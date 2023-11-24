Нові авто за ціною до 20 тис. доларів — що можна купити в Україні прямо зараз
З початком російського вторгнення ринок бюджетних нових автомобілів значно звузився, внаслідок росту цін спричиненого повномасштабною війною. Втім, деякі пропозиції до 650 тис. гривень ще залишилась.
Про це повідомив AUTO-Consulting.
1. Dongfeng ЕХ-1 Pro
Найдоступніший субкомпактний електричний кросовер в Україні з гарантією на 2 роки або 50 тис. км.
Характеристики
- Тягова батарея 27,2 кВт-год.
- Електродвигун 45 к.с.
- Запас ходу 331 км.
- Мультимедіа на базі Android з 8-дюймовим сенсорним дисплеєм, задня камера, кондиціонер, фронтальні подушки безпеки, електричні склопідіймачі всіх дверей.
Ціна 512 тис. грн.
2. Fiat Fiorino Combi
5-місний легкий комерційний автомобіль доступний з бензиновим і дизельним двигунами.
Характеристики базової версії
- Бензиновий двигун 1,4 л (77 к.с.).
- Чотири подушки безпеки, двірник та обігрів заднього скла, кондиціонер, кермова колонка з регулюванням по висоті.
Ціна 640 900 грн.
Ціна за варіант з турбодизелем 1,3 л (75 к.с.) від 657 900 грн.
3. MG5
Седан С-класу пропонує вдосталь вільного простору для пасажирів.
Характеристики базової комплектації STD
- 1,5 л бензиновий двигун (114 к.с.) зі 5-ступеневою МКПП.
- Сигналізація, передні подушки безпеки, задня камера, парктронік, кондиціонер, безключовий доступ, мультимедіа з 8-дюймовим дисплеєм та підтримкою Apple CarPlay/Android Auto, шкіряне обплетення керма.
Ціна 556 358 грн.
Ціна авто з варіатором 650 732 грн.
4. Hyundai i10
Компактний міський хетчбек А-класу.
Характеристики базової комплектації
- На вибір один з двох бензинових атмосферних моторів сімейства Kappa — 1 л (67 к.с.) або 1,2 л (84 к.с.).
- 5-ступенева МКПП
- Дві подушки безпеки, кондиціонер, регулювання керма по висоті, передні електросклопідйомники, датчик світла.
Ціна 567 000 грн.
Ціна за авто зі 5-ступеневим АКПП в комплектації Comfort — 646 200 грн.
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