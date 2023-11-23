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Полноприводные кроссоверы до 11 тыс. долларов, которые можно купить сейчас в Украине

23 ноября 2023 12:45
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
Полноприводные кроссоверы до 11 тыс. долларов, которые можно купить сейчас в Украине
Автомобили с системой привода 4х4 могут выпутаться почти из всех сложных дорог и направлений. Фото: autoexpress.co.uk
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

Традиционно в осенне-зимний период в Украине активизируется продажа полноприводных кроссоверов и внедорожников, ведь в плохую погоду такие автомобили почти гарантированно довезут до места назначения. Сегодня на вторичном рынке можно приобрести машины 4х4 по цене от 8 до 11 тысяч долларов.

Об этом сообщил AUTO.RIA.

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  1. Hyundai Santa Fe: в продаже — 270 шт.; годы выпуска — 2006-2008.
  2. Hyundai Tucson: в продаже — 260 шт.: годы выпуска — 2006-2009.
  3. Mitsubishi Outlander: в продаже — 220 шт.; годы выпуска — 2007-2010.
  4. Volkswagen Touareg: в продаже — 200 шт.; годы выпуска — 2003-2007.
  5. Mazda CX-7: в продаже — 170 шт.; годы выпуска — 2007-2011.
  6. Subaru Forester: в продаже — 170 шт.; годы выпуска — 2008-2011.
  7. Nissan X-Trail: в продаже — 130 шт.; годы выпуска — 2007-2009.
  8. BMW X5: в продаже — 120 шт.; годы выпуска — 2001-2006.
  9. Toyota RAV4: в продаже — 120 шт.; годы выпуска — 2005-2008.
  10. Honda CR-V: в продаже — 120 шт.; годы выпуска — 2006-2008.
  11. BMW X3: в продаже — 120 шт.; годы выпуска — 2004-2010.
  12. KIA Sorento: в продаже — 110 шт.; годы выпуска — 2005-2010.
  13. Suzuki Grand Vitara: в продаже — 110 шт.; годы выпуска — 2006-2009.
  14. Chevrolet Captiva: в продаже — 100 шт.; годы выпуска — 2006-2013.
  15. Subaru Outback: в продаже — 100 шт.; годы выпуска — 2008-2013.

Плюсы полного привода

  • Легко преодолевает колеи в грязи и снегу, в частности, с не расчищенной стоянки.
  • Лучше проходит местность с неровным рельефом.
  • При скоростном прохождении поворотов обладает лучшей управляемостью.

Минусы полного повода

  • Существенно дороже аналогичных одноприводных авто.
  • Расход топлива больше.
  • Более дорогие сервис, ремонт, запчасти, шины и т.д.

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