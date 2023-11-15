ТОП 16 сімейних кросоверів, які прослужать довго
В Україні щомісяця купують приблизно 23 тис. вживаних кросоверів та позашляховиків, що відповідає 23% усього ринку авто з пробігом. Британські експерти з'ясували, які з сімейних кросоверів є найнадійнішими.
Рейтинг склав What Car?
Фахівці видання What Car? та страхової компанії MotorEasy провели дослідження на основі опитування 25 тис. власників сімейних кросоверів у Великій Британії. Автолюбителі розповіли про поломки, які були (або не було) в їхніх машинах протягом останніх двох років. В результаті складено рейтинг найбільш надійних кросоверів у віці до п’яти років.
1. Mitsubishi Eclipse Cross (2017-2021)
Жодний з власників авто за два роки не відвідував СТО — не було потреби.
2. BMW X1 (2015-2022)
За два роки лише 2% власників машини звернулися до автосервісу з дрібними проблемами, які здебільшого були пов’язані з акумулятором та електронікою BMW X1.
3. Lexus UX 2019
Лише 3% власників цього гібридного Lexus зіткнулися з несуттєвими проблемами в електроніці авто, але вони легко усувалися.
ТОП 16 найнадійніших сімейних кросоверів
- Mitsubishi Eclipse Cross (2017-2021);
- BMW X1 (2015-2022);
- Lexus UX (2019 та молодше);
- Kia Niro (2016-2022);
- BMW X2 2018;
- Hyundai Tucson (2015-2020);
- Audi Q3 (2011-2018);
- Kia Sportage (2016 та молодше);
- Skoda Karoq (2017 та молодше);
- MG ZS (2017 та молодше);
- Toyota C-HR (2016 та молодше);
- Seat Ateca (2016 та молодше);
- Dacia Duster;
- Renault Kadjar (2015 та молодше);
- Mazda CX-30 (2020 та молодше);
- Volvo XC40 (2017 та молодше).
Раніше ми публікували рейтинг найпопулярніших гібридних авто в Україні у 2023 році. Також представили ТОП 5 найбільш надійних автомобілів з пробігом понад 300 тис. км.
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