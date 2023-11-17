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Какие новые полноприводные авто по цене до 1 млн грн продают в Украине в 2023 году

17 ноября 2023 16:45
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
Какие новые полноприводные авто по цене до 1 млн грн продают в Украине в 2023 году
Ассортимент бюджетных полноприводных автомобилей в Украине не слишком широк. Фото: carexpert.com.au
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

В преддверии зимнего сезона полноприводные авто становятся особенно актуальными. Найти в Украине машины с такой характеристикой можно в бюджетном сегменте до миллиона гривен.

Об этом сообщил Auto-Consulting.

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Renault Duster

Фото: nextcar.ua
  • Дизельный кроссовер с клиренсом 210 мм и 6-ступенчатой МКПП в базовой версии Life (6 подушек безопасности, система курсовой устойчивости, кондиционер и т.д.). Цена: 839 400 грн.
  • Более богатая версия Zen с МКПП и 1,5 л дизелем на 110 л.с. Цена: 863 900 грн.

Suzuki Jimny

Фото: infocar.ua
  • Бензиновый 1.5 л (102 л.с.) в базовой версии GL с 5-ступенчатой МКПП. Цена: 883 000 грн.
  • Форм-фактор субкомпактного внедорожника подходит не всем, ведь багажник в 4-местном авто фактически отсутствует — нужно либо задний диван сложить, либо на крышу пристроить дополнительный багажник.

Suzuki Vitara

Фото: infocar.ua
  • Полный привод AllGrip 4WD с четырьмя режимами работы (Lock, Auto, Snow и Sport), с АКПП, с двигателем 1,6 л (117 л.с.). Цена: 942 000 грн.

Suzuki S-Cross

Фото: nikvesti.com

Полный привод AllGrip 4WD с четырьмя режимами работы (Lock, Auto, Snow и Sport) с 6-ступенчатым АКПП, с двигателем 1,4 л BoosterJet мощностью 140 л.с. Цена до конца месяца по акции: 933 800 грн.

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