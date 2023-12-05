ТОП-21 найпопулярніших автобрендів в Україні у листопаді 2023 року
Попри проблеми на кордоні з Польщею, які істотно вплинули на імпорт нових авто в Україну, та досить ранній початок снігового сезону, дилери спромоглися реалізувати в листопаді 5482 нових авто. Цей результат лише на 172 легковики менший за попереднє рекордне досягнення з продажу автомобілів у жовтні.
Про це написав AUTO.RIA.
Загалом за 11 місяців 2023 року в Україні продали 54 тис. нових автомобілів. Очікується, що за підсумками року ринок нових авто досягне позначки 60 тис.
В листопаді продали:
- бензинових автомобілів — 2395 (-86 стосовно жовтня);
- дизельних — 1168 (-67);
- гібридних — 1060 (-5);
- електричних — 836 (-2);
- двопаливних (з ГБО) — 23 (-12).
З огляду на проблеми листопада, втратили всі сегменти ринку нових авто, але електромобілі та гібриди тримаються краще за решту.
Найпопулярніші автобренди в Україні у листопаді 2023 року
- Toyota: 834 нових авто (-53);
- Volkswagen: 509 (-86);
- Skoda: 467 (0);
- Renault: 356 (-8);
- Nissan: 317 (+6);
- BMW: 258 (-200);
- Mercedes-Benz: 244 (-1);
- Citroen: 221 (+89);
- Hyundai: 201 (-58);
- Mazda: 199 (-21);
- Suzuki: 196 (+4);
- Lexus: 161 (-16);
- Audi: 153 (+13);
- Peugeot: 153 (-31);
- Kia: 135 (+22);
- Land Rover: 127 (+59);
- BYD: 106 (+62);
- Volvo: 101 (+11);
- Chery: 95 (+6);
- Honda: 90 (+17);
- Mitsubishi: 86 (+37).
Традиційні лідери рейтингу — Toyota та Renault — зазнали втрат. А BMW взагалі продали на 200 менше, ніж у жовтні.
Skoda змогла завершити листопад не гірше за попередній. А найбільшого прогресу досягли дилери Citroen (+89 нових авто стосовно жовтня), BYD (+62) та Land Rover (+59).
Раніше ми писали, які найдешевші нові дизельні авто можна купити в Україні наприкінці 2023 року. Також розглядали варіанти нових кросоверів та хетчбеків за ціною 15 тисяч доларів.
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