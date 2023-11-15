ТОП 16 семейных кроссоверов, которые прослужат долго

Семейные кроссоверы привлекают автолюбителей практичностью и пространством в относительно компактной машине. Фото: freepik

В Украине ежемесячно покупают примерно 23 тыс. б/у кроссоверов и внедорожников, что соответствует 23% всего рынка авто с пробегом. Британские эксперты выяснили, какие из семейных кроссоверов являются самыми надежными.

Рейтинг составил What Car?

Читайте также:

Специалисты издания What Car? и страховой компании MotorEasy провели исследование на основе опроса 25 тыс. владельцев семейных кроссоверов в Великобритании. Автолюбители рассказали о поломках, которые были (или не было) в их машинах за последние два года. В результате составлен рейтинг самых надежных кроссоверов в возрасте до пяти лет.

1. Mitsubishi Eclipse Cross (2017-2021)

Фото: infocar.ua

Ни один из владельцев авто за два года не посещал СТО — не было нужды.

2. BMW X1 (2015-2022)

Фото: carsguide.com.au

За два года только 2% владельцев машины обратились к автосервису с мелкими проблемами, в основном связанными с аккумулятором и электроникой BMW X1.

3. Lexus UX 2019

Фото: caranddriver.com

Лишь 3% владельцев этого гибридного Lexus столкнулись с несущественными проблемами в электронике авто, но они легко устранялись.

ТОП 16 самых надежных семейных кроссоверов

Mitsubishi Eclipse Cross (2017-2021); BMW X1 (2015-2022); Lexus UX (2019 и младше); Kia Niro (2016-2022); BMW X2 2018; Hyundai Tucson (2015-2020); Audi Q3 (2011-2018); Kia Sportage (2016 и младше); Skoda Karoq (2017 и младше); MG ZS (2017 и младше); Toyota C-HR (2016 и младше); Seat Ateca (2016 и младше); Dacia Duster; Renault Kadjar (2015 и младше); Mazda CX-30 (2020 и младше); Volvo XC40 (2017 и младше).

Ранее мы публиковали рейтинг самых популярных гибридных автомобилей в Украине в 2023 году. Также представили ТОП-5 самых надежных автомобилей с пробегом более 300 тыс. км.