В Україні стартували продажі кросовера Geely Coolray, — комплектація та ціни

Geely Coolray в Україні конкуруватиме щонайменше з п'ятьма моделями інших виробників. Фото: Geely

Субкомпактний кросовер Coolray з'явився в автосалонах дилерів Geely в Україні. Автомобіль пропонується у двох комплектаціях — Luxury та Premium.

Про це повідомив AUTO.RIA.

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Характеристики Coolray

Основні розміри: довжина 4380 мм, колісна база 2600 мм, кліренс 17 см.

Більшість компонентів модульної платформи Geely BMA виготовлена з надміцної сталі, плюс вони, за виключенням панелі даху, оцинковані та мають багатошаровий антикорозійний захист.

Шість подушок безпеки виготовлено відомою компанією Autoliv.

Бензиновий 1,5 л турбодвигун потужністю 174 к.с. з тягою 290 Нм та 7-ступеневою роботизованою коробкою передач з двома зчепленнями.

Привід лише передній.

Розгін до 100 км/год за 7,6 с.

Витрата палива 6,1 л/100 км у змішаному циклі.

Фото: Geely

В салоні — два РК-дисплеї: 10,25-дюймовий кластер приладів та 12,3-дюймовий сенсорний екран інформаційно-розважальної системи.

Мультикермо вкрите перфорованою шкірою та обладнане підігрівом.

Ціни на Coolray

Комплектація Luxury — 851 000 грн.

Комплектація Premium — 925 000 грн.

Офіційна гарантія для Geely Coolray триватиме 5 років або до подолання кросовером 150 тис. км пробігу.

Чим відрізняється Premium від Luxury

Крісла з додатковою бічною підтримкою, підпором для попереку, інтегрованими підголівниками й оббивкою зі вставками з алькантари.

Наявність безключового доступу до авто, датчика дощу, бездротової зарядки для смартфона.

Великий панорамний дах замість скляного люка.

Електричні налаштування крісла водія замість механічних.

18-дюймові колісні диски замість 17-дюймових.

Конкуренти Geely Coolray в Україні

Suzuki S-Cross;

Peugeot 2008;

MG ZS;

Honda HR-V;

Renault Duster.

Раніше Geely випустила бюджетний аналог Tesla Model Y. Також ми писали про доступність та ціни на вживані електричні кросовери в Україні у 2023 році.