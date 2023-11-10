Jeep Compass в Украине: цена и комплектация обновленной модели

В Украине стартовали продажи нового Jeep Compass, — цена и комплектация
Украинские автосалоны приступили к продаже обновленного Jeep Compass. Модель с гибридной силовой установкой может дополнительно похвастаться доработанным интерьером, новым рулем, бамперами, оптикой и расширенным комплектом колесных дисков.
Об этом сообщил AUTO.RIA.
Характеристики Jeep Compass
- Передний привод.
- 130-сильная мягкая гибридная установка имеет 7-диапазонный преселективный робот с двумя сцеплениями.
- Топливная эффективность 5,6л/100 км.
- Виртуальная приборная панель с 10,25-дюймовым дисплеем и мультимедийная система с 10,1-дюймовым тачскрином.
- Широкий список систем безопасности.
- Двухзонный климат-контроль.
- Камера заднего вида.
- 18-дюймовые легкосплавные диски.
Цена в единственной на украинском рынке комплектации Limited от 1 237 700 гривен.
Некоторых конкурентов за такую цену, например, Mazda CX-5 и Hyundai Tucson, можно приобрести с полным приводом.
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