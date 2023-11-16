Нові авто не з Китаю, які продаються в Україні за ціною до 800 тис. грн
В ціновому діапазоні 640-800 тис. грн (17-21 тис. доларів) в Україні продаються здебільшого китайські автомобілі. Проте в автосалонах можна знайти бюджетні пропозиції і на машини європейських, японських та корейських виробників
Про це повідомив AUTO.RIA.
Вказана навпроти моделі в рейтингу ціна є базовою. Зазвичай початкові комплектації в цьому ціновому діапазоні сформовані з огляду на побажання раціональних корпоративних клієнтів. Зрозуміло, що за автомобілі під індивідуальні потреби приватних покупців, доведеться доплатити.
ТОП 14 нових бюджетних авто в Україні восени 2023 року
- Skoda Fabia — ціна: від 641 800 грн; двигун: 1,0i (80 к.с.); пропозицій: 4.
- Renault Duster — ціна: від 671 900 грн; двигун: 1,6i (115 к.с.); пропозицій: 49.
- Skoda Scala — ціна: від 675 000 грн; двигун: 1,6i (110 к.с.); пропозицій: 10.
- Skoda Kamiq — ціна: від 720 798 грн; двигун: 1,6i (110 к.с.); пропозицій: 29.
- Suzuki Vitara — ціна: від 724 000 грн; двигун: 1,6i (117 к.с.); пропозицій: 103.
- Kia Ceed — ціна: від 733 320 грн; двигун: 1,6i (128 к.с.); пропозицій: 37.
- Opel Crossland — ціна: від 733 910 грн; двигун: 1,2i (110 к.с.); пропозицій: 18.
- Suzuki Ignis — ціна: від 750 000 грн; двигун: 1,2h (83 к.с.); пропозицій: 5.
- Hyundai Venue — ціна: від 751 600 грн; двигун: 1,6i (123 к.с.); пропозицій: 26.
- Fiat Tipo Cross — ціна: від 753 000 грн; двигун: 1,0i (100 к.с.); пропозицій: 5.
- Hyundai i30 — ціна: від 759 000 грн; двигун: 1,5i (110 к.с.); пропозицій: 5.
- Nissan Juke — ціна: від 764 710 грн; двигун: 1,0i (114 к.с.); пропозицій: 37.
- SEAT Ibiza — ціна: від 785 840 грн; двигун: 1,6i (110 к.с.); пропозицій: 2.
- Toyota Corolla — ціна: від 796 602 грн; двигун: 1,6i (132 к.с.); пропозицій: 6.
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