Полноприводные кроссоверы до 11 тыс. долларов, которые можно купить сейчас в Украине
23 ноября 2023 12:45
Автомобили с системой привода 4х4 могут выпутаться почти из всех сложных дорог и направлений. Фото: autoexpress.co.uk
Традиционно в осенне-зимний период в Украине активизируется продажа полноприводных кроссоверов и внедорожников, ведь в плохую погоду такие автомобили почти гарантированно довезут до места назначения. Сегодня на вторичном рынке можно приобрести машины 4х4 по цене от 8 до 11 тысяч долларов.
Об этом сообщил AUTO.RIA.
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- Hyundai Santa Fe: в продаже — 270 шт.; годы выпуска — 2006-2008.
- Hyundai Tucson: в продаже — 260 шт.: годы выпуска — 2006-2009.
- Mitsubishi Outlander: в продаже — 220 шт.; годы выпуска — 2007-2010.
- Volkswagen Touareg: в продаже — 200 шт.; годы выпуска — 2003-2007.
- Mazda CX-7: в продаже — 170 шт.; годы выпуска — 2007-2011.
- Subaru Forester: в продаже — 170 шт.; годы выпуска — 2008-2011.
- Nissan X-Trail: в продаже — 130 шт.; годы выпуска — 2007-2009.
- BMW X5: в продаже — 120 шт.; годы выпуска — 2001-2006.
- Toyota RAV4: в продаже — 120 шт.; годы выпуска — 2005-2008.
- Honda CR-V: в продаже — 120 шт.; годы выпуска — 2006-2008.
- BMW X3: в продаже — 120 шт.; годы выпуска — 2004-2010.
- KIA Sorento: в продаже — 110 шт.; годы выпуска — 2005-2010.
- Suzuki Grand Vitara: в продаже — 110 шт.; годы выпуска — 2006-2009.
- Chevrolet Captiva: в продаже — 100 шт.; годы выпуска — 2006-2013.
- Subaru Outback: в продаже — 100 шт.; годы выпуска — 2008-2013.
Плюсы полного привода
- Легко преодолевает колеи в грязи и снегу, в частности, с не расчищенной стоянки.
- Лучше проходит местность с неровным рельефом.
- При скоростном прохождении поворотов обладает лучшей управляемостью.
Минусы полного повода
- Существенно дороже аналогичных одноприводных авто.
- Расход топлива больше.
- Более дорогие сервис, ремонт, запчасти, шины и т.д.
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