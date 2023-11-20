В Украине начались продажи Jeep Grand Cherokee: сколько стоит

Стандартная версия Grand Cherokee будет длиной 4,9 м, большая модификация — с кузовом более 5,2 м. Фото: jeep.ca

Дилеры начали принимать заказы на большой кроссовер Grand Cherokee. На украинском рынке культовая модель будет представлена в двух вариантах кузова — 5-местная и трехрядная 7-местная.

Об этом сообщил AUTO.RIA.

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Базовая модификация кроссовера получит:

2-литровую турбочетверку мощностью 271 л.с. и 397 Н·м крутящего момента;

8-диапазонную АКПП TorqueFlite 8HP50.

Фото: ctfassets.net

Разгоняется кроссовер до 100 км/ч всего за 6,3 секунды.

Топливная эффективность в комбинированном цикле — около 9,5 л/100 км.

Вариант с атмосферным ДВС оснастят:

3,6 л V6 двигателем из семьи Pentastar мощностью 285 л.с. и 400 Н·м крутящего момента;

8-диапазонной АКПП TorqueFlite 8HP50.

Расход топлива Pentastar в комбинированном цикле — 11,1 л/100 км.

Одно из главных преимуществ кроссовера — усовершенствованная система постоянного полного привода Quadra-Trac, которая в зависимости от комплектации имеет 1- или 2-ступенчатую раздаточную коробку с гидравлическим управлением автоматической муфты распределения тяги и систему контроля движения с фиксированными настройками для различных типов покрытия. А на 7-местной машине к тому же межколесный дифференциал LSD на задней оси.

Цены на Jeep Grand Cherokee

5-местный автомобиль с 2 л турбомотором — 2 615 400 грн.

7-местный в простейшем исполнении Limited с V6 — 2 788 300 грн.

Топовый 7-местный в максимальной комплектации Summit Reserve — 3 509 000 грн.

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