Самые дешевые новые седаны в Украине в 2023 году

Названы самые доступные по цене новые седаны в Украине в 2023 году
Несмотря на многолетнюю популярность кроссоверов, в Украину начинают возвращаться седаны. Сегодня на украинском авторынке представлены многие обновленные модели известных производителей авто с трехобъемным кузовом.
Об этом написала Avtosota.
MG 5
MG 5 производятся китайской компанией SAIC Motor (Шанхайская автомобилестроительная корпорация). Первое поколение MG 5 было выпущено в марте 2012 года.
Автомобиль имеет британские корни, ведь собственно MG (Morris Garages) — это автомобилестроительная компания, основанная в Оксфорде Уильямом Ричардом Моррисом в начале XX века, владельцем которой сейчас является SAIC.
- Цена: от 536 тыс. грн.
- Количество предложений: 19.
- Двигатель: 1,5 л с бесступенчатой трансмиссией (CVT).
- Максимальная скорость: 180 км/ч.
- Электроусилитель рулевого управления с функцией адаптации к скорости.
- Интеллектуальное управление светом фар.
- 10,1-дюймовый сенсорный экран, Apple CarPlay и Android Auto.
Citroën C-Elysee
Авто имеет китайский след, ведь первое поколение компактного седана производилось с 2008 по 2013 год для внутреннего рынка КНР совместным предприятием между французской группой PSA и китайским производителем Dongfeng Motor под длинным названием Dongfeng Peugeot-Citroën Automobile.
Второе поколение производится с 2012 года и продается по всему миру.
- Цена от 599 тыс. грн.
- Количество предложений: 13.
- Двигатель: 1,6 л мощностью 115 л.с. с механической коробкой передач.
- Максимальная скорость: 188 км/ч.
- Электрический усилитель руля с переменной производительностью.
- Электронные системы — защитные, мультимедиа, навигация, аудиосистема, радио, динамики.
Ранее в Украине начались продажи нового кроссовера MG One. Также Mercedes и Citroen представили компактные дома на колесах.
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