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В Украине начались продажи Jeep Grand Cherokee — комплектация и цены

20 ноября 2023 19:45
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
В Украине начались продажи Jeep Grand Cherokee: сколько стоит
Стандартная версия Grand Cherokee будет длиной 4,9 м, большая модификация — с кузовом более 5,2 м. Фото: jeep.ca
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

Дилеры начали принимать заказы на большой кроссовер Grand Cherokee. На украинском рынке культовая модель будет представлена в двух вариантах кузова — 5-местная и трехрядная 7-местная.

Об этом сообщил AUTO.RIA.

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Базовая модификация кроссовера получит:

  • 2-литровую турбочетверку мощностью 271 л.с. и 397 Н·м крутящего момента;
  • 8-диапазонную АКПП TorqueFlite 8HP50.
Фото: ctfassets.net
  • Разгоняется кроссовер до 100 км/ч всего за 6,3 секунды.
  • Топливная эффективность в комбинированном цикле — около 9,5 л/100 км.

Вариант с атмосферным ДВС оснастят:

  • 3,6 л V6 двигателем из семьи Pentastar мощностью 285 л.с. и 400 Н·м крутящего момента;
  • 8-диапазонной АКПП TorqueFlite 8HP50.

Расход топлива Pentastar в комбинированном цикле — 11,1 л/100 км.

Одно из главных преимуществ кроссовера — усовершенствованная система постоянного полного привода Quadra-Trac, которая в зависимости от комплектации имеет 1- или 2-ступенчатую раздаточную коробку с гидравлическим управлением автоматической муфты распределения тяги и систему контроля движения с фиксированными настройками для различных типов покрытия. А на 7-местной машине к тому же межколесный дифференциал LSD на задней оси.

Цены на Jeep Grand Cherokee

  • 5-местный автомобиль с 2 л турбомотором — 2 615 400 грн.
  • 7-местный в простейшем исполнении Limited с V6 — 2 788 300 грн.
  • Топовый 7-местный в максимальной комплектации Summit Reserve — 3 509 000 грн.

Ранее мы писали, что в Украине стартовали продажи кроссовера Geely Coolray и пикапа Volkswagen Amarok.

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