Нові автомобілі за ціною до 15 тис. доларів, які можна купити в Україні

Зазвичай нові кросовери та хетчбеки коштують понад 25 тис. доларів, але існують винятки. Фото: autoexpress.co.uk

Ціна на переважну більшість нових кросоверів або хетчбеків в українських автосалонах починається від 25 тис. доларів. Втім ринок пропонує кілька цікавих бюджетних моделей вартістю до 15 тис. доларів.

Про це написала Avtosota.

Читайте також:

MG 5

Фото: bossautoukraine.com.ua

Китайський 5-дверний хетчбек з британським корінням з 1,5 л бензиновим двигуном, що розвиває швидкість до 180 км/год, з просторим салоном та великим 10-дюймовим екраном, сумісним з Apple CarPlay та Android Auto, віддають за ціною від 14 тис. доларів.

Chery Tiggo 2

Фото: infocar.ua



Китайський субкомпактний кросовер Chery Tiggo 2 з 1,5 л бензиновим двигуном потужністю 106 к.с., доступний як з МКПП, так і з АКПП, з системами мультимедіа та допомоги водієві коштує близько 11 тис. доларів.

Dongfeng EX-1 Pro

Фото: ncars.com.ua

За китайський електричний субкомпактний кросовер, який працює на 45-сильному двигуні від потрійної літієвої батареї, запасом ходу 300 км, та з довічною гарантією просять 13,5 тис. доларів.

Citroen C3

Фото: autoroku.ua

Міське авто доступне з двома бензиновими двигунами — 1,2 л 3-циліндровим (83 к.с.) або 1,2 л 4-циліндровим (110 к.с.) — стартує від 14 тис. доларів за базову модель.

Dongfeng Nano Box

Фото: gadgets360.com

Китайський компактний електричний кросовер оснащений двигуном потужністю 33 кВт з запасом ходу 331 км, з 10-дюймовою мультимедійною системою та різноманітними електронними асистентами в салоні продають за ціною від 14,5 тис. доларів.

Раніше ми публікували ТОП 15 нових китайських авто в Україні у 2023 році. Також повідомляли, якими будуть ціни на популярний в України Volkswagen ID.4 після модернізації цього електрокара.