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В Украине стартуют продажи нового кроссовера MG One — комплектация и цены

7 ноября 2023 17:45
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
В Украине стартуют продажи нового кроссовера MG One — комплектация и цены
Новый паркетник MG One по габаритам близок к Toyota RAV4. Фото: bossautoukraine.com.ua
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

Новый китайский кроссовер с британскими корнями стал первым автомобилем MG на платформе Sigma, разработанной концерном SAIC. В Украине автомобиль представлен в двух комплектациях.

Об этом сообщил AUTO.RIA.

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Характеристики MG One

  • Длина 4581 мм, ширина 1871 мм, колесная база 2670 мм.
  • Бензиновый двигатель из нового семейства Mega Tech — 1,5 л турбочетверка с небольшим турбокомпрессором от фирмы Honeywell.
  • Мощность двигателя до 181 л.с. с 285 Н-м крутящего момента.
  • В паре с двигателем работает вариатор фирмы Bosch, рассчитанный на крутящий момент до 325 Н-м.
  • Интерьер кроссовера достаточно просторный, сиденья из экокожи.
Фото: MG

В салоне напротив водителя установлен цифровой модуль с диагональю 30 дюймов. Он состоит из трех экранов, один из которых отвечает за мультимедиа, другой выполняет роль приборной панели, а самый маленький управляет центральным замком, зеркалами и другими вспомогательными системами.

Комплектация COM

На базовые авто установлены парктроник, камера заднего вида, LED-фары, круиз-контроль, без ключевой доступ, климат-контроль с системой очистки воздуха и т.д.

Цена от 932 311 грн.

Комплектация LUX

От предварительной модификации она будет отличаться 19-дюймовыми колесными дисками, системой панорамного обзора и двухзонным климат-контролем.

Цена от 1 008 016 грн.

Ранее мы писали, что в Украине стартовали продажи кроссовера Geely Coolray и пикапа Volkswagen Amarok.

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