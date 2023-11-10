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В Украине стартовали продажи нового Jeep Compass, — цена и комплектация

10 ноября 2023 14:30
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
Jeep Compass в Украине: цена и комплектация обновленной модели
Гибридный Jeep Compass обладает привлекательной топливной эффективностью. Фото: carbuzz.com
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

Украинские автосалоны приступили к продаже обновленного Jeep Compass. Модель с гибридной силовой установкой может дополнительно похвастаться доработанным интерьером, новым рулем, бамперами, оптикой и расширенным комплектом колесных дисков.

Об этом сообщил AUTO.RIA.

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Характеристики Jeep Compass

  • Передний привод.
  • 130-сильная мягкая гибридная установка имеет 7-диапазонный преселективный робот с двумя сцеплениями.
  • Топливная эффективность 5,6л/100 км.
Фото: jeep.com
  • Виртуальная приборная панель с 10,25-дюймовым дисплеем и мультимедийная система с 10,1-дюймовым тачскрином.
  • Широкий список систем безопасности.
  • Двухзонный климат-контроль.
  • Камера заднего вида.
  • 18-дюймовые легкосплавные диски.

Цена в единственной на украинском рынке комплектации Limited от 1 237 700 гривен.

Некоторых конкурентов за такую цену, например, Mazda CX-5 и Hyundai Tucson, можно приобрести с полным приводом.

Ранее мы представляли ТОП 3 самых надежных внедорожников и кроссоверов в Украине в 2023 году. Также сообщалось, что Geely выпустила электрический кроссовер Panda Knight по цене 7 тыс. долларов.

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