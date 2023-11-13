Найдешевші нові седани в Україні у 2023 році

Названі найдоступніші за ціною нові седани в Україні у 2023 році
Попри багаторічну популярність кросоверів, в Україну починають повертатися седани. Сьогодні на українському авторинку представлено багато оновлених моделей відомих виробників авто з триоб'ємним кузовом.
Про це написала Avtosota.
MG 5
MG 5 виробляються китайською компанією SAIC Motor (Шанхайська автомобілебудівна корпорація). Перше покоління MG 5 було випущено у березні 2012 року.
Автомобіль має британське коріння, адже власне MG (Morris Garages) — це автомобілебудівна компанія, заснована в Оксфорді Вільямом Річардом Моррісом на початку XX століття, власником якої зараз є SAIC.
- Ціна: від 536 тис. грн.
- Кількість пропозицій: 19.
- Двигун: 1,5 л з безступінчастою трансмісією (CVT).
- Максимальна швидкість: 180 км/год.
- Електричний підсилювач рульового керування з функцією адаптації до швидкості.
- Інтелектуальне керування світлом фар.
- 10,1-дюймовий сенсорний екран, Apple CarPlay та Android Auto.
Citroën C-Elysee
Авто має китайський слід, адже перше покоління компактного седана вироблялося з 2008 по 2013 рік для внутрішнього ринку КНР спільним підприємство між французькою групою PSA та китайським виробником Dongfeng Motor під довгою назвою Dongfeng Peugeot-Citroën Automobile.
Друге покоління виготовляється з 2012 року і продається по всьому світу.
- Ціна: від 599 тис. грн.
- Кількість пропозицій: 13.
- Двигун: 1,6 л потужністю 115 к.с. з механічною коробкою передач.
- Максимальна швидкість: 188 км/год.
- Електричний підсилювач керма зі змінною продуктивністю.
- Електронні системи — захисні, мультимедіа, навігація, аудіосистема, радіо, динаміки.
Раніше в Україні розпочалися продажі нового кросовера MG One. Також Mercedes та Citroën представили компактні будинки на колесах.
Читайте Новини.LIVE!