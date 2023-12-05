ТОП-21 самых популярных автобрендов в Украине в ноябре 2023 года
Несмотря на проблемы на границе с Польшей, существенно повлиявшие на импорт новых авто в Украину, и довольно раннее начало снежного сезона, дилеры смогли реализовать в ноябре 5482 новых авто. Этот результат лишь на 172 легковушки меньше предыдущего рекордного достижения по продаже автомобилей в октябре.
Об этом написал AUTO.RIA.
Всего за 11 месяцев 2023 года в Украине было продано 54 тыс. новых автомобилей. Ожидается, что по итогам года рынок новых авто достигнет отметки в 60 тыс.
В ноябре продали:
- бензиновых автомобилей — 2395 (-86 по отношению к октябрю);
- дизельных — 1168 (-67);
- гибридных — 1060 (-5);
- электрических — 836 (-2);
- двухтопливных (с ГБО) — 23 (-12).
Учитывая проблемы ноября, потеряли все сегменты рынка новых авто, но электромобили и гибриды держатся лучше остальных.
Самые популярные автобренды в Украине в ноябре 2023 года
- Toyota: 834 новых авто (-53);
- Volkswagen: 509 (-86);
- Skoda: 467 (0);
- Renault: 356 (-8);
- Nissan: 317 (+6);
- BMW: 258 (-200);
- Mercedes-Benz: 244 (-1);
- Citroen: 221 (+89);
- Hyundai: 201 (-58);
- Mazda: 199 (-21);
- Suzuki: 196 (+4);
- Lexus: 161 (-16);
- Audi: 153 (+13);
- Peugeot: 153 (-31);
- Kia: 135 (+22);
- Land Rover: 127 (+59);
- BYD: 106 (+62);
- Volvo: 101 (+11);
- Chery: 95 (+6);
- Honda: 90 (+17);
- Mitsubishi: 86 (+37).
Традиционные лидеры рейтинга — Toyota и Renault — понесли потери. А BMW вообще продали на 200 меньше, чем в октябре.
Skoda смогла завершить ноябрь не хуже предыдущего. Наибольшего прогресса достигли дилеры Citroen (+89 новых авто по отношению к октябрю), BYD (+62) и Land Rover (+59).
Ранее мы писали, какие самые дешевые новые дизельные авто можно купить в Украине в конце 2023 года. Также рассматривали варианты новых кроссоверов и хэтчбеков по цене 15 тысяч долларов.
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