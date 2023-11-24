Новые авто по цене до 20 тыс. долларов: что можно купить в Украине прямо сейчас

Самым дешевым электрокаром в Украине является Dongfeng ЭХ-1 Pro. Фото: auto.ria.com

С началом российского вторжения рынок бюджетных новых автомобилей значительно сузился вследствие роста цен, вызванного полномасштабной войной. Впрочем, некоторые предложения до 650 тыс. гривен еще остались.

Об этом сообщил Auto-Consulting.

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1. Dongfeng ЭХ-1 Pro

Фото: made-in-china.com

Самый доступный субкомпактный кроссовер в Украине с гарантией на 2 года или 50 тыс. км.

Характеристики

Тяговая батарея 27,2 кВт-ч.

Электродвигатель 45 л.с.

Запас хода 331 км.

Мультимедиа на базе Android с 8-дюймовым сенсорным дисплеем, задняя камера, кондиционер, передние подушки безопасности, электрические стеклоподъемники всех дверей.

Цена 512 тыс. грн.

2. Fiat Fiorino Combi

Фото: italmotors.com.ua

5-местный легкий коммерческий автомобиль доступен с бензиновым и дизельным двигателями.

Характеристики базовой версии

Бензиновый двигатель 1,4л (77 л.с.).

Четыре подушки безопасности, дворник и обогрев заднего стекла, кондиционер, рулевая колонка с регулировкой по высоте.

Цена 640 900 грн.

Цена за вариант с турбодизелем 1,3л (75 л.с.) от 657 900 грн.

3. MG5

Фото: carexpert.com.au

Седан С-класса предлагает достаточно свободного пространства для пассажиров.

Характеристики базовой комплектации STD

1,5 л бензиновый двигатель (114 л.с.) с 5-ступенчатой МКПП.

Сигнализация, передние подушки безопасности, задняя камера, парктроник, кондиционер, бесключевой доступ, мультимедиа с 8-дюймовым дисплеем и поддержкой Apple CarPlay/Android Auto, кожаное оплетение руля.

Цена 556 358 грн.

Цена авто с вариатором 650 732 грн.

4. Hyundai i10

Фото: infocar.ua

Компактный городской хэтчбек А-класса.

Характеристики базовой комплектации

На выбор один из двух бензиновых атмосферных моторов семейства Kappa — 1 л (67 л.с.) или 1,2 л (84 л.с.).

5-ступенчатая МКПП

Две подушки безопасности, кондиционер, регулировка руля по высоте, передние электростеклоподъемники, датчик света.

Цена 567 000 грн.

Цена за авто с 5-ступенчатым АКПП в комплектации Comfort - 646 200 грн.

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