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В Україні стартували продажі кросовера Geely Coolray, — комплектація та ціни

30 жовтня 2023 11:45
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
В Україні стартували продажі кросовера Geely Coolray, — комплектація та ціни
Geely Coolray в Україні конкуруватиме щонайменше з п'ятьма моделями інших виробників. Фото: Geely
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

Субкомпактний кросовер Coolray з'явився в автосалонах дилерів Geely в Україні. Автомобіль пропонується у двох комплектаціях — Luxury та Premium.

Про це повідомив AUTO.RIA.

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Характеристики Coolray

  • Основні розміри: довжина 4380 мм, колісна база 2600 мм, кліренс 17 см.
  • Більшість компонентів модульної платформи Geely BMA виготовлена з надміцної сталі, плюс вони, за виключенням панелі даху, оцинковані та мають багатошаровий антикорозійний захист.
  • Шість подушок безпеки виготовлено відомою компанією Autoliv.
  • Бензиновий 1,5 л турбодвигун потужністю 174 к.с. з тягою 290 Нм та 7-ступеневою роботизованою коробкою передач з двома зчепленнями.
  • Привід лише передній.
  • Розгін до 100 км/год за 7,6 с.
  • Витрата палива 6,1 л/100 км у змішаному циклі.
Фото: Geely
  • В салоні — два РК-дисплеї: 10,25-дюймовий кластер приладів та 12,3-дюймовий сенсорний екран інформаційно-розважальної системи.
  • Мультикермо вкрите перфорованою шкірою та обладнане підігрівом.

Ціни на Coolray

  • Комплектація Luxury — 851 000 грн.
  • Комплектація Premium — 925 000 грн.

Офіційна гарантія для Geely Coolray триватиме 5 років або до подолання кросовером 150 тис. км пробігу.

Чим відрізняється Premium від Luxury

  • Крісла з додатковою бічною підтримкою, підпором для попереку, інтегрованими підголівниками й оббивкою зі вставками з алькантари.
  • Наявність безключового доступу до авто, датчика дощу, бездротової зарядки для смартфона.
  • Великий панорамний дах замість скляного люка.
  • Електричні налаштування крісла водія замість механічних.
  • 18-дюймові колісні диски замість 17-дюймових.

Конкуренти Geely Coolray в Україні

  • Suzuki S-Cross;
  • Peugeot 2008;
  • MG ZS;
  • Honda HR-V;
  • Renault Duster.

Раніше Geely випустила бюджетний аналог Tesla Model Y. Також ми писали про доступність та ціни на вживані електричні кросовери в Україні у 2023 році.

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