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Нові авто не з Китаю, які продаються в Україні за ціною до 800 тис. грн

16 листопада 2023 11:30
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
Нові авто не з Китаю, які продаються в Україні за ціною до 800 тис. грн
Купити за прийнятну ціну в Україні можна не лише нове китайське авто. Фото: autoweek.nl
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

В ціновому діапазоні 640-800 тис. грн (17-21 тис. доларів) в Україні продаються здебільшого китайські автомобілі. Проте в автосалонах можна знайти бюджетні пропозиції і на машини європейських, японських та корейських виробників

Про це повідомив AUTO.RIA.

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Вказана навпроти моделі в рейтингу ціна є базовою. Зазвичай початкові комплектації в цьому ціновому діапазоні сформовані з огляду на побажання раціональних корпоративних клієнтів. Зрозуміло, що за автомобілі під індивідуальні потреби приватних покупців, доведеться доплатити.

ТОП 14 нових бюджетних авто в Україні восени 2023 року

  1. Skoda Fabia — ціна: від 641 800 грн; двигун: 1,0i (80 к.с.); пропозицій: 4.
  2. Renault Duster — ціна: від 671 900 грн; двигун: 1,6i (115 к.с.); пропозицій: 49.
  3. Skoda Scala — ціна: від 675 000 грн; двигун: 1,6i (110 к.с.); пропозицій: 10.
  4. Skoda Kamiq — ціна: від 720 798 грн; двигун: 1,6i (110 к.с.); пропозицій: 29.
  5. Suzuki Vitara — ціна: від 724 000 грн; двигун: 1,6i (117 к.с.); пропозицій: 103.
  6. Kia Ceed — ціна: від 733 320 грн; двигун: 1,6i (128 к.с.); пропозицій: 37.
  7. Opel Crossland — ціна: від 733 910 грн; двигун: 1,2i (110 к.с.); пропозицій: 18.
  8. Suzuki Ignis — ціна: від 750 000 грн; двигун: 1,2h (83 к.с.); пропозицій: 5.
  9. Hyundai Venue — ціна: від 751 600 грн; двигун: 1,6i (123 к.с.); пропозицій: 26.
  10. Fiat Tipo Cross — ціна: від 753 000 грн; двигун: 1,0i (100 к.с.); пропозицій: 5.
  11. Hyundai i30 — ціна: від 759 000 грн; двигун: 1,5i (110 к.с.); пропозицій: 5.
  12. Nissan Juke — ціна: від 764 710 грн; двигун: 1,0i (114 к.с.); пропозицій: 37.
  13. SEAT Ibiza — ціна: від 785 840 грн; двигун: 1,6i (110 к.с.); пропозицій: 2.
  14. Toyota Corolla — ціна: від 796 602 грн; двигун: 1,6i (132 к.с.); пропозицій: 6.

Раніше ми писали про найдешевші вживані кросовери в Україні, які заощаджують паливо. Також представили найдоступніші за ціною нові седани в Україні у 2023 році.

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