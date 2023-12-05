ТОП-21 самых популярных автобрендов в Украине в ноябре 2023 года

Сегменты электромобилей и гибридов пострадали меньше всего. Фото: cardealermagazine.co.uk

Несмотря на проблемы на границе с Польшей, существенно повлиявшие на импорт новых авто в Украину, и довольно раннее начало снежного сезона, дилеры смогли реализовать в ноябре 5482 новых авто. Этот результат лишь на 172 легковушки меньше предыдущего рекордного достижения по продаже автомобилей в октябре.

Об этом написал AUTO.RIA.

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Всего за 11 месяцев 2023 года в Украине было продано 54 тыс. новых автомобилей. Ожидается, что по итогам года рынок новых авто достигнет отметки в 60 тыс.

В ноябре продали:

бензиновых автомобилей — 2395 (-86 по отношению к октябрю);

дизельных — 1168 (-67);

гибридных — 1060 (-5);

электрических — 836 (-2);

двухтопливных (с ГБО) — 23 (-12).

Учитывая проблемы ноября, потеряли все сегменты рынка новых авто, но электромобили и гибриды держатся лучше остальных.

Самые популярные автобренды в Украине в ноябре 2023 года

Toyota: 834 новых авто (-53); Volkswagen: 509 (-86); Skoda: 467 (0); Renault: 356 (-8); Nissan: 317 (+6); BMW: 258 (-200); Mercedes-Benz: 244 (-1); Citroen: 221 (+89); Hyundai: 201 (-58); Mazda: 199 (-21); Suzuki: 196 (+4); Lexus: 161 (-16); Audi: 153 (+13); Peugeot: 153 (-31); Kia: 135 (+22); Land Rover: 127 (+59); BYD: 106 (+62); Volvo: 101 (+11); Chery: 95 (+6); Honda: 90 (+17); Mitsubishi: 86 (+37).

Традиционные лидеры рейтинга — Toyota и Renault — понесли потери. А BMW вообще продали на 200 меньше, чем в октябре.

Skoda смогла завершить ноябрь не хуже предыдущего. Наибольшего прогресса достигли дилеры Citroen (+89 новых авто по отношению к октябрю), BYD (+62) и Land Rover (+59).

Ранее мы писали, какие самые дешевые новые дизельные авто можно купить в Украине в конце 2023 года. Также рассматривали варианты новых кроссоверов и хэтчбеков по цене 15 тысяч долларов.