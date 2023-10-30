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В Украине стартовали продажи кроссовера Geely Coolray, — комплектация и цены

30 октября 2023 11:45
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
В Украине стартовали продажи кроссовера Geely Coolray, — комплектация и цены
Geely Coolray в Украине будет конкурировать как минимум с пятью моделями других производителей. Фото: Geely
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

Субкомпактный кроссовер Coolray появился в автосалонах дилеров Geely в Украине. Автомобиль предлагается в двух комплектациях — Luxury и Premium.

Об этом сообщил AUTO.RIA.

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Характеристики Coolray

  • Основные размеры: длина 4380 мм, колесная база 2600 мм, клиренс 17 см.
  • Большинство компонентов модульной платформы Geely BMA изготовлены из сверхпрочной стали, плюс они, за исключением панели крыши, оцинкованы и имеют многослойную антикоррозионную защиту.
  • Шесть подушек безопасности изготовлены известной компанией Autoliv.
  • Бензиновый 1,5 л турбодвигатель мощностью 174 л.с. с тягой 290 Нм и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями.
  • Привод только передний.
  • Разгон до 100 км/ч за 7,6 с.
  • Расход топлива 6,1 л/100 км в смешанном цикле.
Фото: Geely
  • В салоне — два ЖК-дисплея: 10,25-дюймовый кластер приборов и 12,3-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы.
  • Мультируль покрыт перфорированной кожей и оборудован подогревом.

Цены на Coolray

  • Комплектация Luxury — 851 000 грн.
  • Комплектация Premium — 925 000 грн.

Официальная гарантия для Geely Coolray длится 5 лет или до преодоления кроссовером 150 тыс. км пробега.

Чем отличается Premium от Luxury

  • Кресла с дополнительной боковой поддержкой, опорой для поясницы, интегрированными подголовниками и обивкой со вставками из алькантары.
  • Наличие бесключевого доступа к автомобилю, датчика дождя, беспроводной зарядки для смартфона.
  • Большая панорамная крыша вместо стеклянного люка.
  • Электрические настройки водительского кресла вместо механических.
  • 18-дюймовые колесные диски вместо 17-дюймовых.

Конкуренты Geely Coolray в Украине

  • Suzuki S-Cross;
  • Peugeot 2008;
  • MG ZS;
  • Honda HR-V;
  • Renault Duster.

Ранее Geely выпустила бюджетный аналог Tesla Model Y. Также мы писали о доступности и ценах подержанных электрических кроссоверов в Украине в 2023 году.

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