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ТОП 16 семейных кроссоверов, которые прослужат долго

15 ноября 2023 16:50
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
ТОП 16 семейных кроссоверов, которые прослужат долго
Семейные кроссоверы привлекают автолюбителей практичностью и пространством в относительно компактной машине. Фото: freepik
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

В Украине ежемесячно покупают примерно 23 тыс. б/у кроссоверов и внедорожников, что соответствует 23% всего рынка авто с пробегом. Британские эксперты выяснили, какие из семейных кроссоверов являются самыми надежными.

Рейтинг составил What Car?

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Специалисты издания What Car? и страховой компании MotorEasy провели исследование на основе опроса 25 тыс. владельцев семейных кроссоверов в Великобритании. Автолюбители рассказали о поломках, которые были (или не было) в их машинах за последние два года. В результате составлен рейтинг самых надежных кроссоверов в возрасте до пяти лет.

1. Mitsubishi Eclipse Cross (2017-2021)

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Фото: infocar.ua

Ни один из владельцев авто за два года не посещал СТО — не было нужды.

2. BMW X1 (2015-2022)

Фото: carsguide.com.au

За два года только 2% владельцев машины обратились к автосервису с мелкими проблемами, в основном связанными с аккумулятором и электроникой BMW X1.

3. Lexus UX 2019

Фото: caranddriver.com

Лишь 3% владельцев этого гибридного Lexus столкнулись с несущественными проблемами в электронике авто, но они легко устранялись.

ТОП 16 самых надежных семейных кроссоверов

  1. Mitsubishi Eclipse Cross (2017-2021);
  2. BMW X1 (2015-2022);
  3. Lexus UX (2019 и младше);
  4. Kia Niro (2016-2022);
  5. BMW X2 2018;
  6. Hyundai Tucson (2015-2020);
  7. Audi Q3 (2011-2018);
  8. Kia Sportage (2016 и младше);
  9. Skoda Karoq (2017 и младше);
  10. MG ZS (2017 и младше);
  11. Toyota C-HR (2016 и младше);
  12. Seat Ateca (2016 и младше);
  13. Dacia Duster;
  14. Renault Kadjar (2015 и младше);
  15. Mazda CX-30 (2020 и младше);
  16. Volvo XC40 (2017 и младше).

Ранее мы публиковали рейтинг самых популярных гибридных автомобилей в Украине в 2023 году. Также представили ТОП-5 самых надежных автомобилей с пробегом более 300 тыс. км.

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