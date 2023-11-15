Китайские авто в Украине: все недостатки и преимущества

Преобладают ли плюсы китайских автомобилей свои недостатки? Фото: kitaec.ua

За 9 месяцев 2023 года украинцы приобрели почти 8,2 тыс. китайских легковых машин, уже охвативших 13% украинского рынка новых авто. Но стоит ли покупать легковушки из КНР.

Об этом написал MMR.

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Недостатки китайских автомобилей

Наличие в составе кузова и комплектующих тонкого металла и деталей, не предназначенных для высоких поперечных нагрузок и скручивания.

Не все модели китайского производства полностью адаптированы к эксплуатации в Украине.

Нелогичное оборудование салона, от чего страдает эргономика.

Недостатки в конструкции.

Дешевый вид отделки в бюджетных моделях.

Преимущества китайских авто последних лет выпуска

Доступность.

Выгодное соотношение цена-качество.

Стильный европейский дизайн.

Удобный и просторный салон.

Надежность, ведь китайские производители часто используют двигатели и комплектующие крупных азиатских и европейских брендов.

Широкий модельный ряд.

Простая конструкция, недорогой ремонт, доступные запчасти.

Хорошая комплектация, в том числе системы безопасности, помощники в управлении автомобилем, мультимедиа, электростеклоподъемники, климат-контроль и т.д.

Продажа китайских автомобилей в мире

Сегодня китайские автомобили продаются по всему миру, за исключением США и Канады.

По данным Китайской ассоциации автопроизводителей, по итогам трех кварталов 2023 экспорт автомобилей из КНР вырос вдвое. Китай поставил на внешние рынки 1,36 млн авто, против 620 тыс. за аналогичный период 2022 года.

Рекордсмен нескольких последних лет бренд Chery экспортировал 213 тыс. новых машин, что почти на 146% больше, чем в прошлом году. Внутри Китая компания продала более 740 тыс. автомобилей.

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