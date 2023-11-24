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Нові авто за ціною до 20 тис. доларів — що можна купити в Україні прямо зараз

24 листопада 2023 16:25
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
Нові авто за ціною до 20 тис. доларів: що можна купити в Україні прямо зараз
Найдешевшим новим електрокаром в Україні є Dongfeng ЕХ-1 Pro. Фото: auto.ria.com
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

З початком російського вторгнення ринок бюджетних нових автомобілів значно звузився, внаслідок росту цін спричиненого повномасштабною війною. Втім, деякі пропозиції до 650 тис. гривень ще залишилась.

Про це повідомив AUTO-Consulting.

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1. Dongfeng ЕХ-1 Pro

Фото: made-in-china.com

Найдоступніший субкомпактний електричний кросовер в Україні з гарантією на 2 роки або 50 тис. км.

Характеристики

  • Тягова батарея 27,2 кВт-год.
  • Електродвигун 45 к.с.
  • Запас ходу 331 км.
  • Мультимедіа на базі Android з 8-дюймовим сенсорним дисплеєм, задня камера, кондиціонер, фронтальні подушки безпеки, електричні склопідіймачі всіх дверей.

Ціна 512 тис. грн.

2. Fiat Fiorino Combi

Фото: italmotors.com.ua

5-місний легкий комерційний автомобіль доступний з бензиновим і дизельним двигунами.

Характеристики базової версії

  • Бензиновий двигун 1,4 л (77 к.с.).
  • Чотири подушки безпеки, двірник та обігрів заднього скла, кондиціонер, кермова колонка з регулюванням по висоті.

Ціна 640 900 грн.

Ціна за варіант з турбодизелем 1,3 л (75 к.с.) від 657 900 грн.

3. MG5

Фото: carexpert.com.au

Седан С-класу пропонує вдосталь вільного простору для пасажирів.

Характеристики базової комплектації STD

  • 1,5 л бензиновий двигун (114 к.с.) зі 5-ступеневою МКПП.
  • Сигналізація, передні подушки безпеки, задня камера, парктронік, кондиціонер, безключовий доступ, мультимедіа з 8-дюймовим дисплеєм та підтримкою Apple CarPlay/Android Auto, шкіряне обплетення керма.

Ціна 556 358 грн.

Ціна авто з варіатором 650 732 грн.

4. Hyundai i10

Фото: infocar.ua

Компактний міський хетчбек А-класу.

Характеристики базової комплектації

  • На вибір один з двох бензинових атмосферних моторів сімейства Kappa — 1 л (67 к.с.) або 1,2 л (84 к.с.).
  • 5-ступенева МКПП
  • Дві подушки безпеки, кондиціонер, регулювання керма по висоті, передні електросклопідйомники, датчик світла.

Ціна 567 000 грн.

Ціна за авто зі 5-ступеневим АКПП в комплектації Comfort — 646 200 грн.

Раніше ми писали, що в Україні розпочалися продажі Jeep Grand Cherokee та Honda ZR-V.

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