В Україні стартують продажі нового кросовера MG One — комплектація та ціни

Новий паркетник MG One за габаритами близький до Toyota RAV4. Фото: bossautoukraine.com.ua

Новий китайський кросовер з британським корінням став першим автомобілем MG на платформі Sigma, яку розробив концерн SAIC. В Україні автомобіль представлено у двох комплектаціях.

Про це повідомив AUTO.RIA.

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Характеристики MG One

Довжина 4581 мм, ширина 1871 мм, колісна база 2670 мм.

Бензиновий двигун з нового сімейства Mega Tech — 1,5 л турбочетвірка з невеликим турбокомпресором від фірми Honeywell.

Потужність мотора до 181 к.с. та 285 Н·м крутного моменту.

У парі з двигуном працює варіатор фірми Bosch, розрахований на крутний момент до 325 Н·м.

Інтер`єр кросовера досить просторий, сидіння з екошкіри.

Фото: MG

У салоні навпроти водія встановлено цифровий модуль з діагоналлю 30 дюймів. Він складається з трьох екранів, один з яких відповідає за мультимедіа, інший виконує роль панелі приладів, а найменший керує центральним замком, дзеркалами та іншими допоміжними системами.

Комплектація COM

На базові авто встановлені парктронік, камера заднього огляду, LED-фари, круїз-контроль, безключовий доступ, клімат-контроль з системою очищення повітря тощо.

Ціна від 932 311 грн.

Комплектація LUX

Від попередньої модифікації вона відрізнятиметься 19-дюймовими колісними дисками, системою панорамного огляду та двозонним клімат-контролем.

Ціна від 1 008 016 грн.

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