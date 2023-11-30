Подержанные седаны: какие авто с полным приводом можно купить в Украине в 2023 году

Управлять седаном с системой 4х4 на скользких или крутых дорогах при плохих погодных условиях проще. Фото: bmw.ua

Чаще полный привод встречается на кроссоверах или внедорожниках, но седаны 4х4 многим кажутся более комфортными во время поездки по загородным путям на высоких скоростях. Также кроссоверы более дорогие, что крайне важно для украинских автолюбителей.

15 вариантов седанов с пробегом, оснащенных полным приводом, собрал AUTO.RIA.

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Audi A6: в продаже 960 штук, годы выпуска 2001-2018, средняя цена 17 700 долларов; Tesla Model 3: в продаже 730 шт., 2018-2020, средняя цена 28 200 долларов; BMW 5 Series: в продаже 710 шт., 2001-2017, средняя цена 15 700 долларов; Audi A4: в продаже 470 шт., 2000-2019, средняя цена 13 300 долларов; Mercedes-Benz S-Class: в продаже 450 шт., 2000–2019, средняя цена 14 400 долларов; BMW 3 Series: в продаже 420 шт., 2000-2015, средняя цена 15 000 долларов; Audi A8: в продаже 300 шт., 2001-2017, средняя цена 24 400 долларов; Subaru Legacy: в продаже 260 шт., 2002-2018, средняя цена 12 800 долларов; BMW 7 Series: в продаже – 230 шт., 2000-2020, средняя цена 42 000 долларов; Mercedes-Benz E-Class: в продаже 200 шт., 2000-2018, средняя цена 4800 долларов; Ford Fusion US: в продаже 120 шт., 2012-2019, средняя цена 11 700 долларов; Mercedes-Benz C-Class: в продаже 120 шт., 2000-2018, средняя цена 4700 долларов; Volkswagen Passat: в продаже 100 шт., 2001-2018, средняя цена 12 000 долларов; Infiniti Q50: в продаже 90 шт., 2013-2019, средняя цена 20 500 долларов; Lexus GS: в продаже 80 шт., 2005-2014, средняя цена 10 000 долларов.

Главным преимуществом полного привода является улучшенная устойчивость и контроль над автомобилем во время движения. Полный привод позволяет распределять мощность двигателя между всеми четырьмя колесами. А машины со всеми ведущими обычно без проблем трогаются на скользких дорогах, подъемах, где другие авто могут буксовать.

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