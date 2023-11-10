Jeep Compass в Україні: ціна та комплектація оновленої моделі

Гібридний Jeep Compass має привабливу паливну ефективність. Фото: carbuzz.com

Українські автосалони розпочали продажі оновленого Jeep Compass. Модель з гібридною силовою установкою може додатково похвалитися доопрацьованим інтер'єром, новими кермом, бамперами, оптикою та розширеним комплектом колісних дисків.

Про це повідомив AUTO.RIA.

Читайте також:

Характеристики Jeep Compass

Передній привід.

130-сильна м'яка гібридна установка має 7-діапазонний преселективний робот з двома зчепленнями.

Паливна ефективність 5,6 л/100 км.

Фото: jeep.com

Віртуальна панель приладів з 10,25-дюймовим дисплеєм та мультимедійна система з 10,1-дюймовим тачскріном.

Широкий перелік систем безпеки.

Двозонний клімат-контроль.

Камера заднього огляду.

18-дюймові легкосплавні диски.

Ціна в єдиній на українському ринку комплектації Limited від 1 237 700 гривень.

Деяких з конкурентів за таку ціну, наприклад, Mazda CX-5 та Hyundai Tucson, можна придбати з повним приводом.

Раніше ми представляли ТОП 3 найнадійніших позашляховиків та кросоверів в Україні у 2023 році. Також повідомляли, що Geely випустила електричний кросовер Panda Knight за ціною 7 тис. доларів.