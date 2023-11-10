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В Україні стартували продажі нового Jeep Compass, — ціна та комплектація

10 листопада 2023 14:30
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
Jeep Compass в Україні: ціна та комплектація оновленої моделі
Гібридний Jeep Compass має привабливу паливну ефективність. Фото: carbuzz.com
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

Українські автосалони розпочали продажі оновленого Jeep Compass. Модель з гібридною силовою установкою може додатково похвалитися доопрацьованим інтер'єром, новими кермом, бамперами, оптикою та розширеним комплектом колісних дисків.

Про це повідомив AUTO.RIA.

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Характеристики Jeep Compass

  • Передній привід.
  • 130-сильна м'яка гібридна установка має 7-діапазонний преселективний робот з двома зчепленнями.
  • Паливна ефективність 5,6 л/100 км.
Фото: jeep.com
  • Віртуальна панель приладів з 10,25-дюймовим дисплеєм та мультимедійна система з 10,1-дюймовим тачскріном.
  • Широкий перелік систем безпеки.
  • Двозонний клімат-контроль.
  • Камера заднього огляду.
  • 18-дюймові легкосплавні диски.

Ціна в єдиній на українському ринку комплектації Limited від 1 237 700 гривень.

Деяких з конкурентів за таку ціну, наприклад, Mazda CX-5 та Hyundai Tucson, можна придбати з повним приводом.

Раніше ми представляли ТОП 3 найнадійніших позашляховиків та кросоверів в Україні у 2023 році. Також повідомляли, що Geely випустила електричний кросовер Panda Knight за ціною 7 тис. доларів.

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