Honda ZR-V: в Україні розпочинаються продажі нового економічного кросовера

В Україні розпочинаються продажі економічної Honda ZR-V — комплектація та ціни
21 листопада 2023 16:25
Honda ZR-V буде представлений на українському ринку лише в гібридній версії. Фото: autoexpress.co.uk
Українські дилери почали приймати попередні замовлення на новий кросовер Honda ZR-V. Перші автомобілі вже прибули для сертифікації.
Про це повідомив Focus.
Читайте також:
В Україні нова Honda ZR-V буде продаватися лише в гібридній версії.
Характеристики Honda ZR-V
- Довжина: 4,5-метра.
- Дизайн: обтічний з похилим дахом та широкою решіткою радіатора.
- Автомобіль побудований на платформі моделі Civic.
- Обсяг багажника: 380-1312 л.
- 184-сильний електромотор, а 2 л бензиновий двигун на 143 к. с. служить генератором.
- Середня витрата палива: лише 4,8 л/100 км.
- Конкуренти: Kia Sportage, Nissan Qashqai.
В салоні запозичені від Honda Civic: кермо, передня панель, цифрові прилади та 9-дюймовий сенсорний дисплей.
Ціна Honda ZR-V
Модель запропонована лише в одній комплектації Elegance, яка оснащена:
- двозонним клімат-контролем;
- електроприводом дверей багажника;
- камерою;
- навігацією;
- датчиками дощу і світла;
- адаптивним круїз-контролем;
- набором систем безпеки.
Вартість 1 799 900 грн.
Раніше ми писали, що Geely випустила електричний компактний кросовер Panda Knight за ціною 7 тисяч доларів. Також ми представили ТОП 20 вживаних кросоверів, які майже не ламаються.
Читайте Новини.LIVE!