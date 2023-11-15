Китайські авто в Україні: всі недоліки та переваги

Чи переважають плюси китайських авто свої недоліки? Фото: kitaec.ua

За 9 місяців 2023 року українці придбали майже 8,2 тис. китайських легкових машин, які вже охопили 13% українського ринку нових авто. Чи варто купляти легковики з КНР.

Про це написав MMR.

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Недоліки китайських автомобілів

Наявність у складі кузова та комплектуючих тонкого металу та деталей, не призначених до високих поперечних навантажень та скручування.

Не всі моделі китайського виробництва повністю адаптовані до експлуатації в Україні.

Нелогічне обладнання салону, від чого страждає ергономіка.

Недоліки в конструкції.

Дешевий вид оздоблення у бюджетних моделях.

Переваги китайських авто останніх років випуску

Доступність.

Вигідне співвідношення ціна-якість.

Стильний європейський дизайн.

Зручний та просторий салон.

Надійність, адже китайські виробники часто використовують двигуни та комплектуючі великих азійських та європейських брендів.

Широкий модельний ряд.

Проста конструкція, недорогий ремонт, доступні запчастини.

Гарна комплектація, зокрема системи безпеки, помічники в керуванні автомобілем, мультимедіа, електросклопідйомники, клімат-контроль тощо.

Продаж китайських авто у світі

Сьогодні китайські автомобілі продаються по всьому світу, за винятком США та Канади.

За даними Китайської асоціації автовиробників, за підсумками трьох кварталів 2023 року експорт автомобілів з КНР зріс вдвічі. Китай поставив на зовнішні ринки 1,36 млн авто, проти 620 тис. за аналогічний період 2022 року.

Кількарічний рекордсмен бренд Chery експортував 213 тис. нових машин, що майже на 146% більше, ніж торік. Всередині Китаю компанія продала понад 740 тис. автомобілів.

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