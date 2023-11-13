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Названі найдоступніші за ціною нові седани в Україні у 2023 році

13 листопада 2023 19:45
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
Найдешевші нові седани в Україні у 2023 році
Українські автосалони мають в асортименті близько 30 нових моделей седанів. Фото: caranddriver.com
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

Попри багаторічну популярність кросоверів, в Україну починають повертатися седани. Сьогодні на українському авторинку представлено багато оновлених моделей відомих виробників авто з триоб'ємним кузовом.

Про це написала Avtosota.

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MG 5

MG 5 виробляються китайською компанією SAIC Motor (Шанхайська автомобілебудівна корпорація). Перше покоління MG 5 було випущено у березні 2012 року.

Автомобіль має британське коріння, адже власне MG (Morris Garages) — це автомобілебудівна компанія, заснована в Оксфорді Вільямом Річардом Моррісом на початку XX століття, власником якої зараз є SAIC.

Фото: drive.com.au
  • Ціна: від 536 тис. грн.
  • Кількість пропозицій: 19.
  • Двигун: 1,5 л з безступінчастою трансмісією (CVT).
  • Максимальна швидкість: 180 км/год.
  • Електричний підсилювач рульового керування з функцією адаптації до швидкості.
  • Інтелектуальне керування світлом фар.
  • 10,1-дюймовий сенсорний екран, Apple CarPlay та Android Auto.

Citroën C-Elysee

Авто має китайський слід, адже перше покоління компактного седана вироблялося з 2008 по 2013 рік для внутрішнього ринку КНР спільним підприємство між французькою групою PSA та китайським виробником Dongfeng Motor під довгою назвою Dongfeng Peugeot-Citroën Automobile.

Друге покоління виготовляється з 2012 року і продається по всьому світу.

Фото: infocar.ua
  • Ціна: від 599 тис. грн.
  • Кількість пропозицій: 13.
  • Двигун: 1,6 л потужністю 115 к.с. з механічною коробкою передач.
  • Максимальна швидкість: 188 км/год.
  • Електричний підсилювач керма зі змінною продуктивністю.
  • Електронні системи — захисні, мультимедіа, навігація, аудіосистема, радіо, динаміки.

Раніше в Україні розпочалися продажі нового кросовера MG One. Також Mercedes та Citroën представили компактні будинки на колесах.

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