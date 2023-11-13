Самые дешевые новые седаны в Украине в 2023 году

Украинские автосалоны имеют в ассортименте около 30 новых моделей седанов. Фото: caranddriver.com

Несмотря на многолетнюю популярность кроссоверов, в Украину начинают возвращаться седаны. Сегодня на украинском авторынке представлены многие обновленные модели известных производителей авто с трехобъемным кузовом.

Об этом написала Avtosota.

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MG 5

MG 5 производятся китайской компанией SAIC Motor (Шанхайская автомобилестроительная корпорация). Первое поколение MG 5 было выпущено в марте 2012 года.

Автомобиль имеет британские корни, ведь собственно MG (Morris Garages) — это автомобилестроительная компания, основанная в Оксфорде Уильямом Ричардом Моррисом в начале XX века, владельцем которой сейчас является SAIC.

Фото: drive.com.au

Цена: от 536 тыс. грн.

Количество предложений: 19.

Двигатель: 1,5 л с бесступенчатой трансмиссией (CVT).

Максимальная скорость: 180 км/ч.

Электроусилитель рулевого управления с функцией адаптации к скорости.

Интеллектуальное управление светом фар.

10,1-дюймовый сенсорный экран, Apple CarPlay и Android Auto.

Citroën C-Elysee

Авто имеет китайский след, ведь первое поколение компактного седана производилось с 2008 по 2013 год для внутреннего рынка КНР совместным предприятием между французской группой PSA и китайским производителем Dongfeng Motor под длинным названием Dongfeng Peugeot-Citroën Automobile.

Второе поколение производится с 2012 года и продается по всему миру.

Фото: infocar.ua

Цена от 599 тыс. грн.

Количество предложений: 13.

Двигатель: 1,6 л мощностью 115 л.с. с механической коробкой передач.

Максимальная скорость: 188 км/ч.

Электрический усилитель руля с переменной производительностью.

Электронные системы — защитные, мультимедиа, навигация, аудиосистема, радио, динамики.

Ранее в Украине начались продажи нового кроссовера MG One. Также Mercedes и Citroen представили компактные дома на колесах.