Новые авто по цене до 20 тыс. долларов — что можно купить в Украине прямо сейчас
С началом российского вторжения рынок бюджетных новых автомобилей значительно сузился вследствие роста цен, вызванного полномасштабной войной. Впрочем, некоторые предложения до 650 тыс. гривен еще остались.
Об этом сообщил Auto-Consulting.
1. Dongfeng ЭХ-1 Pro
Самый доступный субкомпактный кроссовер в Украине с гарантией на 2 года или 50 тыс. км.
Характеристики
- Тяговая батарея 27,2 кВт-ч.
- Электродвигатель 45 л.с.
- Запас хода 331 км.
- Мультимедиа на базе Android с 8-дюймовым сенсорным дисплеем, задняя камера, кондиционер, передние подушки безопасности, электрические стеклоподъемники всех дверей.
Цена 512 тыс. грн.
2. Fiat Fiorino Combi
5-местный легкий коммерческий автомобиль доступен с бензиновым и дизельным двигателями.
Характеристики базовой версии
- Бензиновый двигатель 1,4л (77 л.с.).
- Четыре подушки безопасности, дворник и обогрев заднего стекла, кондиционер, рулевая колонка с регулировкой по высоте.
Цена 640 900 грн.
Цена за вариант с турбодизелем 1,3л (75 л.с.) от 657 900 грн.
3. MG5
Седан С-класса предлагает достаточно свободного пространства для пассажиров.
Характеристики базовой комплектации STD
- 1,5 л бензиновый двигатель (114 л.с.) с 5-ступенчатой МКПП.
- Сигнализация, передние подушки безопасности, задняя камера, парктроник, кондиционер, бесключевой доступ, мультимедиа с 8-дюймовым дисплеем и поддержкой Apple CarPlay/Android Auto, кожаное оплетение руля.
Цена 556 358 грн.
Цена авто с вариатором 650 732 грн.
4. Hyundai i10
Компактный городской хэтчбек А-класса.
Характеристики базовой комплектации
- На выбор один из двух бензиновых атмосферных моторов семейства Kappa — 1 л (67 л.с.) или 1,2 л (84 л.с.).
- 5-ступенчатая МКПП
- Две подушки безопасности, кондиционер, регулировка руля по высоте, передние электростеклоподъемники, датчик света.
Цена 567 000 грн.
Цена за авто с 5-ступенчатым АКПП в комплектации Comfort - 646 200 грн.
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