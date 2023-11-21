Honda ZR-V: в Україні розпочинаються продажі нового економічного кросовера

Honda ZR-V буде представлений на українському ринку лише в гібридній версії. Фото: autoexpress.co.uk

Українські дилери почали приймати попередні замовлення на новий кросовер Honda ZR-V. Перші автомобілі вже прибули для сертифікації.

Про це повідомив Focus.

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Характеристики Honda ZR-V

Довжина: 4,5-метра.

Дизайн: обтічний з похилим дахом та широкою решіткою радіатора.

Автомобіль побудований на платформі моделі Civic.

Обсяг багажника: 380-1312 л.

184-сильний електромотор, а 2 л бензиновий двигун на 143 к. с. служить генератором.

Середня витрата палива: лише 4,8 л/100 км.

Конкуренти: Kia Sportage, Nissan Qashqai.

Фото: autoexpress.co.uk

В салоні запозичені від Honda Civic: кермо, передня панель, цифрові прилади та 9-дюймовий сенсорний дисплей.

Ціна Honda ZR-V

Модель запропонована лише в одній комплектації Elegance, яка оснащена:

двозонним клімат-контролем;

електроприводом дверей багажника;

камерою;

навігацією;

датчиками дощу і світла;

адаптивним круїз-контролем;

набором систем безпеки.

Вартість 1 799 900 грн.

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