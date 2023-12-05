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ТОП-21 самых популярных автобрендов в Украине в ноябре 2023 года

5 декабря 2023 15:25
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
ТОП 21 самых популярных автобрендов в Украине в ноябре 2023 года
Сегменты электромобилей и гибридов пострадали меньше всего. Фото: cardealermagazine.co.uk
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

Несмотря на проблемы на границе с Польшей, существенно повлиявшие на импорт новых авто в Украину, и довольно раннее начало снежного сезона, дилеры смогли реализовать в ноябре 5482 новых авто. Этот результат лишь на 172 легковушки меньше предыдущего рекордного достижения по продаже автомобилей в октябре.

Об этом написал AUTO.RIA.

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Всего за 11 месяцев 2023 года в Украине было продано 54 тыс. новых автомобилей. Ожидается, что по итогам года рынок новых авто достигнет отметки в 60 тыс.

В ноябре продали:

  • бензиновых автомобилей — 2395 (-86 по отношению к октябрю);
  • дизельных — 1168 (-67);
  • гибридных — 1060 (-5);
  • электрических — 836 (-2);
  • двухтопливных (с ГБО) — 23 (-12).

Учитывая проблемы ноября, потеряли все сегменты рынка новых авто, но электромобили и гибриды держатся лучше остальных.

Самые популярные автобренды в Украине в ноябре 2023 года

  1. Toyota: 834 новых авто (-53);
  2. Volkswagen: 509 (-86);
  3. Skoda: 467 (0);
  4. Renault: 356 (-8);
  5. Nissan: 317 (+6);
  6. BMW: 258 (-200);
  7. Mercedes-Benz: 244 (-1);
  8. Citroen: 221 (+89);
  9. Hyundai: 201 (-58);
  10. Mazda: 199 (-21);
  11. Suzuki: 196 (+4);
  12. Lexus: 161 (-16);
  13. Audi: 153 (+13);
  14. Peugeot: 153 (-31);
  15. Kia: 135 (+22);
  16. Land Rover: 127 (+59);
  17. BYD: 106 (+62);
  18. Volvo: 101 (+11);
  19. Chery: 95 (+6);
  20. Honda: 90 (+17);
  21. Mitsubishi: 86 (+37).

Традиционные лидеры рейтинга — Toyota и Renault — понесли потери. А BMW вообще продали на 200 меньше, чем в октябре.

Skoda смогла завершить ноябрь не хуже предыдущего. Наибольшего прогресса достигли дилеры Citroen (+89 новых авто по отношению к октябрю), BYD (+62) и Land Rover (+59).

Ранее мы писали, какие самые дешевые новые дизельные авто можно купить в Украине в конце 2023 года. Также рассматривали варианты новых кроссоверов и хэтчбеков по цене 15 тысяч долларов.

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