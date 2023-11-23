Полноприводные кроссоверы до 11 тыс. долларов, которые можно купить сейчас в Украине

Автомобили с системой привода 4х4 могут выпутаться почти из всех сложных дорог и направлений. Фото: autoexpress.co.uk

Традиционно в осенне-зимний период в Украине активизируется продажа полноприводных кроссоверов и внедорожников, ведь в плохую погоду такие автомобили почти гарантированно довезут до места назначения. Сегодня на вторичном рынке можно приобрести машины 4х4 по цене от 8 до 11 тысяч долларов.

Об этом сообщил AUTO.RIA.

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Hyundai Santa Fe: в продаже — 270 шт.; годы выпуска — 2006-2008. Hyundai Tucson: в продаже — 260 шт.: годы выпуска — 2006-2009. Mitsubishi Outlander: в продаже — 220 шт.; годы выпуска — 2007-2010. Volkswagen Touareg: в продаже — 200 шт.; годы выпуска — 2003-2007. Mazda CX-7: в продаже — 170 шт.; годы выпуска — 2007-2011. Subaru Forester: в продаже — 170 шт.; годы выпуска — 2008-2011. Nissan X-Trail: в продаже — 130 шт.; годы выпуска — 2007-2009. BMW X5: в продаже — 120 шт.; годы выпуска — 2001-2006. Toyota RAV4: в продаже — 120 шт.; годы выпуска — 2005-2008. Honda CR-V: в продаже — 120 шт.; годы выпуска — 2006-2008. BMW X3: в продаже — 120 шт.; годы выпуска — 2004-2010. KIA Sorento: в продаже — 110 шт.; годы выпуска — 2005-2010. Suzuki Grand Vitara: в продаже — 110 шт.; годы выпуска — 2006-2009. Chevrolet Captiva: в продаже — 100 шт.; годы выпуска — 2006-2013. Subaru Outback: в продаже — 100 шт.; годы выпуска — 2008-2013.

Плюсы полного привода

Легко преодолевает колеи в грязи и снегу, в частности, с не расчищенной стоянки.

Лучше проходит местность с неровным рельефом.

При скоростном прохождении поворотов обладает лучшей управляемостью.

Минусы полного повода

Существенно дороже аналогичных одноприводных авто.

Расход топлива больше.

Более дорогие сервис, ремонт, запчасти, шины и т.д.

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