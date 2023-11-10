Jeep Compass в Украине: цена и комплектация обновленной модели

Гибридный Jeep Compass обладает привлекательной топливной эффективностью. Фото: carbuzz.com

Украинские автосалоны приступили к продаже обновленного Jeep Compass. Модель с гибридной силовой установкой может дополнительно похвастаться доработанным интерьером, новым рулем, бамперами, оптикой и расширенным комплектом колесных дисков.

Об этом сообщил AUTO.RIA.

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Характеристики Jeep Compass

Передний привод.

130-сильная мягкая гибридная установка имеет 7-диапазонный преселективный робот с двумя сцеплениями.

Топливная эффективность 5,6л/100 км.

Фото: jeep.com

Виртуальная приборная панель с 10,25-дюймовым дисплеем и мультимедийная система с 10,1-дюймовым тачскрином.

Широкий список систем безопасности.

Двухзонный климат-контроль.

Камера заднего вида.

18-дюймовые легкосплавные диски.

Цена в единственной на украинском рынке комплектации Limited от 1 237 700 гривен.

Некоторых конкурентов за такую цену, например, Mazda CX-5 и Hyundai Tucson, можно приобрести с полным приводом.

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