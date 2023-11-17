Какие новые полноприводные авто по цене до 1 млн грн продают в Украине в 2023 году

Ассортимент бюджетных полноприводных автомобилей в Украине не слишком широк. Фото: carexpert.com.au

В преддверии зимнего сезона полноприводные авто становятся особенно актуальными. Найти в Украине машины с такой характеристикой можно в бюджетном сегменте до миллиона гривен.

Об этом сообщил Auto-Consulting.

Читайте также:

Renault Duster

Фото: nextcar.ua

Дизельный кроссовер с клиренсом 210 мм и 6-ступенчатой МКПП в базовой версии Life (6 подушек безопасности, система курсовой устойчивости, кондиционер и т.д.). Цена: 839 400 грн.

Более богатая версия Zen с МКПП и 1,5 л дизелем на 110 л.с. Цена: 863 900 грн.

Suzuki Jimny

Фото: infocar.ua

Бензиновый 1.5 л (102 л.с.) в базовой версии GL с 5-ступенчатой МКПП. Цена: 883 000 грн.

Форм-фактор субкомпактного внедорожника подходит не всем, ведь багажник в 4-местном авто фактически отсутствует — нужно либо задний диван сложить, либо на крышу пристроить дополнительный багажник.

Suzuki Vitara

Фото: infocar.ua

Полный привод AllGrip 4WD с четырьмя режимами работы (Lock, Auto, Snow и Sport), с АКПП, с двигателем 1,6 л (117 л.с.). Цена: 942 000 грн.

Suzuki S-Cross

Фото: nikvesti.com

Полный привод AllGrip 4WD с четырьмя режимами работы (Lock, Auto, Snow и Sport) с 6-ступенчатым АКПП, с двигателем 1,4 л BoosterJet мощностью 140 л.с. Цена до конца месяца по акции: 933 800 грн.

Ранее мы писали о 8 лучших кроссоверах и внедорожниках в мире. Также публиковали ТОП-5 самых быстрых кроссоверов.