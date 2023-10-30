В Украине стартовали продажи кроссовера Geely Coolray, — комплектация и цены
30 октября 2023 11:45
Geely Coolray в Украине будет конкурировать как минимум с пятью моделями других производителей. Фото: Geely
Субкомпактный кроссовер Coolray появился в автосалонах дилеров Geely в Украине. Автомобиль предлагается в двух комплектациях — Luxury и Premium.
Об этом сообщил AUTO.RIA.
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Характеристики Coolray
- Основные размеры: длина 4380 мм, колесная база 2600 мм, клиренс 17 см.
- Большинство компонентов модульной платформы Geely BMA изготовлены из сверхпрочной стали, плюс они, за исключением панели крыши, оцинкованы и имеют многослойную антикоррозионную защиту.
- Шесть подушек безопасности изготовлены известной компанией Autoliv.
- Бензиновый 1,5 л турбодвигатель мощностью 174 л.с. с тягой 290 Нм и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями.
- Привод только передний.
- Разгон до 100 км/ч за 7,6 с.
- Расход топлива 6,1 л/100 км в смешанном цикле.
- В салоне — два ЖК-дисплея: 10,25-дюймовый кластер приборов и 12,3-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы.
- Мультируль покрыт перфорированной кожей и оборудован подогревом.
Цены на Coolray
- Комплектация Luxury — 851 000 грн.
- Комплектация Premium — 925 000 грн.
Официальная гарантия для Geely Coolray длится 5 лет или до преодоления кроссовером 150 тыс. км пробега.
Чем отличается Premium от Luxury
- Кресла с дополнительной боковой поддержкой, опорой для поясницы, интегрированными подголовниками и обивкой со вставками из алькантары.
- Наличие бесключевого доступа к автомобилю, датчика дождя, беспроводной зарядки для смартфона.
- Большая панорамная крыша вместо стеклянного люка.
- Электрические настройки водительского кресла вместо механических.
- 18-дюймовые колесные диски вместо 17-дюймовых.
Конкуренты Geely Coolray в Украине
- Suzuki S-Cross;
- Peugeot 2008;
- MG ZS;
- Honda HR-V;
- Renault Duster.
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