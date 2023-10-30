ТОП 3 кросоверів Honda, які здолають 500 тис. км пробігу без серйозних проблем

Honda Pilot має найбільшу ймовірність без поломок подолати сотні тисяч кілометрів. Фото: motortrend.com

Згідно з дослідженням iSeeCars, автомобілі Honda мають 17,2% шансів досягти півмільйона пробігу без великих та складних ремонтів. Але навіть на тлі загальної надійності марки вирізняються три кросовери, які мають ще більші шанси на це.

Про це повідомив MotorBiscuit.

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Для порівняння, по ринку середній показник вірогідності пройти понад 500 тис. км у 1,5 раза менший й становить лише близько 11,8%. Звичайно, для того, щоб авто не потрібно було часто ремонтувати, варто виконувати всі рекомендовані регламентні роботи з технічного обслуговування.

1. Honda Pilot

Фото: infocar.ua

Ймовірність пробігу понад 500 тис. км — 42.7%.

У сегменті трирядних кросоверів конкуренція досить жорстка, втім Honda Pilot має дуже високі шанси на довговічність. Вони трохи менші, ніж у Toyota Land Cruiser та Sequoia, які вважаються найнадійнішими авто у ніші. Загалом 2,5% Pilot проїхали 500 тис. км та більше.

2. Honda Element

Фото: wikipedia

Ймовірність пробігу понад 500 тис. км — 27,8%.

На жаль, Element вже багато років не продається на ринку.

3. Honda CR-V

Фото: topgear.com

Ймовірність пробігу понад 500 тис. км — 27,5%.

Найбільш продаваним кросовером Honda є компактний CR-V, який був створений для легких мандрівок по бездоріжжю, а також як надійна щоденна машина для широкого кола автолюбителів. Це одним з найбільш довговічних та економічних варіантів у компактному сегменті. Близько 1,4% всіх позашляховиків CR-V досягли пробігу 500 тис. км або більше. Це непогана статистика.

Раніше ми повідомляли, що Honda випустила дешевий кросовер Elevate. Також представляли п'ять найкращих компактних, але потужних двигунів авто.