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В Украине начинаются продажи экономичной Honda ZR-V — комплектация и цены

21 ноября 2023 16:25
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
Honda ZR-V: в Украине начинаются продажи нового экономичного кроссовера
Honda ZR-V будет представлена на украинском рынке только в гибридной версии. Фото: autoexpress.co.uk
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

Украинские дилеры начали принимать предварительные заказы на новый кроссовер Honda ZR-V. Первые автомобили уже прибыли для сертификации.

Об этом сообщил Focus.

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В Украине новая Honda ZR-V будет продаваться только в гибридной версии.

Характеристики Honda ZR-V

  • Длина: 4,5 метра.
  • Дизайн: обтекаемый с наклонной крышей и широкой решеткой радиатора.
  • Автомобиль построен на платформе модели Civic.
  • Объем багажника: 380-1312 л.
  • 184-сильный электромотор, а 2 л бензиновый двигатель на 143 л.с. служит генератором.
  • Средний расход топлива: всего 4,8 л/100 км.
  • Конкуренты: Kia Sportage, Nissan Qashqai.
Фото: autoexpress.co.uk

В салоне заимствованные у Honda Civic: руль, передняя панель, цифровые приборы и 9-дюймовый сенсорный дисплей.

Цена Honda ZR-V

Модель предложена только в одной комплектации Elegance, которая оснащена:

  • двухзонным климат-контролем;
  • электроприводом дверей багажника;
  • камерой;
  • навигацией;
  • датчиками дождя и света;
  • адаптивным круиз-контролем;
  • набор систем безопасности.

Стоимость 1 799 900 грн.

Ранее мы писали, что Geely выпустила электрический компактный кроссовер Panda Knight по цене 7 тысяч долларов. Также мы представили ТОП 20 подержанных кроссоверов, которые почти не ломаются.

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