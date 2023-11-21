Honda ZR-V: в Украине начинаются продажи нового экономичного кроссовера

Honda ZR-V будет представлена на украинском рынке только в гибридной версии. Фото: autoexpress.co.uk

Украинские дилеры начали принимать предварительные заказы на новый кроссовер Honda ZR-V. Первые автомобили уже прибыли для сертификации.

Об этом сообщил Focus.

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Характеристики Honda ZR-V

Длина: 4,5 метра.

Дизайн: обтекаемый с наклонной крышей и широкой решеткой радиатора.

Автомобиль построен на платформе модели Civic.

Объем багажника: 380-1312 л.

184-сильный электромотор, а 2 л бензиновый двигатель на 143 л.с. служит генератором.

Средний расход топлива: всего 4,8 л/100 км.

Конкуренты: Kia Sportage, Nissan Qashqai.

Фото: autoexpress.co.uk

В салоне заимствованные у Honda Civic: руль, передняя панель, цифровые приборы и 9-дюймовый сенсорный дисплей.

Цена Honda ZR-V

Модель предложена только в одной комплектации Elegance, которая оснащена:

двухзонным климат-контролем;

электроприводом дверей багажника;

камерой;

навигацией;

датчиками дождя и света;

адаптивным круиз-контролем;

набор систем безопасности.

Стоимость 1 799 900 грн.

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