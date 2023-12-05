ТОП-21 найпопулярніших автобрендів в Україні у листопаді 2023 року

Сегменти електромобілів та гібридів постраждали найменше. Фото: cardealermagazine.co.uk

Попри проблеми на кордоні з Польщею, які істотно вплинули на імпорт нових авто в Україну, та досить ранній початок снігового сезону, дилери спромоглися реалізувати в листопаді 5482 нових авто. Цей результат лише на 172 легковики менший за попереднє рекордне досягнення з продажу автомобілів у жовтні.

Про це написав AUTO.RIA.

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Загалом за 11 місяців 2023 року в Україні продали 54 тис. нових автомобілів. Очікується, що за підсумками року ринок нових авто досягне позначки 60 тис.

В листопаді продали:

бензинових автомобілів — 2395 (-86 стосовно жовтня);

дизельних — 1168 (-67);

гібридних — 1060 (-5);

електричних — 836 (-2);

двопаливних (з ГБО) — 23 (-12).

З огляду на проблеми листопада, втратили всі сегменти ринку нових авто, але електромобілі та гібриди тримаються краще за решту.

Найпопулярніші автобренди в Україні у листопаді 2023 року

Toyota: 834 нових авто (-53); Volkswagen: 509 (-86); Skoda: 467 (0); Renault: 356 (-8); Nissan: 317 (+6); BMW: 258 (-200); Mercedes-Benz: 244 (-1); Citroen: 221 (+89); Hyundai: 201 (-58); Mazda: 199 (-21); Suzuki: 196 (+4); Lexus: 161 (-16); Audi: 153 (+13); Peugeot: 153 (-31); Kia: 135 (+22); Land Rover: 127 (+59); BYD: 106 (+62); Volvo: 101 (+11); Chery: 95 (+6); Honda: 90 (+17); Mitsubishi: 86 (+37).

Традиційні лідери рейтингу — Toyota та Renault — зазнали втрат. А BMW взагалі продали на 200 менше, ніж у жовтні.

Skoda змогла завершити листопад не гірше за попередній. А найбільшого прогресу досягли дилери Citroen (+89 нових авто стосовно жовтня), BYD (+62) та Land Rover (+59).

Раніше ми писали, які найдешевші нові дизельні авто можна купити в Україні наприкінці 2023 року. Також розглядали варіанти нових кросоверів та хетчбеків за ціною 15 тисяч доларів.