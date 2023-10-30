В Украине стартовали продажи кроссовера Geely Coolray, — комплектация и цены

Geely Coolray в Украине будет конкурировать как минимум с пятью моделями других производителей. Фото: Geely

Субкомпактный кроссовер Coolray появился в автосалонах дилеров Geely в Украине. Автомобиль предлагается в двух комплектациях — Luxury и Premium.

Об этом сообщил AUTO.RIA.

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Характеристики Coolray

Основные размеры: длина 4380 мм, колесная база 2600 мм, клиренс 17 см.

Большинство компонентов модульной платформы Geely BMA изготовлены из сверхпрочной стали, плюс они, за исключением панели крыши, оцинкованы и имеют многослойную антикоррозионную защиту.

Шесть подушек безопасности изготовлены известной компанией Autoliv.

Бензиновый 1,5 л турбодвигатель мощностью 174 л.с. с тягой 290 Нм и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями.

Привод только передний.

Разгон до 100 км/ч за 7,6 с.

Расход топлива 6,1 л/100 км в смешанном цикле.

Фото: Geely

В салоне — два ЖК-дисплея: 10,25-дюймовый кластер приборов и 12,3-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы.

Мультируль покрыт перфорированной кожей и оборудован подогревом.

Цены на Coolray

Комплектация Luxury — 851 000 грн.

Комплектация Premium — 925 000 грн.

Официальная гарантия для Geely Coolray длится 5 лет или до преодоления кроссовером 150 тыс. км пробега.

Чем отличается Premium от Luxury

Кресла с дополнительной боковой поддержкой, опорой для поясницы, интегрированными подголовниками и обивкой со вставками из алькантары.

Наличие бесключевого доступа к автомобилю, датчика дождя, беспроводной зарядки для смартфона.

Большая панорамная крыша вместо стеклянного люка.

Электрические настройки водительского кресла вместо механических.

18-дюймовые колесные диски вместо 17-дюймовых.

Конкуренты Geely Coolray в Украине

Suzuki S-Cross;

Peugeot 2008;

MG ZS;

Honda HR-V;

Renault Duster.

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