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В Україні розпочинаються продажі економічної Honda ZR-V — комплектація та ціни

21 листопада 2023 16:25
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
Honda ZR-V: в Україні розпочинаються продажі нового економічного кросовера
Honda ZR-V буде представлений на українському ринку лише в гібридній версії. Фото: autoexpress.co.uk
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

Українські дилери почали приймати попередні замовлення на новий кросовер Honda ZR-V. Перші автомобілі вже прибули для сертифікації.

Про це повідомив Focus.

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Характеристики Honda ZR-V

  • Довжина: 4,5-метра.
  • Дизайн: обтічний з похилим дахом та широкою решіткою радіатора.
  • Автомобіль побудований на платформі моделі Civic.
  • Обсяг багажника: 380-1312 л.
  • 184-сильний електромотор, а 2 л  бензиновий двигун на 143 к. с. служить генератором.
  • Середня витрата палива: лише 4,8 л/100 км.
  • Конкуренти: Kia Sportage, Nissan Qashqai.
Фото: autoexpress.co.uk

В салоні запозичені від Honda Civic: кермо, передня панель, цифрові прилади та 9-дюймовий сенсорний дисплей.

Ціна Honda ZR-V

Модель запропонована лише в одній комплектації Elegance, яка оснащена:

  • двозонним клімат-контролем;
  • електроприводом дверей багажника;
  • камерою;
  • навігацією;
  • датчиками дощу і світла;
  • адаптивним круїз-контролем;
  • набором систем безпеки.

Вартість 1 799 900 грн.

Раніше ми писали, що Geely випустила електричний компактний кросовер Panda Knight за ціною 7 тисяч доларів. Також ми представили ТОП 20 вживаних кросоверів, які майже не ламаються.

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