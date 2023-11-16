Новые автомобили не из Китая, которые продаются в Украине по цене до 800 тыс. грн.

Купить за приемлемую цену в Украине можно не только новый китайский автомобиль. Фото: autoweek.nl

В ценовом диапазоне 640-800 тыс. грн (17-21 тыс. долларов) в Украине в основном продаются китайские автомобили. Однако в автосалонах можно найти бюджетные предложения на машины европейских, японских и корейских производителей.

Об этом сообщил AUTO.RIA.

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Указанная напротив модели в рейтинге цена является базовой. Обычно начальные комплектации в этом ценовом диапазоне сформированы с учетом пожеланий рациональных корпоративных клиентов. Понятно, что за автомобили под индивидуальные нужды частных покупателей придется доплатить.

ТОП 14 новых бюджетных авто в Украине осенью 2023 года

Skoda Fabia — цена: от 641 800 грн; двигатель: 1,0i (80 л.с.); предложений: 4. Renault Duster — цена: от 671 900 грн; двигатель: 1,6i (115 л.с.); предложений: 49. Skoda Scala — цена: от 675 000 грн; двигатель: 1,6i (110 л.с.); предложений: 10. Skoda Kamiq — цена: от 720 798 грн; двигатель: 1,6i (110 л.с.); предложений: 29. Suzuki Vitara — цена: от 724 000 грн; двигатель: 1,6i (117 л.с.); предложений: 103. Kia Ceed — цена: от 733 320 грн; двигатель: 1,6i (128 л.с.); предложений: 37. Opel Crossland — цена: от 733 910 грн; двигатель: 1,2i (110 л.с.); предложений: 18. Suzuki Ignis — цена: от 750 000 грн; двигатель: 1,2h (83 л.с.); предложений: 5. Hyundai Venue — цена: от 751 600 грн; двигатель: 1,6i (123 л.с.); предложений: 26. Fiat Tipo Cross — цена: от 753 000 грн; двигатель: 1,0i (100 л.с.); предложений: 5. Hyundai i30 — цена: от 759 000 грн; двигатель: 1,5i (110 л.с.); предложений: 5. Nissan Juke — цена: от 764 710 грн; двигатель: 1,0i (114 л.с.); предложений: 37. SEAT Ibiza — цена: от 785 840 грн; двигатель: 1,6i (110 л.с.); предложений: 2. Toyota Corolla — цена: от 796 602 грн; двигатель: 1,6i (132 л.с.); предложений: 6.

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