Вживані японські кросовери, які можна купити в Україні за ціною до 800 тис. грн

Японські автомобілі мають репутацію надійних та довговічних. Фото: drive.com.au

При бюджеті до 800 тис. гривень можна розглянути кілька моделей вживаних кросоверів японського виробництва, які мають репутацію надійних та довговічних машин. Хоча звертати особливу увагу на стан двигуна потрібно, адже не кожне авто з пробігом близько 150 тис. км може обійтися без серйозного ремонту.

Про це повідомила Avtosota.

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Mitsubishi Eclipse Cross Black Edition

Фото: motorama.com.au

В авто оновився екстер’єр та модернізувалося базове оснащення. По периметру встановлено світлодіодну техніку. Для збільшення місткості багажника, можна перемістити задній ряд крісел на 20 см.

Машина оснащена переднім або повним приводом. Бензиновий мотор об’ємом 1,5 л обладнаний системою розподіленого впорскування пального.

Mitsubishi Outlander

Фото: motorcar.com.ua

Машину віком п’ять років з пробігом до 100 тис. км можна придбати за 600-800 тис. грн. Мотори в автомобіля гарні, чого не скажеш про трансмісії.

Найчастіше Outlander отримують бензинові атмосферні двигуни об’ємом 2 л потужністю 146 к.с., або 2,4 л на 167 к.с. При дбайливому ставленні ці мотори проходять понад 300 тис. км без серйозного ремонту.

Toyota RAV4

Фото: auto.ria.com

У базовій модифікації стоїть 6-ступінчаста механічна коробка передач. В агрегації з 2 л двигуном може йти безступінчастий варіатор, а з 2,5 л — лише 8-швидкісна гідромеханічна трансмісія.

Дизайн кузова Toyota RAV4 стильний та оригінальний. Базове оснащення охоплює систему мультимедіа, шкіряне обплетення керма і кнопки управління на ньому.

Nissan Qashqai

Фото: infocar.ua

У базовій комплектації авто оснащене двигуном 1,2 л з наддувом. Дорожча модифікація обладнана 4-циліндровим бензиновим силовим агрегатом місткістю 2 л з варіаторною трансмісією.

В базовому варіанті є передні й бічні подушки безпеки, антиблокувальна система та різні електронні асистенти. Опціонально доступний панорамний дах, навігаційна система з кольоровим сенсорним екраном та підтримкою камери заднього огляду.

Раніше ми писали, що Toyota оновила одразу дві свої культові моделі. Також ми представляли ТОП-3 кросоверів Honda, які здолають 500 тис. км пробігу без серйозних проблем.