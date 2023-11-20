Японские кроссоверы, которые можно купить в Украине по цене до 800 тыс. грн

Японские автомобили имеют репутацию надежных и долговечных. Фото: drive.com.au

При бюджете до 800 тыс. гривен можно рассмотреть несколько моделей подержанных кроссоверов японского производства, имеющих репутацию надежных и долговечных машин. Хотя обращать особое внимание на состояние двигателя нужно, ведь не каждый автомобиль с пробегом около 150 тыс. км может обойтись без серьезного ремонта.

Об этом сообщила Avtosota.

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Mitsubishi Eclipse Cross Black Edition

Фото: motorama.com.au

В авто обновился экстерьер и модернизировалось базовое оборудование. По периметру установлена светодиодная техника. Для увеличения емкости багажника, можно переместить задний ряд кресел на 20 см.

Машина снабжена передним или полным приводом. Бензиновый мотор объемом 1,5 л оборудован системой распределенного впрыска горючего.

Mitsubishi Outlander

Фото: motorcar.com.ua

Машину в возрасте пяти лет с пробегом до 100 тыс. км можно приобрести за 600-800 тыс. грн. Моторы у автомобиля хорошие, чего не скажешь о трансмиссиях.

Чаще Outlander получают бензиновые атмосферные двигатели объемом 2 л мощностью 146 л.с., или 2,4 л на 167 л.с. При бережном отношении эти моторы проходят более 300 тысяч км без серьезного ремонта.

Toyota RAV4

Фото: auto.ria.com

В базовой модификации стоит 6-ступенчатая механическая коробка передач. В агрегации с 2 л двигателем может идти бесступенчатый вариатор, а с 2,5 л — только 8-скоростная гидромеханическая трансмиссия.

Дизайн кузова Toyota RAV4 стильный и оригинальный. Базовая оснастка охватывает систему мультимедиа, кожаную оплетку руля и кнопки управления на нем.

Nissan Qashqai

Фото: infocar.ua

В базовой комплектации авто оснащено двигателем 1,2 л с наддувом. Более дорогая модификация оборудована 4-цилиндровым бензиновым силовым агрегатом вместимостью 2 л с вариаторной трансмиссией.

В базовом варианте есть передние и боковые подушки безопасности, антиблокировочная система и разные электронные ассистенты. Опционально доступна панорамная крыша, навигационная система с цветным сенсорным экраном и поддержкой камеры заднего вида.

Ранее мы писали, что Toyota обновила сразу две свои культовые модели. Также мы представляли ТОП-3 кроссоверов Honda, преодолевающих 500 тыс. км пробега без серьезных проблем.