В Україні стартують продажі нового кросовера MG One — комплектація та ціни
Новий китайський кросовер з британським корінням став першим автомобілем MG на платформі Sigma, яку розробив концерн SAIC. В Україні автомобіль представлено у двох комплектаціях.
Про це повідомив AUTO.RIA.
Характеристики MG One
- Довжина 4581 мм, ширина 1871 мм, колісна база 2670 мм.
- Бензиновий двигун з нового сімейства Mega Tech — 1,5 л турбочетвірка з невеликим турбокомпресором від фірми Honeywell.
- Потужність мотора до 181 к.с. та 285 Н·м крутного моменту.
- У парі з двигуном працює варіатор фірми Bosch, розрахований на крутний момент до 325 Н·м.
- Інтер`єр кросовера досить просторий, сидіння з екошкіри.
У салоні навпроти водія встановлено цифровий модуль з діагоналлю 30 дюймів. Він складається з трьох екранів, один з яких відповідає за мультимедіа, інший виконує роль панелі приладів, а найменший керує центральним замком, дзеркалами та іншими допоміжними системами.
Комплектація COM
На базові авто встановлені парктронік, камера заднього огляду, LED-фари, круїз-контроль, безключовий доступ, клімат-контроль з системою очищення повітря тощо.
Ціна від 932 311 грн.
Комплектація LUX
Від попередньої модифікації вона відрізнятиметься 19-дюймовими колісними дисками, системою панорамного огляду та двозонним клімат-контролем.
Ціна від 1 008 016 грн.
Раніше ми писали, що в Україні стартували продажі кросовера Geely Coolray та пікапа Volkswagen Amarok.
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