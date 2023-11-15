ТОП 16 семейных кроссоверов, которые прослужат долго
В Украине ежемесячно покупают примерно 23 тыс. б/у кроссоверов и внедорожников, что соответствует 23% всего рынка авто с пробегом. Британские эксперты выяснили, какие из семейных кроссоверов являются самыми надежными.
Рейтинг составил What Car?
Специалисты издания What Car? и страховой компании MotorEasy провели исследование на основе опроса 25 тыс. владельцев семейных кроссоверов в Великобритании. Автолюбители рассказали о поломках, которые были (или не было) в их машинах за последние два года. В результате составлен рейтинг самых надежных кроссоверов в возрасте до пяти лет.
1. Mitsubishi Eclipse Cross (2017-2021)
Ни один из владельцев авто за два года не посещал СТО — не было нужды.
2. BMW X1 (2015-2022)
За два года только 2% владельцев машины обратились к автосервису с мелкими проблемами, в основном связанными с аккумулятором и электроникой BMW X1.
3. Lexus UX 2019
Лишь 3% владельцев этого гибридного Lexus столкнулись с несущественными проблемами в электронике авто, но они легко устранялись.
ТОП 16 самых надежных семейных кроссоверов
- Mitsubishi Eclipse Cross (2017-2021);
- BMW X1 (2015-2022);
- Lexus UX (2019 и младше);
- Kia Niro (2016-2022);
- BMW X2 2018;
- Hyundai Tucson (2015-2020);
- Audi Q3 (2011-2018);
- Kia Sportage (2016 и младше);
- Skoda Karoq (2017 и младше);
- MG ZS (2017 и младше);
- Toyota C-HR (2016 и младше);
- Seat Ateca (2016 и младше);
- Dacia Duster;
- Renault Kadjar (2015 и младше);
- Mazda CX-30 (2020 и младше);
- Volvo XC40 (2017 и младше).
Ранее мы публиковали рейтинг самых популярных гибридных автомобилей в Украине в 2023 году. Также представили ТОП-5 самых надежных автомобилей с пробегом более 300 тыс. км.
Читайте Новини.LIVE!