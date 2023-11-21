Honda ZR-V: в Украине начинаются продажи нового экономичного кроссовера

В Украине начинаются продажи экономичной Honda ZR-V — комплектация и цены
21 ноября 2023 16:25
Honda ZR-V будет представлена на украинском рынке только в гибридной версии. Фото: autoexpress.co.uk
Украинские дилеры начали принимать предварительные заказы на новый кроссовер Honda ZR-V. Первые автомобили уже прибыли для сертификации.
Об этом сообщил Focus.
Читайте также:
В Украине новая Honda ZR-V будет продаваться только в гибридной версии.
Характеристики Honda ZR-V
- Длина: 4,5 метра.
- Дизайн: обтекаемый с наклонной крышей и широкой решеткой радиатора.
- Автомобиль построен на платформе модели Civic.
- Объем багажника: 380-1312 л.
- 184-сильный электромотор, а 2 л бензиновый двигатель на 143 л.с. служит генератором.
- Средний расход топлива: всего 4,8 л/100 км.
- Конкуренты: Kia Sportage, Nissan Qashqai.
В салоне заимствованные у Honda Civic: руль, передняя панель, цифровые приборы и 9-дюймовый сенсорный дисплей.
Цена Honda ZR-V
Модель предложена только в одной комплектации Elegance, которая оснащена:
- двухзонным климат-контролем;
- электроприводом дверей багажника;
- камерой;
- навигацией;
- датчиками дождя и света;
- адаптивным круиз-контролем;
- набор систем безопасности.
Стоимость 1 799 900 грн.
Ранее мы писали, что Geely выпустила электрический компактный кроссовер Panda Knight по цене 7 тысяч долларов. Также мы представили ТОП 20 подержанных кроссоверов, которые почти не ломаются.
Читайте Новини.LIVE!