Какие надежные подержанные автомобили с АКПП можно купить в Украине за 8 тыс. долларов

Какие надежные подержанные автомобили с АКПП можно купить в Украине за восемь тыс. долларов
Чтобы сэкономить и при этом купить нормальную машину, следует обратить внимание на подержанные автомобили среднего класса. Среднеразмерные авто С-класса отлично подходят как для движения по городу, так и для дальних поездок.
Об этом написала "Твоя машина".
C-класс является третьим самым маленьким в европейской классификации легковых автомобилей, который описывается как "средние автомобили". Авто имеют длину примерно 4,3 м, ширину — 1,8 м и салон на 5 человек. Самыми распространенными стилями кузова являются хэтчбеки, седаны и универсалы.
Плюсы авто С-класса
- Топливная эффективность.
- Хорошая динамика.
- Большой набор опций по умеренной цене.
- Повышенная надежность.
- Маневренность.
- Универсальность.
Минусы авто С-класса
- Иногда отмечают шумность работы двигателя.
- Некоторые жалуются на отсутствие желаемой динамики.
В Украине автомобили С-класса с автоматической коробкой передач пользуются большой популярностью.
Оптимальным вариантом по соотношению цены и качества эксперты считают модели с 2007 по 2017 год. Этот сегмент занимает более 25% авторынка.
ТОП-15 самых надежных подержанных авто С-класса с АКПП по цене до 8 тыс. долларов
- Ford Focus (2012-2017);
- Volkswagen Jetta (2011-2016);
- Skoda Octavia (2008–2012);
- Volkswagen Golf (2007–2013);
- Renault Megane (2010–2014);
- Hyundai Elantra (2010-2016);
- Chevrolet Cruze (2010-2017);
- Mazda 3 (2007-2014);
- Nissan Leaf (2011-2013);
- Honda Civic (2007-2008);
- Toyota Corolla (2007–2008);
- Dodge Dart (2012-2015);
- Citroen C4 (2011-2013);
- Toyota Auris (2007–2010);
- Mitsubishi Lancer (2007-2013).
Раньше мы писали, какие самые дешевые дизельные авто, а также подержанные седаны с полным приводом можно купить в Украине прямо сейчас.
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