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Новые автомобили по цене до 15 тыс. долларов, которые можно купить в Украине

29 ноября 2023 16:25
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
Новые автомобили по цене до 15 тыс. долларов, которые можно купить в Украине
Обычно новые кроссоверы и хэтчбеки стоят больше 25 тыс. долларов, но есть исключения. Фото: autoexpress.co.uk
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

Цена на большинство новых кроссоверов или хэтчбеков в украинских автосалонах начинается от 25 тыс. долларов. Впрочем, рынок предлагает несколько интересных бюджетных моделей стоимостью до 15 тыс. долларов.

Об этом написала Avtosota.

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MG 5

Фото: bossautoukraine.com.ua

Китайский 5-дверный хэтчбек с британскими корнями с 1,5 л бензиновым двигателем, развивающий скорость до 180 км/ч, с просторным салоном и большим 10-дюймовым экраном, совместимым с Apple CarPlay и Android Auto, отдают по цене от 14 тыс. долларов.

Chery Tiggo 2

Фото: infocar.ua

Китайский субкомпактный кроссовер Chery Tiggo 2 с 1,5 л бензиновым двигателем мощностью 106 л.с., доступный как с МКПП, так и с АКПП, с системами мультимедиа и помощи водителю стоит около 11 тыс. долларов.

Dongfeng EX-1 Pro

Фото: ncars.com.ua

За китайский электрический субкомпактный кроссовер, работающий на 45-сильном двигателе от тройной литиевой батареи, с запасом хода 300 км и с пожизненной гарантией просят 13,5 тыс. долларов.

Citroen C3

Фото: autoroku.ua

Городское авто доступное с двумя бензиновыми двигателями — 1,2 л 3-цилиндровым (83 л.с.) или 1,2 л 4-цилиндровым (110 л.с.) — стартует от 14 тыс. долларов за базовую модель.

Dongfeng Nano Box

Фото: gadgets360.com

Китайский компактный электрический кроссовер оснащен двигателем мощностью 33 кВт с запасом хода 331 км, с 10-дюймовой мультимедийной системой и разнообразными электронными помощниками в салоне продают по цене от 14,5 тыс. долларов.

Ранее мы публиковали ТОП-15 новых китайских автомобилей в Украине в 2023 году. Также сообщалось, какими будут цены на популярный в Украине Volkswagen ID.4 после модернизации этого электрокара.

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