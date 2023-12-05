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ТОП-21 найпопулярніших автобрендів в Україні у листопаді 2023 року

5 грудня 2023 15:25
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
ТОП 21 найпопулярніших автобрендів в Україні у листопаді 2023 року
Сегменти електромобілів та гібридів постраждали найменше. Фото: cardealermagazine.co.uk
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

Попри проблеми на кордоні з Польщею, які істотно вплинули на імпорт нових авто в Україну, та досить ранній початок снігового сезону, дилери спромоглися реалізувати в листопаді 5482 нових авто. Цей результат лише на 172 легковики менший за попереднє рекордне досягнення з продажу автомобілів у жовтні.

Про це написав AUTO.RIA.

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Загалом за 11 місяців 2023 року в Україні продали 54 тис. нових автомобілів. Очікується, що за підсумками року ринок нових авто досягне позначки 60 тис.

В листопаді продали:

  • бензинових автомобілів — 2395 (-86 стосовно жовтня);
  • дизельних — 1168 (-67);
  • гібридних — 1060 (-5);
  • електричних — 836 (-2);
  • двопаливних (з ГБО) — 23 (-12).

З огляду на проблеми листопада, втратили всі сегменти ринку нових авто, але електромобілі та гібриди тримаються краще за решту.

Найпопулярніші автобренди в Україні у листопаді 2023 року

  1. Toyota: 834 нових авто (-53);
  2. Volkswagen: 509 (-86);
  3. Skoda: 467 (0);
  4. Renault: 356 (-8);
  5. Nissan: 317 (+6);
  6. BMW: 258 (-200);
  7. Mercedes-Benz: 244 (-1);
  8. Citroen: 221 (+89);
  9. Hyundai: 201 (-58);
  10. Mazda: 199 (-21);
  11. Suzuki: 196 (+4);
  12. Lexus: 161 (-16);
  13. Audi: 153 (+13);
  14. Peugeot: 153 (-31);
  15. Kia: 135 (+22);
  16. Land Rover: 127 (+59);
  17. BYD: 106 (+62);
  18. Volvo: 101 (+11);
  19. Chery: 95 (+6);
  20. Honda: 90 (+17);
  21. Mitsubishi: 86 (+37).

Традиційні лідери рейтингу — Toyota та Renault — зазнали втрат. А BMW взагалі продали на 200 менше, ніж у жовтні.

Skoda змогла завершити листопад не гірше за попередній. А найбільшого прогресу досягли дилери Citroen (+89 нових авто стосовно жовтня), BYD (+62) та Land Rover (+59).

Раніше ми писали, які найдешевші нові дизельні авто можна купити в Україні наприкінці 2023 року. Також розглядали варіанти нових кросоверів та хетчбеків за ціною 15 тисяч доларів.

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