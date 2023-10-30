В Україні стартували продажі кросовера Geely Coolray, — комплектація та ціни
30 жовтня 2023 11:45
Geely Coolray в Україні конкуруватиме щонайменше з п'ятьма моделями інших виробників. Фото: Geely
Субкомпактний кросовер Coolray з'явився в автосалонах дилерів Geely в Україні. Автомобіль пропонується у двох комплектаціях — Luxury та Premium.
Про це повідомив AUTO.RIA.
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Характеристики Coolray
- Основні розміри: довжина 4380 мм, колісна база 2600 мм, кліренс 17 см.
- Більшість компонентів модульної платформи Geely BMA виготовлена з надміцної сталі, плюс вони, за виключенням панелі даху, оцинковані та мають багатошаровий антикорозійний захист.
- Шість подушок безпеки виготовлено відомою компанією Autoliv.
- Бензиновий 1,5 л турбодвигун потужністю 174 к.с. з тягою 290 Нм та 7-ступеневою роботизованою коробкою передач з двома зчепленнями.
- Привід лише передній.
- Розгін до 100 км/год за 7,6 с.
- Витрата палива 6,1 л/100 км у змішаному циклі.
- В салоні — два РК-дисплеї: 10,25-дюймовий кластер приладів та 12,3-дюймовий сенсорний екран інформаційно-розважальної системи.
- Мультикермо вкрите перфорованою шкірою та обладнане підігрівом.
Ціни на Coolray
- Комплектація Luxury — 851 000 грн.
- Комплектація Premium — 925 000 грн.
Офіційна гарантія для Geely Coolray триватиме 5 років або до подолання кросовером 150 тис. км пробігу.
Чим відрізняється Premium від Luxury
- Крісла з додатковою бічною підтримкою, підпором для попереку, інтегрованими підголівниками й оббивкою зі вставками з алькантари.
- Наявність безключового доступу до авто, датчика дощу, бездротової зарядки для смартфона.
- Великий панорамний дах замість скляного люка.
- Електричні налаштування крісла водія замість механічних.
- 18-дюймові колісні диски замість 17-дюймових.
Конкуренти Geely Coolray в Україні
- Suzuki S-Cross;
- Peugeot 2008;
- MG ZS;
- Honda HR-V;
- Renault Duster.
Раніше Geely випустила бюджетний аналог Tesla Model Y. Також ми писали про доступність та ціни на вживані електричні кросовери в Україні у 2023 році.
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