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Які нові повнопривідні авто за ціною до 1 млн грн продають в Україні у 2023 році

17 листопада 2023 16:45
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
Які нові повнопривідні авто за ціною до 1 млн грн продають в Україні у 2023 році
Асортимент бюджетних повнопривідних авто в Україні не надто широкий. Фото: carexpert.com.au
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

Напередодні зимового сезону повнопривідні авто стають особливо актуальним. Знайти в Україні машини з такою характеристикою можна в бюджетному сегменті до мільйона гривень.

Про це повідомив AUTO-Consulting.

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Renault Duster

Фото: nextcar.ua
  • Дизельний кросовер з кліренсом 210 мм та 6-ступеневою МКПП в базовій версії Life (6 подушок безпеки, система курсової стійкості, кондиціонер тощо). Ціна: 839 400 грн.
  • Багатша версія Zen з МКПП та 1,5 л дизелем на 110 к.с. Ціна: 863 900 грн.

Suzuki Jimny

Фото: infocar.ua
  • Бензиновий 1.5 л (102 к.с.) в базовій версії GL з 5-ступеневою МКПП. Ціна: 883 000 грн.
  • Форм-фактор субкомпактного позашляховика пасує не усім, адже багажник в 4-місному авто фактично відсутній — потрібно або задній диван скласти, або на дах приладнати додатковий багажник.

Suzuki Vitara

Фото: infocar.ua
  • Повний привід AllGrip 4WD з чотирма режимами роботи (Lock, Auto, Snow та Sport), з АКПП, з двигуном 1,6 л (117 к.с.). Ціна: 942 000 грн.

Suzuki S-Cross

Фото: nikvesti.com

Повний привід AllGrip 4WD з чотирма режимами роботи (Lock, Auto, Snow та Sport)зі 6-ступеневим АКПП, з двигуном 1,4 л BoosterJet потужністю 140 к.с. Ціна до кінця місяці по акції: 933 800 грн.

Раніше ми писали про 8 найкращих кросоверів та позашляховиків у світі. Також публікували ТОП 5 найшвидших кросоверів.

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