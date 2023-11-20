В Украине начались продажи Jeep Grand Cherokee: сколько стоит

В Украине начались продажи Jeep Grand Cherokee — комплектация и цены
Дилеры начали принимать заказы на большой кроссовер Grand Cherokee. На украинском рынке культовая модель будет представлена в двух вариантах кузова — 5-местная и трехрядная 7-местная.
Об этом сообщил AUTO.RIA.
Базовая модификация кроссовера получит:
- 2-литровую турбочетверку мощностью 271 л.с. и 397 Н·м крутящего момента;
- 8-диапазонную АКПП TorqueFlite 8HP50.
- Разгоняется кроссовер до 100 км/ч всего за 6,3 секунды.
- Топливная эффективность в комбинированном цикле — около 9,5 л/100 км.
Вариант с атмосферным ДВС оснастят:
- 3,6 л V6 двигателем из семьи Pentastar мощностью 285 л.с. и 400 Н·м крутящего момента;
- 8-диапазонной АКПП TorqueFlite 8HP50.
Расход топлива Pentastar в комбинированном цикле — 11,1 л/100 км.
Одно из главных преимуществ кроссовера — усовершенствованная система постоянного полного привода Quadra-Trac, которая в зависимости от комплектации имеет 1- или 2-ступенчатую раздаточную коробку с гидравлическим управлением автоматической муфты распределения тяги и систему контроля движения с фиксированными настройками для различных типов покрытия. А на 7-местной машине к тому же межколесный дифференциал LSD на задней оси.
Цены на Jeep Grand Cherokee
- 5-местный автомобиль с 2 л турбомотором — 2 615 400 грн.
- 7-местный в простейшем исполнении Limited с V6 — 2 788 300 грн.
- Топовый 7-местный в максимальной комплектации Summit Reserve — 3 509 000 грн.
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