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Новые автомобили не из Китая, которые продаются в Украине по цене до 800 тыс. грн.

16 ноября 2023 11:30
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
Новые автомобили не из Китая, которые продаются в Украине по цене до 800 тыс. грн.
Купить за приемлемую цену в Украине можно не только новый китайский автомобиль. Фото: autoweek.nl
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

В ценовом диапазоне 640-800 тыс. грн (17-21 тыс. долларов) в Украине в основном продаются китайские автомобили. Однако в автосалонах можно найти бюджетные предложения на машины европейских, японских и корейских производителей.

Об этом сообщил AUTO.RIA.

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Указанная напротив модели в рейтинге цена является базовой. Обычно начальные комплектации в этом ценовом диапазоне сформированы с учетом пожеланий рациональных корпоративных клиентов. Понятно, что за автомобили под индивидуальные нужды частных покупателей придется доплатить.

ТОП 14 новых бюджетных авто в Украине осенью 2023 года

  1. Skoda Fabia — цена: от 641 800 грн; двигатель: 1,0i (80 л.с.); предложений: 4.
  2. Renault Duster — цена: от 671 900 грн; двигатель: 1,6i (115 л.с.); предложений: 49.
  3. Skoda Scala — цена: от 675 000 грн; двигатель: 1,6i (110 л.с.); предложений: 10.
  4. Skoda Kamiq — цена: от 720 798 грн; двигатель: 1,6i (110 л.с.); предложений: 29.
  5. Suzuki Vitara — цена: от 724 000 грн; двигатель: 1,6i (117 л.с.); предложений: 103.
  6. Kia Ceed — цена: от 733 320 грн; двигатель: 1,6i (128 л.с.); предложений: 37.
  7. Opel Crossland — цена: от 733 910 грн; двигатель: 1,2i (110 л.с.); предложений: 18.
  8. Suzuki Ignis — цена: от 750 000 грн; двигатель: 1,2h (83 л.с.); предложений: 5.
  9. Hyundai Venue — цена: от 751 600 грн; двигатель: 1,6i (123 л.с.); предложений: 26.
  10. Fiat Tipo Cross — цена: от 753 000 грн; двигатель: 1,0i (100 л.с.); предложений: 5.
  11. Hyundai i30 — цена: от 759 000 грн; двигатель: 1,5i (110 л.с.); предложений: 5.
  12. Nissan Juke — цена: от 764 710 грн; двигатель: 1,0i (114 л.с.); предложений: 37.
  13. SEAT Ibiza — цена: от 785 840 грн; двигатель: 1,6i (110 л.с.); предложений: 2.
  14. Toyota Corolla — цена: от 796 602 грн; двигатель: 1,6i (132 л.с.); предложений: 6.

Ранее мы писали о самых дешевых подержанных кроссоверах в Украине, которые экономят топливо. Также представили самые доступные по цене новые седаны в Украине в 2023 году.

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