Jeep Compass в Україні: ціна та комплектація оновленої моделі

В Україні стартували продажі нового Jeep Compass, — ціна та комплектація
10 листопада 2023 14:30
Гібридний Jeep Compass має привабливу паливну ефективність. Фото: carbuzz.com
Українські автосалони розпочали продажі оновленого Jeep Compass. Модель з гібридною силовою установкою може додатково похвалитися доопрацьованим інтер'єром, новими кермом, бамперами, оптикою та розширеним комплектом колісних дисків.
Про це повідомив AUTO.RIA.
Читайте також:
Характеристики Jeep Compass
- Передній привід.
- 130-сильна м'яка гібридна установка має 7-діапазонний преселективний робот з двома зчепленнями.
- Паливна ефективність 5,6 л/100 км.
- Віртуальна панель приладів з 10,25-дюймовим дисплеєм та мультимедійна система з 10,1-дюймовим тачскріном.
- Широкий перелік систем безпеки.
- Двозонний клімат-контроль.
- Камера заднього огляду.
- 18-дюймові легкосплавні диски.
Ціна в єдиній на українському ринку комплектації Limited від 1 237 700 гривень.
Деяких з конкурентів за таку ціну, наприклад, Mazda CX-5 та Hyundai Tucson, можна придбати з повним приводом.
Раніше ми представляли ТОП 3 найнадійніших позашляховиків та кросоверів в Україні у 2023 році. Також повідомляли, що Geely випустила електричний кросовер Panda Knight за ціною 7 тис. доларів.
Читайте Новини.LIVE!