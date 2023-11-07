В Украине стартуют продажи нового кроссовера MG One — комплектация и цены

Новый паркетник MG One по габаритам близок к Toyota RAV4. Фото: bossautoukraine.com.ua

Новый китайский кроссовер с британскими корнями стал первым автомобилем MG на платформе Sigma, разработанной концерном SAIC. В Украине автомобиль представлен в двух комплектациях.

Об этом сообщил AUTO.RIA.

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Характеристики MG One

Длина 4581 мм, ширина 1871 мм, колесная база 2670 мм.

Бензиновый двигатель из нового семейства Mega Tech — 1,5 л турбочетверка с небольшим турбокомпрессором от фирмы Honeywell.

Мощность двигателя до 181 л.с. с 285 Н-м крутящего момента.

В паре с двигателем работает вариатор фирмы Bosch, рассчитанный на крутящий момент до 325 Н-м.

Интерьер кроссовера достаточно просторный, сиденья из экокожи.

Фото: MG

В салоне напротив водителя установлен цифровой модуль с диагональю 30 дюймов. Он состоит из трех экранов, один из которых отвечает за мультимедиа, другой выполняет роль приборной панели, а самый маленький управляет центральным замком, зеркалами и другими вспомогательными системами.

Комплектация COM

На базовые авто установлены парктроник, камера заднего вида, LED-фары, круиз-контроль, без ключевой доступ, климат-контроль с системой очистки воздуха и т.д.

Цена от 932 311 грн.

Комплектация LUX

От предварительной модификации она будет отличаться 19-дюймовыми колесными дисками, системой панорамного обзора и двухзонным климат-контролем.

Цена от 1 008 016 грн.

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