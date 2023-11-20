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В Україні розпочалися продажі Jeep Grand Cherokee — комплектація та ціни

20 листопада 2023 19:45
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
В Україні розпочалися продажі Jeep Grand Cherokee: скільки коштує
Стандартна версія Grand Cherokee матиме довжину 4,9 м, більша модифікація — з кузовом понад 5,2 м. Фото: jeep.ca
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

Дилери почали приймати замовлення на великий кросовер Grand Cherokee. На українському ринку культова модель буде представлена у двох варіантах кузова – 5-місна та трирядна 7-місна.

Про це повідомив AUTO.RIA.

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Базова модифікація кросовера отримає:

  • 2-літрову турбочетвірку потужністю 271 к.с. та 397 Н·м крутного моменту;
  • 8-діапазонну АКПП TorqueFlite 8HP50.
Фото: ctfassets.net
  • Розганяється кросовер до 100 км/год лише за 6,3 секунди.
  • Паливна ефективність у комбінованому циклі — близько 9,5 л/100 км.

Варіант з атмосферним ДВЗ оснастять:

  • 3,6 л V6 двигуном з родини Pentastar потужністю 285 к.с. та 400 Н·м крутного моменту;
  • 8-діапазонною АКПП TorqueFlite 8HP50.

Витрати палива Pentastar у комбінованому циклі — 11,1 л/100 км.

Одна з головних переваг кросовера — вдосконалена система постійного повного приводу Quadra-Trac, яка, залежно від комплектації, має 1- або 2-ступеневу роздавальну коробку з гідравлічним управлінням автоматичної муфти розподілу тяги та систему контролю руху з фіксованими налаштуваннями для різних типів покриття. А на 7-місній машині ще й міжколісний диференціал LSD на задній осі.

Ціни на Jeep Grand Cherokee

  • 5-місний автомобіль з 2 л турбомотором — 2 615 400 грн.
  • 7-місний у найпростішому виконанні Limited з V6 — 2 788 300 грн.
  • Топовий 7-місний у максимальній комплектації Summit Reserve — 3 509 000 грн.

Раніше ми писали, що в Україні стартували продажі кросовера Geely Coolray та пікапа Volkswagen Amarok.

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