Найдешевші нові седани в Україні у 2023 році

Українські автосалони мають в асортименті близько 30 нових моделей седанів. Фото: caranddriver.com

Попри багаторічну популярність кросоверів, в Україну починають повертатися седани. Сьогодні на українському авторинку представлено багато оновлених моделей відомих виробників авто з триоб'ємним кузовом.

Про це написала Avtosota.

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MG 5

MG 5 виробляються китайською компанією SAIC Motor (Шанхайська автомобілебудівна корпорація). Перше покоління MG 5 було випущено у березні 2012 року.

Автомобіль має британське коріння, адже власне MG (Morris Garages) — це автомобілебудівна компанія, заснована в Оксфорді Вільямом Річардом Моррісом на початку XX століття, власником якої зараз є SAIC.

Фото: drive.com.au

Ціна: від 536 тис. грн.

Кількість пропозицій: 19.

Двигун: 1,5 л з безступінчастою трансмісією (CVT).

Максимальна швидкість: 180 км/год.

Електричний підсилювач рульового керування з функцією адаптації до швидкості.

Інтелектуальне керування світлом фар.

10,1-дюймовий сенсорний екран, Apple CarPlay та Android Auto.

Citroën C-Elysee

Авто має китайський слід, адже перше покоління компактного седана вироблялося з 2008 по 2013 рік для внутрішнього ринку КНР спільним підприємство між французькою групою PSA та китайським виробником Dongfeng Motor під довгою назвою Dongfeng Peugeot-Citroën Automobile.

Друге покоління виготовляється з 2012 року і продається по всьому світу.

Фото: infocar.ua

Ціна: від 599 тис. грн.

Кількість пропозицій: 13.

Двигун: 1,6 л потужністю 115 к.с. з механічною коробкою передач.

Максимальна швидкість: 188 км/год.

Електричний підсилювач керма зі змінною продуктивністю.

Електронні системи — захисні, мультимедіа, навігація, аудіосистема, радіо, динаміки.

Раніше в Україні розпочалися продажі нового кросовера MG One. Також Mercedes та Citroën представили компактні будинки на колесах.