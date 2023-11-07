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В Україні стартують продажі нового кросовера MG One — комплектація та ціни

7 листопада 2023 17:45
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
В Україні стартують продажі нового кросовера MG One — комплектація та ціни
Новий паркетник MG One за габаритами близький до Toyota RAV4. Фото: bossautoukraine.com.ua
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

Новий китайський кросовер з британським корінням став першим автомобілем MG на платформі Sigma, яку розробив концерн SAIC. В Україні автомобіль представлено у двох комплектаціях.

Про це повідомив AUTO.RIA.

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Характеристики MG One

  • Довжина 4581 мм, ширина 1871 мм, колісна база 2670 мм.
  • Бензиновий двигун з нового сімейства Mega Tech — 1,5 л турбочетвірка з невеликим турбокомпресором від фірми Honeywell.
  • Потужність мотора до 181 к.с. та 285 Н·м крутного моменту.
  • У парі з двигуном працює варіатор фірми Bosch, розрахований на крутний момент до 325 Н·м.
  • Інтер`єр кросовера досить просторий, сидіння з екошкіри.
Фото: MG

У салоні навпроти водія встановлено цифровий модуль з діагоналлю 30 дюймів. Він складається з трьох екранів, один з яких відповідає за мультимедіа, інший виконує роль панелі приладів, а найменший керує центральним замком, дзеркалами та іншими допоміжними системами.

Комплектація COM

На базові авто встановлені парктронік, камера заднього огляду, LED-фари, круїз-контроль, безключовий доступ, клімат-контроль з системою очищення повітря тощо.

Ціна від 932 311 грн.

Комплектація LUX

Від попередньої модифікації вона відрізнятиметься 19-дюймовими колісними дисками, системою панорамного огляду та двозонним клімат-контролем.

Ціна від 1 008 016 грн.

Раніше ми писали, що в Україні стартували продажі кросовера Geely Coolray та пікапа Volkswagen Amarok.

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