работы двигателя.

Некоторые жалуются на отсутствие желаемой динамики.

В Украине автомобили С-класса с автоматической коробкой передач пользуются большой популярностью.

Оптимальным вариантом по соотношению цены и качества эксперты считают модели с 2007 по 2017 год. Этот сегмент занимает более 25% авторынка.

ТОП-15 самых надежных подержанных авто С-класса с АКПП по цене до 8 тыс. долларов

Ford Focus (2012-2017); Volkswagen Jetta (2011-2016); Skoda Octavia (2008–2012); Volkswagen Golf (2007–2013); Renault Megane (2010–2014); Hyundai Elantra (2010-2016); Chevrolet Cruze (2010-2017); Mazda 3 (2007-2014); Nissan Leaf (2011-2013); Honda Civic (2007-2008); Toyota Corolla (2007–2008); Dodge Dart (2012-2015); Citroen C4 (2011-2013); Toyota Auris (2007–2010); Mitsubishi Lancer (2007-2013).

Раньше мы писали, какие самые дешевые дизельные авто, а также подержанные седаны с полным приводом можно купить в Украине прямо сейчас.